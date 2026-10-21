El DT de Vasco da Gama elogió a Leandro Paredes tras la clasificación de Boca: "Es..."

Sobre el cierre de su intervención, Pedro Emanuel detalló las falencias colectivas que le permitieron al Xeneize asentarse con soltura en Río de Janeiro: “Podríamos haberlo hecho mejor. Podríamos haber empezado mejor en el saque de esquina. Tienen jugadores fuertes, uno de ellos marcó. Error nuestro. Tuvimos la oportunidad de empatar, pero no lo hicimos. Empezamos a precipitarnos, con y sin balón. Presionamos más arriba, Boca empezó a lanzar ataques por las bandas y permitimos que el rival fuera mejor de lo que realmente era”.

Cuándo y dónde jugará Boca la final de la Copa Sudamericana

Con este histórico triunfo en suelo brasileño, la escuadra conducida por Rodolfo Arruabarrena avanzó a la instancia decisiva del torneo continental. La gran final de la Copa Sudamericana se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, cita en la cual Boca buscará el título frente al ganador de la otra llave semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.