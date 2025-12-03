En vivo Radio La Red
Deportes
Rugby
Pumas
RUGBY

Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

Tras el sorteo de grupos del Mundial de Rugby Australia 2027, Los Pumas ya conocen a sus rivales. Será la primera edición con 24 selecciones y un formato ampliado que incluye octavos de final.

Se sorteó el Mundial de Rugby Australia 2027: Los Pumas ya conocen a sus rivales

El Mundial de Rugby Australia 2027 dio un paso clave hacia su organización con el sorteo oficial de sus grupos, un evento que por primera vez contó con las 24 selecciones clasificadas confirmadas. En ese marco, Los Pumas conocieron a los rivales que enfrentarán en la fase inicial de un torneo que tendrá formato renovado, más equipos y un cronograma logístico particularmente exigente.

Leé también Los Pumas cayeron ante Sudáfrica, que volvió a coronarse campeón en el Rugby Championship
Los Pumas cayeron ante Sudáfrica, que volvió a coronarse campeón en el Rugby Championship. Foto: @gaspafotos/UAR
image

La Selección Argentina, dirigida por Felipe Contepomi, quedó al frente del Grupo C, donde jugará ante Fiyi, España y Canadá. Será una zona que combina a un rival habitual de la elite, un europeo en pleno crecimiento y un seleccionado norteamericano con tradición mundialista.

Contra quiénes jugará Argentina en el Grupo C

Los Pumas compartirán la Zona C con tres selecciones de perfiles muy diferentes:

  • Fiyi: un clásico equipo del Pacífico, de enorme fortaleza física y creatividad ofensiva.

  • España: una selección europea en crecimiento, que viene consolidando su presencia en torneos internacionales.

  • Canadá: histórico participante del rugby mundial, con múltiples presencias en Copas del Mundo.

El formato establece que los dos primeros del grupo clasificarán directamente a octavos de final, pero también lo hará el cuarto mejor tercero de toda la fase inicial, una novedad introducida en esta edición.

Cómo sería el camino de Los Pumas si avanzan de fase

El recorrido de Argentina dependerá directamente de su posición en el grupo. Si avanza como líder, en octavos de final enfrentará al tercer mejor ubicado de los Grupos A, E o F.

En caso de superarlo, los cuartos serían ante el ganador del Grupo D, que tiene a Irlanda como principal candidato.

Las semifinales podrían cruzar a los dirigidos por Contepomi con el ganador del Grupo F, que tiene como cabezas a Inglaterra o Gales, dos selecciones con historial fuerte en instancias definitorias. Y si Los Pumas logran llegar a la final, el potencial rival podría ser Australia, país anfitrión.

El panorama será distinto si Argentina termina segundo: ahí debería jugar contra el segundo del Grupo F, es decir, nuevamente ante ingleses o galeses como principales opciones.

Cómo quedaron conformados los seis grupos del Mundial de Rugby

La Copa del Mundo 2027 contará con seis grupos de cuatro equipos, un reparto inédito que amplía la presencia global del rugby. Tras el sorteo, así quedaron las zonas:

  • Grupo A: Nueva Zelanda, Australia, Chile y Hong Kong China.

  • Grupo B: Sudáfrica, Italia, Georgia y Rumania.

  • Grupo C: Argentina, Fiyi, España y Canadá.

  • Grupo D: Irlanda, Escocia, Uruguay y Portugal.

  • Grupo E: Francia, Japón, Estados Unidos y Samoa.

  • Grupo F: Inglaterra, Gales, Tonga y Zimbawe.

Qué cambia con el nuevo formato del Mundial de 24 selecciones

Esta edición será la más grande de la historia: 24 equipos, 6 grupos y 52 partidos (cuatro más que en 2023).

Sin embargo, el campeón seguirá disputando siete encuentros, como sucede desde hace décadas.

De cada zona clasificarán:

  • Los dos primeros,

  • Los cuatro mejores terceros, lo que genera por primera vez una instancia de octavos de final.

World Rugby explicó que el objetivo de este cambio es dar más oportunidades a selecciones emergentes, equilibrar el calendario y hacer más competitiva la primera fase.

La distribución de cruces también se modificó:

  • Los ganadores de los grupos A, B, C y D enfrentarán a los mejores terceros.

  • Los líderes de E y F jugarán ante los segundos de B y D.

  • Los segundos de C y F se cruzarán entre sí, al igual que los de A y E.

Esto garantiza que al menos dos equipos que terminen segundos lleguen a cuartos de final, algo que modifica la dinámica de los torneos anteriores.

Qué sedes tendrá el Mundial de Rugby 2027

Australia será un anfitrión de grandes distancias y múltiples ciudades. El torneo se jugará en siete sedes:

  • Perth

  • Adelaida

  • Brisbane

  • Melbourne

  • Newcastle

  • Sídney

  • Townsville

La logística será decisiva: los equipos deberán trasladarse entre ciudades para disputar sus partidos, algo que obliga a planificar viajes, descansos y recuperación con precisión.

World Rugby anunciará el fixture completo el 3 de febrero de 2026, donde quedará definido el orden de los partidos y la ruta exacta de Los Pumas.

El Mundial de Rugby Australia 2027 se jugará del 1 de octubre al 13 de noviembre, será el más extenso y global de la historia e inaugurará una nueva etapa en la competencia internacional. Con los grupos ya definidos, Argentina conoce su punto de partida: un Grupo C que parece accesible, pero que exigirá solidez desde el debut para pelear por un lugar entre los mejores del mundo.

