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El DT de Vasco da Gama elogió a Leandro Paredes tras la clasificación de Boca: "Es..."

Pedro Emanuel elogió a Leandro Paredes tras la clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana en Brasil.

El DT de Vasco da Gama elogió a Leandro Paredes tras la clasificación de Boca: Es...

Boca vivió una noche inolvidable en tierras brasileñas. En la revancha de las semifinales de la Copa Sudamericana, el conjunto xeneize logró una enorme remontada, se impuso por 3-1 ante Vasco da Gama en el mismísimo Estadio Maracaná y selló su pasaje a la gran final del certamen internacional. El gran héroe de la jornada fue su capitán, Leandro Paredes, quien se había desgarrado el isquiotibial hace menos de dos semanas, sumó minutos en el complemento y convirtió el gol agónico que definió la clasificación.

Leé también Paredes, ¿titular o suplente?: la formación de Boca para enfrentar a Vasco da Gama
Leandro Paredes. 

Tras el encuentro, el entrenador del equipo carioca, Pedro Emanuel, no escatimó en elogios para marcar el impacto que tuvo el mediocampista argentino apenas saltó al campo de juego: “Sabemos que Boca es diferente con Paredes y sin él. Boca quiere más el balón cuando Paredes está dentro, y en el único momento en que liberamos a Paredes, marcó el gol que decidió una semifinal”, expresó el DT en conferencia de prensa.

Qué análisis hizo el técnico de Vasco da Gama sobre los errores de su equipo ante Boca

A la hora de explicar la eliminación ante su gente, el estratega portugués fue autocrítico y apuntó contra las fallas defensivas que condicional el desarrollo desde el inicio del juego. “Recibimos un gol a los dos minutos fruto de errores individuales, algo propio del fútbol. El partido está lleno de errores y en la primera parte fuimos nosotros quienes más fallamos. Boca no jugó un partido extraordinario, pero aprovechó nuestros despistes”, analizó.

En esa misma línea, remarcó cómo la apertura del marcador modificó los planes del conjunto local: “Un gol a los dos minutos cambia la estrategia. Al minuto siguiente tuvimos una clara oportunidad de empatar y no concretamos. Todo esto pesa mucho. Boca lo tuvo fácil en la primera parte. De los tres errores que cometimos, se marcaron dos goles”.

Sobre el cierre de su intervención, Pedro Emanuel detalló las falencias colectivas que le permitieron al Xeneize asentarse con soltura en Río de Janeiro: “Podríamos haberlo hecho mejor. Podríamos haber empezado mejor en el saque de esquina. Tienen jugadores fuertes, uno de ellos marcó. Error nuestro. Tuvimos la oportunidad de empatar, pero no lo hicimos. Empezamos a precipitarnos, con y sin balón. Presionamos más arriba, Boca empezó a lanzar ataques por las bandas y permitimos que el rival fuera mejor de lo que realmente era”.

Cuándo y dónde jugará Boca la final de la Copa Sudamericana

Con este histórico triunfo en suelo brasileño, la escuadra conducida por Rodolfo Arruabarrena avanzó a la instancia decisiva del torneo continental. La gran final de la Copa Sudamericana se disputará el próximo 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, cita en la cual Boca buscará el título frente al ganador de la otra llave semifinal entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque.

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