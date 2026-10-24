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El llanto del argentino Leo Jaime por un gesto de fair play que le reprocharon sus compañeros de Peñarol y los hinchas

El juvenil frenó un ataque para que asistieran a un rival que había recibido una fuerte falta. El gesto provocó silbidos de los hinchas de Peñarol y reproches de sus propios compañeros.

Leo Jaime rompió en llanto tras recibir reproches de sus compañeros y silbidos de los hinchas de Peñarol por un gesto de fair play.

Leo Jaime rompió en llanto tras recibir reproches de sus compañeros y silbidos de los hinchas de Peñarol por un gesto de fair play.

Un gesto de fair play del jugador surgido de las inferiores de River Leonel Jaime, actual futbolista de Peñarol de Uruguay, generó una inesperada polémica durante el partido ante Juventud de Las Piedras, disputado este viernes a la noche por la fecha 12 del Torneo Clausura.

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A los 31 minutos del primer tiempo, el delantero frenó un ataque de su equipo para que asistieran a un rival que había quedado tendido en el césped tras recibir una fuerte entrada, pero recibió silbidos de los hinchas y reproches de sus propios compañeros.

El gesto de Leo Jaime que generó polémica en Peñarol

La jugada comenzó cuando Ignacio Alegre, de Peñarol, fue con fuerza a disputar una pelota con Kevin Rolón, de Juventud de Las Piedras. En la acción, lo golpeó con la suela levantada y el rival cayó al suelo, con evidentes signos de dolor en una pierna.

El árbitro Andrés Matonte dejó seguir el juego y la pelota quedó en poder de Jaime, que tenía espacio para avanzar y encabezar un ataque prometedor. Sin embargo, al advertir que el futbolista rival seguía tendido, el argentino decidió detener la jugada y tirar la pelota afuera para que pudiera recibir atención médica.

La decisión provocó silbidos desde las tribunas del estadio Centenario. Además, dos de sus compañeros, Javier Cabrera y el Indio Fernández, le recriminaron la acción.

Segundos después, al delantero fue captado por las cámaras de la transmisión con lágrimas en los ojos, visiblemente angustiado en medio del encuentro.

La escena se difundió rápidamente y generó repercusiones en las redes sociales, donde se debatió sobre la decisión del argentino de priorizar la atención de un adversario en lugar de continuar una jugada ofensiva.

Quién es Leo Jaime, el surgido de River que juega en Peñarol

Leonel Jaime tiene 20 años, es argentino y se desempeña como extremo. Surgió de las divisiones inferiores de River Plate y llegó a Peñarol a préstamo en 2026.

El encuentro de este viernes terminó 0-0, por lo que Peñarol no pudo conseguir la victoria ante Juventud de Las Piedras.

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