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El método médico de vanguardia con el que Leandro Paredes busca llegar al cruce de Boca ante Vasco da Gama

Leandro Paredes se somete a un tratamiento para intentar llegar a la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama. Los detalles.

Leandro Paredes. 

Leandro Paredes. 

El cuerpo técnico de Boca mantiene encendida una última esperanza de cara al duelo de vuelta por las semifinales de la Copa Sudamericana. Luego de sufrir un desgarro grado dos en el isquiotibial derecho la semana pasada durante el encuentro frente a Instituto, Leandro Paredes continúa trabajando contra el reloj para estar presente ante Vasco da Gama en el Maracaná, a tan solo once días de haber solicitado el cambio en Córdoba.

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Con el objetivo de lograr una recuperación en tiempo récord, el volante y capitán xeneize se somete a un tratamiento con plasma rico en plaquetas, una técnica médica que no le resulta ajena, ya que la había utilizado antes de la Copa del Mundo 2026 cuando padeció un cuadro físico similar.

Cómo funciona la infiltración de plasma rico en plaquetas que realiza Leandro Paredes

Esta alternativa médica, basada en la autotransfusión sanguínea, busca reacondicionar las fibras musculares acortando los plazos biológicos habituales. El procedimiento se inicia con la extracción de sangre del propio paciente, la cual es sometida a un proceso de centrifugado con el fin de separar los glóbulos rojos y blancos para concentrar las plaquetas. Posteriormente, ese concentrado celular se microinfiltra directamente en la zona lesionada, estimulando la regeneración del tejido y acelerando los tiempos de recuperación estipulados por la medicina tradicional.

La aplicación de este tratamiento se ha vuelto una práctica habitual en el deporte de elite internacional para resolver dolencias complejas:

  • En el fútbol: Fue empleado por Xavi Hernández en 2010 y por Julián Álvarez durante el desarrollo del último Mundial.

  • En otras disciplinas: Registra antecedentes de aplicación en figuras como el golfista Tiger Woods y el tenista Rafael Nadal, quien llegó a calificar la respuesta del procedimiento como "increíble" para la recuperación de su rodilla.

Cuáles son las chances reales de que Leandro Paredes juegue la revancha en Brasil

En el día a día del predio xeneize, el capitán desarrolla trabajos de campo livianos y supervisados en solitario junto a los kinesiólogos del club. Además de la atención permanente del cuerpo médico de la institución, el volante se mantiene en sintonía constante con sus médicos personales para evaluar la respuesta de la zona afectada.

A pesar de los esfuerzos y de la voluntad del futbolista por arriesgar debido a la trascendencia del compromiso internacional, la realidad marca que su regreso al equipo titular resulta sumamente difícil. La decisión final sobre si sumará minutos o no quedará bajo la órbita del entrenador Rodolfo Arruabarrena. No obstante, por el momento es una certeza que el mediocampista integrará la delegación y viajará a Brasil para acompañar al grupo en el Maracaná.

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