Franco Colapinto terminó 15° en la clasificación del GP de Estados Unidos, pero recibió una dura penalización

Colapinto terminó 13° en la Q1, con una diferencia de 0,869 segundos respecto del mejor registro de la sesión. Además, consiguió superar a Pierre Gasly, su compañero en Alpine, quien también logró avanzar a la Q2.

Franco Colapinto durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1. (Foto: Reuters)

Entre los pilotos eliminados en la primera tanda estuvieron:

Esteban Ocon (Haas), 17°.

Lance Stroll (Aston Martin), 18°.

Carlos Sainz (Williams), 19°.

Alexander Albon (Williams), 20°.

Sergio Pérez (Cadillac), 21°.

Valtteri Bottas (Cadillac), 22°.

El rendimiento del argentino le permitió continuar en la clasificación, aunque finalmente quedó en el puesto 15 y no consiguió acceder a la Q3, instancia que define las primeras diez posiciones de la grilla.

Por qué penalizaron a Franco Colapinto

Más allá de su desempeño en pista, Colapinto recibió una sanción de diez posiciones en la grilla de largada debido a modificaciones realizadas en su monoplaza Alpine. La penalización representa una complicación para el piloto argentino, ya que deberá iniciar la competencia desde una posición más retrasada que la conseguida durante la clasificación.

De esta manera, el objetivo del domingo será avanzar en el pelotón y aprovechar las oportunidades que puedan presentarse durante la carrera. El trazado de Austin, que combina rectas extensas, curvas rápidas y sectores técnicos, será el escenario de una nueva presentación del argentino en la máxima categoría del automovilismo.

Franco Colapinto en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1. (Foto: X @AlpineF1Team)

A qué hora corre Franco Colapinto en el GP de Estados Unidos

La carrera principal del Gran Premio de Estados Unidos se disputará el domingo 25 de octubre a las 17, hora de la Argentina, en el Circuito de las Américas de Austin.

Colapinto buscará recuperarse de la penalización y mejorar su posición final después de haber logrado avanzar a la Q2 durante la clasificación del sábado.

Cuándo son las próximas carreras de Fórmula 1 en 2026

Después del Gran Premio de Estados Unidos, la temporada de Fórmula 1 continuará con otras cinco competencias:

Gran Premio de México: del 30 de octubre al 1° de noviembre.

Gran Premio de Brasil: del 6 al 8 de noviembre.

Gran Premio de Las Vegas: del 19 al 21 de noviembre.

Gran Premio de Qatar: del 27 al 29 de noviembre.

Gran Premio de Abu Dhabi: del 4 al 6 de diciembre.

Con la temporada entrando en su tramo decisivo, Franco Colapinto buscará seguir sumando experiencia y mejorar el rendimiento de Alpine en las últimas carreras del calendario.