Conmoción en el rugby: murió una jugadora de 17 años tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza en un partido

Sin embargo, pese a la atención recibida, la joven falleció como consecuencia del grave episodio sufrido durante el partido. La noticia fue confirmada por su club a través de un comunicado oficial que generó numerosas muestras de solidaridad en el ámbito del rugby francés.

El desgarrador comunicado del club tras la muerte de Cléa

La Unión del Bassin Marmandais expresó su profundo dolor por la pérdida de la adolescente y acompañó a su familia en este difícil momento. “Con una inmensa tristeza y un dolor indescriptible, la Unión del Bassin Marmandais se enteró del fallecimiento de Cléa, de 17 años, joven jugadora de nuestro club, víctima de un accidente durante el encuentro ante Agen Agglo Rugby, el sábado 17 de octubre, en Marmande”, señaló la institución.

En el mismo mensaje, el club agradeció especialmente a quienes participaron en las tareas de asistencia y reanimación de la jugadora.

El reconocimiento estuvo dirigido a los bomberos, los equipos móviles de emergencia y los profesionales de urgencias y cuidados intensivos del hospital Pellegrin de Burdeos. “Hoy, toda la familia de la Unión del Bassin Marmandais está conmocionada y sumida en una profunda tristeza”, expresó la institución.

Además, dedicó unas palabras a los familiares, amigos, compañeras de equipo y entrenadores que compartieron con Cléa su pasión por el rugby. “Esta prueba es terrible para nuestro club. La atravesaremos juntos, unidos y solidarios, cuidándonos unos a otros”, manifestó.

La Federación Francesa de Rugby activó un dispositivo de apoyo psicológico

La muerte de la adolescente también movilizó a la Federación Francesa de Rugby, que comenzó a trabajar junto al club y los familiares para brindar acompañamiento. Según informó la entidad, desde el domingo se implementaron medidas de contención para las personas afectadas por la tragedia.

Entre ellas, se puso en marcha un dispositivo de asistencia psicológica destinado a las compañeras, entrenadores y allegados de la jugadora, con el objetivo de acompañarlos durante el duelo. La institución deportiva remarcó la importancia de mantenerse unidos frente a una pérdida que conmocionó a toda la comunidad. “Hoy, nuestros pensamientos están ante todo con Cléa y su familia. Nuestro club está de luto”, concluyó el comunicado.