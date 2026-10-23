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Clásico decisivo: la importante racha que Boca intentará sostener ante Independiente

Boca visita a Independiente para sostener la cima de la tabla anual y defender una racha invicta desde 2021.

Boca visita a Independiente para sostener la cima de la tabla anual y defender una racha invicta desde 2021.

Boca visita a Independiente para sostener la cima de la tabla anual y defender una racha invicta desde 2021.

Luego de sellar la clasificación a la final de la Copa Sudamericana en Brasil, Boca Juniors reenfoca su atención en el plano local. Este domingo, el conjunto xeneize visitará a Independiente en el Estadio Libertadores de América por la fecha 14 del Torneo Clausura, con la premisa de sumar una victoria que le permita mantenerse en lo más alto de la Tabla Anual. De cara a un nuevo cruce tradicional del fútbol argentino, la escuadra de La Ribera saltará al césped con el objetivo de sostener una importante racha positiva: no pierde en la cancha del Rojo desde 2021.

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Eduardo Domínguez 

La última tropiezo xeneize en Avellaneda se remonta al 24 de noviembre de aquel año. En esa oportunidad, el equipo dirigido por Julio César Falcioni se impuso por 1-0 sobre el elenco que conducía Sebastián Battaglia, gracias a un gol de penal convertido por Carlos Benavidez. De aquella nómina de futbolistas, únicamente Alan Velasco podría volver a sumar minutos en el recinto, con la particularidad de que en 2021 vistió los colores de la institución de Avellaneda y hoy integra el plantel azul y oro.

Desde aquel antecedente, el historial marca que únicamente volvieron a enfrentarse en dos ocasiones sobre el césped del Ricardo Enrique Bochini: un empate 2-2 en 2022 —con doblete de Darío Benedetto para la visita y tantos de Gastón Togni y Alan Soñora para el local— y un triunfo xeneize por 2-0 en 2023, sellado con las conquistas de Exequiel Zeballos y Nicolás Valentini.

Curiosamente, las últimas tres ediciones del clásico se disputaron en La Bombonera y Boca no pudo festejar en ninguna: cosechó dos igualdades y sufrió una derrota en los cuartos de final del Torneo Apertura tras un gol de zurda de Álvaro Angulo.

Cómo formará Boca ante Independiente y qué pasará con Leandro Paredes

Pese al desgaste acumulado por la exigencia continental, el entrenador Rodolfo Arruabarrena piensa mantener la base titular y no apelar a una rotación masiva, considerando que los futbolistas regresaron en buenas condiciones físicas tras la victoria ante Vasco da Gama.

En el caso del capitán Leandro Paredes, luego de haber sido decisivo en el Maracaná marcando el gol agónico de la clasificación, iría al banco de suplentes para preservarlo de cara al Superclásico de la próxima jornada, aunque no se descarta su ingreso durante el desarrollo del juego si el DT lo considera necesario.

Por su parte, el Rojo afronta el compromiso con la necesidad imperiosa de sumar de a tres para afianzarse en la zona de playoffs. Actualmente ubicado en el octavo puesto de la tabla con 19 unidades, un eventual tropiezo ante su gente podría poner en riesgo su clasificación a la siguiente fase del torneo.

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