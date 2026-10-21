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Conmoción en el rugby: murió una jugadora de 17 años tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza en un partido

Cléa, una adolescente que jugaba en la Unión del Bassin Marmandais, sufrió un paro cardiorrespiratorio después de un accidente en pleno encuentro. Fue trasladada de urgencia a un hospital, pero finalmente falleció.

Conmoción en Francia por la muerte de una jugadore de rugby de 17 años. (Foto: IG/ubmrugby).

Conmoción en Francia por la muerte de una jugadore de rugby de 17 años. (Foto: IG/ubmrugby).

El rugby de Francia está de luto por la muerte de Cléa, una jugadora de apenas 17 años, que falleció después de sufrir un grave accidente durante un partido disputado en la localidad de Marmande. La adolescente recibió un golpe en la cabeza, sufrió un paro cardiorrespiratorio y permaneció internada en estado crítico hasta que se confirmó su fallecimiento.

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La tragedia ocurrió el sábado 17 de octubre, durante un encuentro entre la Unión del Bassin Marmandais, club al que pertenecía la joven, y Agen Agglo Rugby. Según informaron medios franceses, tras el impacto, los equipos de emergencia debieron intervenir rápidamente para reanimar a la adolescente, que posteriormente fue trasladada al hospital Pellegrin de Burdeos, donde recibió atención especializada.

Pese a los esfuerzos del personal médico, la joven no logró recuperarse y su muerte provocó una profunda conmoción entre sus compañeras, entrenadores y toda la comunidad deportiva. En medio del encuentro, Cléa sufrió un fuerte golpe en la cabeza y posteriormente un paro cardiorrespiratorio, una situación que obligó a interrumpir la actividad para asistirla.

Los equipos de emergencia realizaron maniobras de reanimación y lograron trasladarla con vida al hospital Pellegrin de Burdeos. Allí, la adolescente permaneció internada en estado crítico, bajo cuidados intensivos, mientras los profesionales intentaban estabilizar su cuadro.

Sin embargo, pese a la atención recibida, la joven falleció como consecuencia del grave episodio sufrido durante el partido. La noticia fue confirmada por su club a través de un comunicado oficial que generó numerosas muestras de solidaridad en el ámbito del rugby francés.

El desgarrador comunicado del club tras la muerte de Cléa

La Unión del Bassin Marmandais expresó su profundo dolor por la pérdida de la adolescente y acompañó a su familia en este difícil momento. “Con una inmensa tristeza y un dolor indescriptible, la Unión del Bassin Marmandais se enteró del fallecimiento de Cléa, de 17 años, joven jugadora de nuestro club, víctima de un accidente durante el encuentro ante Agen Agglo Rugby, el sábado 17 de octubre, en Marmande”, señaló la institución.

En el mismo mensaje, el club agradeció especialmente a quienes participaron en las tareas de asistencia y reanimación de la jugadora.

El reconocimiento estuvo dirigido a los bomberos, los equipos móviles de emergencia y los profesionales de urgencias y cuidados intensivos del hospital Pellegrin de Burdeos. “Hoy, toda la familia de la Unión del Bassin Marmandais está conmocionada y sumida en una profunda tristeza”, expresó la institución.

Además, dedicó unas palabras a los familiares, amigos, compañeras de equipo y entrenadores que compartieron con Cléa su pasión por el rugby. “Esta prueba es terrible para nuestro club. La atravesaremos juntos, unidos y solidarios, cuidándonos unos a otros”, manifestó.

La Federación Francesa de Rugby activó un dispositivo de apoyo psicológico

La muerte de la adolescente también movilizó a la Federación Francesa de Rugby, que comenzó a trabajar junto al club y los familiares para brindar acompañamiento. Según informó la entidad, desde el domingo se implementaron medidas de contención para las personas afectadas por la tragedia.

Entre ellas, se puso en marcha un dispositivo de asistencia psicológica destinado a las compañeras, entrenadores y allegados de la jugadora, con el objetivo de acompañarlos durante el duelo. La institución deportiva remarcó la importancia de mantenerse unidos frente a una pérdida que conmocionó a toda la comunidad. “Hoy, nuestros pensamientos están ante todo con Cléa y su familia. Nuestro club está de luto”, concluyó el comunicado.

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