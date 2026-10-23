Clásico decisivo: la importante racha que Boca intentará sostener ante Independiente

Luego de sellar la clasificación a la final de la Copa Sudamericana en Brasil, Boca Juniors reenfoca su atención en el plano local. Este domingo, el conjunto xeneize visitará a Independiente en el Estadio Libertadores de América por la fecha 14 del Torneo Clausura, con la premisa de sumar una victoria que le permita mantenerse en lo más alto de la Tabla Anual. De cara a un nuevo cruce tradicional del fútbol argentino, la escuadra de La Ribera saltará al césped con el objetivo de sostener una importante racha positiva: no pierde en la cancha del Rojo desde 2021.