Clásico decisivo: la importante racha que Boca intentará sostener ante Independiente

Cómo formará Boca ante Independiente y qué pasará con Leandro Paredes

Pese al desgaste acumulado por la exigencia continental, el entrenador Rodolfo Arruabarrena piensa mantener la base titular y no apelar a una rotación masiva, considerando que los futbolistas regresaron en buenas condiciones físicas tras la victoria ante Vasco da Gama.

En el caso del capitán Leandro Paredes, luego de haber sido decisivo en el Maracaná marcando el gol agónico de la clasificación, iría al banco de suplentes para preservarlo de cara al Superclásico de la próxima jornada, aunque no se descarta su ingreso durante el desarrollo del juego si el DT lo considera necesario.

Por su parte, el Rojo afronta el compromiso con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para afianzarse en la zona de playoffs. Actualmente ubicado en el octavo puesto de la tabla con 19 unidades, un eventual tropiezo ante su gente podría poner en riesgo su clasificación a la siguiente fase del torneo.