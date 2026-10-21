De la lesión a la gloria en el Maracaná: las sentidas palabras de Leandro Paredes tras meter a Boca en la final

“Creemos que vamos por un buen camino. Hicimos una vuelta muy buena. Habíamos hecho un segundo tiempo muy bueno en La Bombonera, y hoy hicimos un partido perfecto de principio a fin”, analizó el líder del vestuario azul y oro.

La gesta en el Maracaná se cimentó tras un arranque complejo en la eliminatoria. Habiendo caído por 1-0 en el encuentro de ida, la escuadra de La Ribera desembarcó en Brasil con la obligación estricta de ganar para mantenerse con vida. Lautaro Di Lollo abrió el marcador tempranamente y Miguel Merentiel amplió la ventaja, pero Vasco da Gama logró descontar y volvió a poner la serie en suspenso.

Cuando las acciones comenzaban a apuntar hacia una inminente definición desde el punto del penal, Paredes apareció en escena con un remate decisivo para establecer el 3-1 y desatar el festejo en la delegación argentina. Con el pasaje asegurado, Boca ahora espera por la final de la Copa Sudamericana, donde se medirá contra el ganador del cruce entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, en un triunfo que quedará marcado entre los momentos más especiales del regreso del volante al club de sus amores.