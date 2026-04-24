Conmoción por la muerte de la ex jugadora de voley Micaela Vogel

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Su paso por la selección y clubes

Vogel formó parte del seleccionado argentino femenino en distintas etapas, consolidándose como una de las jugadoras que acompañó el crecimiento del vóley nacional en los últimos años.

A nivel de clubes, tuvo pasos destacados por instituciones como San Lorenzo y GEBA, donde se destacó en torneos locales. Además, sumó experiencia internacional al competir en la liga italiana, una de las más exigentes del mundo en esta disciplina.

CRJ57Y7NLRCG3MQTTKN3KIGJGU La noticia de su deceso impactó a la comunidad deportiva, que recuerda su aporte al seleccionado y a importantes clubes (AP)

Un legado que trasciende

La despedida de Micaela Vogel se da en un marco de respeto por la privacidad de su familia, que optó por no difundir detalles sobre su enfermedad. Sin embargo, su legado permanece en el recuerdo de quienes compartieron su carrera.

Más allá de sus logros deportivos, su figura quedó asociada al compromiso, el compañerismo y el crecimiento del vóley femenino en la Argentina. Su nombre seguirá ligado a una generación que impulsó el desarrollo de este deporte a nivel nacional e internacional.