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De la lesión a la gloria en el Maracaná: las sentidas palabras de Leandro Paredes tras meter a Boca en la final

Leandro Paredes convirtió el gol agónico en el 3-1 ante Vasco da Gama. Conmovido, valoró la entrega del plantel xeneize.

Leandro Paredes convirtió el gol agónico en el 3-1 ante Vasco da Gama. 

Leandro Paredes convirtió el gol agónico en el 3-1 ante Vasco da Gama. 

Leandro Paredes fue uno de los grandes protagonistas de la noche soñada de Boca Juniors en el Estadio Maracaná. El volante central y referente xeneize convirtió el gol agónico que selló el triunfo por 3-1 frente a Vasco da Gama en Río de Janeiro y, minutos después de consumada la épica remontada internacional, expresó toda su emoción tras la clasificación a la gran final de la Copa Sudamericana.

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Pedrinho, el presidente de Vasco da Gama.

“Es difícil encontrar palabras para explicar lo que estoy sintiendo, lo que estoy viviendo”, reconoció ante los micrófonos de ESPN el mediocampista de la Selección argentina, visiblemente movilizado por una victoria épica que tuvo todos los condimentos deportivos e institucionales.

El capitán no dudó en deshacerse en elogios hacia la entrega de sus compañeros de equipo: “Tengo sólo palabras de agradecimiento para este grupo increíble, que están dando hasta lo que no tienen para llevar a Boca adonde merece estar”. Cabe recordar que el volante ingresó desde el banco de suplentes tras haber sufrido un desgarro en el isquiotibial derecho hace menos de dos semanas, pero su presencia en el complemento terminó marcando la diferencia definitiva sobre el césped carioca.

Qué dijo Leandro Paredes sobre el rendimiento de Boca en la serie frente a Vasco da Gama

Más allá de la alegría desbordante por acceder a la definición continental, el mediocampista analizó en detalle el rendimiento futbolístico desplegado durante los 90 minutos de juego en suelo brasileño. Para Paredes, la actuación colectiva en Río de Janeiro significó la ratificación del crecimiento mostrado en la parte final del choque disputado en La Bombonera.

“Creemos que vamos por un buen camino. Hicimos una vuelta muy buena. Habíamos hecho un segundo tiempo muy bueno en La Bombonera, y hoy hicimos un partido perfecto de principio a fin”, analizó el líder del vestuario azul y oro.

La gesta en el Maracaná se cimentó tras un arranque complejo en la eliminatoria. Habiendo caído por 1-0 en el encuentro de ida, la escuadra de La Ribera desembarcó en Brasil con la obligación estricta de ganar para mantenerse con vida. Lautaro Di Lollo abrió el marcador tempranamente y Miguel Merentiel amplió la ventaja, pero Vasco da Gama logró descontar y volvió a poner la serie en suspenso.

Cuando las acciones comenzaban a apuntar hacia una inminente definición desde el punto del penal, Paredes apareció en escena con un remate decisivo para establecer el 3-1 y desatar el festejo en la delegación argentina. Con el pasaje asegurado, Boca ahora espera por la final de la Copa Sudamericana, donde se medirá contra el ganador del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, en un triunfo que quedará marcado entre los momentos más especiales del regreso del volante al club de sus amores.

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