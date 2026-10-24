El llanto del argentino Leo Jaime por un gesto de fair play que le reprocharon sus compañeros de Peñarol y los hinchas

La decisión provocó silbidos desde las tribunas del estadio Centenario. Además, dos de sus compañeros, Javier Cabrera y el Indio Fernández, le recriminaron la acción.

Segundos después, al delantero fue captado por las cámaras de la transmisión con lágrimas en los ojos, visiblemente angustiado en medio del encuentro.

La escena se difundió rápidamente y generó repercusiones en las redes sociales, donde se debatió sobre la decisión del argentino de priorizar la atención de un adversario en lugar de continuar una jugada ofensiva.

Quién es Leo Jaime, el surgido de River que juega en Peñarol

Leonel Jaime tiene 20 años, es argentino y se desempeña como extremo. Surgió de las divisiones inferiores de River Plate y llegó a Peñarol a préstamo en 2026.

El encuentro de este viernes terminó 0-0, por lo que Peñarol no pudo conseguir la victoria ante Juventud de Las Piedras.