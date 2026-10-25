Colapinto corre el GP de Estados Unidos: Briatore publicó una foto con Clarkson y desató críticas

Los datos para seguir la carrera:

Carrera: Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1.

Día: domingo 25 de octubre.

Horario: 17 de la Argentina.

Circuito: Circuito de las Américas, Austin, Texas.

Largada de Franco Colapinto: puesto 21.

Pole position: Kimi Antonelli.

Dónde ver en vivo a Franco Colapinto por la Fórmula 1

La carrera del Gran Premio de Estados Unidos podrá verse en Argentina a través de Fox Sports y por streaming mediante Disney+, según la programación anunciada para la competencia.

La transmisión permitirá seguir el desarrollo de las 56 vueltas y la actuación de Colapinto, que tendrá el desafío de avanzar desde el fondo de la grilla en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

Por qué Colapinto largará desde el puesto 21

Colapinto clasificó 14° en Austin, pero Alpine recibió una penalización de 10 puestos en la grilla por la utilización de un componente adicional de la unidad de control electrónico, por encima del límite permitido por el reglamento.

La sanción lo relegó al puesto 21 para la carrera del domingo. De esta manera, el piloto argentino deberá buscar oportunidades para recuperar posiciones desde el inicio y aprovechar las alternativas que puedan presentarse durante la competencia.

El fin de semana también dejó preocupación en el equipo por el rendimiento del monoplaza. Después de la clasificación, Colapinto expresó su malestar y resumió las dificultades que atraviesa Alpine: “No encontramos el auto”.

Kimi Antonelli larga desde la pole position

El italiano Kimi Antonelli consiguió el mejor tiempo de la clasificación y partirá desde la primera posición con Mercedes. Max Verstappen, con Red Bull, largará segundo, mientras que Isack Hadjar ocupará el tercer lugar.

La primera fila de la grilla quedó así definida por Antonelli y Verstappen, dos de los protagonistas de la temporada. Más atrás estarán Hadjar y los pilotos de Ferrari, Charles Leclerc y Lewis Hamilton.

Con Colapinto relegado al fondo por la sanción, la estrategia, el ritmo de carrera y las oportunidades de sobrepaso serán factores importantes para intentar avanzar en Austin.

La polémica entre Franco Colapinto, Jeremy Clarkson y Flavio Briatore

En la previa de la carrera, Colapinto quedó envuelto en una polémica después de que el periodista británico Jeremy Clarkson hiciera un comentario sobre la sanción que recibió el argentino. Durante una transmisión de Sky Sports, Clarkson bromeó con que la penalización se debía a que Colapinto era argentino y agregó que él también le habría impuesto una por ese motivo.

La frase generó rechazo entre los fanáticos argentinos. La controversia creció después de que Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, compartiera una foto junto a Clarkson durante el Gran Premio de Estados Unidos.

En las redes sociales, varios usuarios cuestionaron que el dirigente posara con el periodista después de sus declaraciones y reclamaron una respuesta del equipo. Entre los comentarios, algunos hinchas señalaron una contradicción entre los pedidos de respeto hacia Colapinto y la presencia del británico como invitado de Alpine.

La polémica se suma a los cuestionamientos que recibió Clarkson por su visita a la Argentina en 2014, cuando el equipo del programa Top Gear debió abandonar sus vehículos en Tierra del Fuego y trasladarse a Chile tras un conflicto por una patente interpretada como una alusión a la Guerra de Malvinas.

Mientras continúa la repercusión del episodio, Colapinto buscará concentrarse en la pista y aprovechar las oportunidades que le presente la carrera de este domingo en Austin.