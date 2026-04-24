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Conmoción por la muerte de la ex jugadora de voley Micaela Vogel

La noticia fue comunicada a través de sus canales oficiales de la Federación Argentina de Voleibol, donde la entidad expresó sus condolencias a familiares y allegados.

Micaela Vogel

Micaela Vogel, una referente del vóley nacional, falleció tras luchar contra una enfermedad (EFE)

La Federación del Voleibol Argentino confirmó la muerte de Micaela Vogel y generó una profunda conmoción en el deporte nacional. La noticia fue comunicada a través de sus canales oficiales, donde la entidad expresó sus condolencias a familiares y allegados.

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Simona tenía 20 años y apareció muerta luego de una fiesta de graduación (Foto: gentileza Io Donna).

La ex integrante de Las Panteras tenía 42 años y atravesaba desde hacía tiempo una enfermedad, según informaron desde la federación, aunque no se difundieron detalles sobre su estado de salud ni sobre las circunstancias de su fallecimiento.

El mensaje oficial de la FeVA reflejó el impacto de la pérdida en la comunidad deportiva: “Lamentamos profundamente el fallecimiento de Micaela Vogel, ex jugadora de selección y que venía luchando con una grave enfermedad”. La entidad también acompañó a su entorno cercano con palabras de apoyo en este momento de dolor.

Tras el anuncio, excompañeras, clubes y seguidores del vóley comenzaron a compartir mensajes de despedida en redes sociales, destacando su trayectoria y su calidad humana dentro y fuera de la cancha.

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Su paso por la selección y clubes

Vogel formó parte del seleccionado argentino femenino en distintas etapas, consolidándose como una de las jugadoras que acompañó el crecimiento del vóley nacional en los últimos años.

A nivel de clubes, tuvo pasos destacados por instituciones como San Lorenzo y GEBA, donde se destacó en torneos locales. Además, sumó experiencia internacional al competir en la liga italiana, una de las más exigentes del mundo en esta disciplina.

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La noticia de su deceso impactó a la comunidad deportiva, que recuerda su aporte al seleccionado y a importantes clubes (AP)

La noticia de su deceso impactó a la comunidad deportiva, que recuerda su aporte al seleccionado y a importantes clubes (AP)

Un legado que trasciende

La despedida de Micaela Vogel se da en un marco de respeto por la privacidad de su familia, que optó por no difundir detalles sobre su enfermedad. Sin embargo, su legado permanece en el recuerdo de quienes compartieron su carrera.

Más allá de sus logros deportivos, su figura quedó asociada al compromiso, el compañerismo y el crecimiento del vóley femenino en la Argentina. Su nombre seguirá ligado a una generación que impulsó el desarrollo de este deporte a nivel nacional e internacional.

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