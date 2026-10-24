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Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del GP de Estados Unidos, pero recibió una dura penalización

El piloto argentino de Alpine logró avanzar a la Q2 y superó a su compañero Pierre Gasly en la primera tanda. Sin embargo, una sanción de diez posiciones por modificaciones en su monoplaza lo complicó.

Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del GP de Estados Unidos. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del GP de Estados Unidos. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto finalizó en el puesto 15 de la clasificación del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1, que se disputa en el Circuito de las Américas, en Austin, Texas. El piloto argentino de Alpine consiguió avanzar a la segunda instancia de la clasificación (Q2), pero una penalización de diez posiciones por modificaciones en su monoplaza complicó su panorama para la carrera principal.

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La competencia se disputará este domingo 25 de octubre, desde las 17 (hora argentina), y Colapinto deberá afrontar el desafío de recuperar posiciones en uno de los circuitos más exigentes del calendario.

El argentino había mostrado un rendimiento competitivo durante la primera tanda clasificatoria, en la que consiguió ubicarse por delante de su compañero de equipo, Pierre Gasly.

La primera parte de la clasificación (Q1) dejó sensaciones positivas para el piloto argentino, que logró meterse entre los 16 mejores tiempos y asegurar su participación en la siguiente instancia.

Colapinto terminó 13° en la Q1, con una diferencia de 0,869 segundos respecto del mejor registro de la sesión. Además, consiguió superar a Pierre Gasly, su compañero en Alpine, quien también logró avanzar a la Q2.

Franco Colapinto durante el Gran Premio de Estados Unidos de F&oacute;rmula 1. (Foto: Reuters)

Franco Colapinto durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. (Foto: Reuters)

Entre los pilotos eliminados en la primera tanda estuvieron:

  • Esteban Ocon (Haas), 17°.
  • Lance Stroll (Aston Martin), 18°.
  • Carlos Sainz (Williams), 19°.
  • Alexander Albon (Williams), 20°.
  • Sergio Pérez (Cadillac), 21°.
  • Valtteri Bottas (Cadillac), 22°.

El rendimiento del argentino le permitió continuar en la clasificación, aunque finalmente quedó en el puesto 15 y no consiguió acceder a la Q3, instancia que define las primeras diez posiciones de la grilla.

Por qué penalizaron a Franco Colapinto

Más allá de su desempeño en pista, Colapinto recibió una sanción de diez posiciones en la grilla de largada debido a modificaciones realizadas en su monoplaza Alpine. La penalización representa una complicación para el piloto argentino, ya que deberá iniciar la competencia desde una posición más retrasada que la conseguida durante la clasificación.

De esta manera, el objetivo del domingo será avanzar en el pelotón y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse durante la carrera. El trazado de Austin, que combina rectas extensas, curvas rápidas y sectores técnicos, será el escenario de una nueva presentación del argentino en la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la F&oacute;rmula 1. (Foto: X @AlpineF1Team)

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. (Foto: X @AlpineF1Team)

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos se disputará el domingo 25 de octubre a las 17, hora de la Argentina, en el Circuito de las Américas de Austin.

Colapinto buscará recuperarse de la penalización y mejorar su posición final después de haber logrado avanzar a la Q2 durante la clasificación del sábado.

Cuándo son las próximas carreras de Fórmula 1 en 2026

Después del Gran Premio de Estados Unidos, la temporada de Fórmula 1 continuará con otras cinco competencias:

  • Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre.
  • Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre.
  • Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre.
  • Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre.
  • Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre.

Con la temporada entrando en su tramo decisivo, Franco Colapinto buscará seguir sumando experiencia y mejorar el rendimiento de Alpine en las últimas carreras del calendario.

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