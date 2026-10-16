El método médico de vanguardia con el que Leandro Paredes busca llegar al cruce de Boca ante Vasco da Gama

En el fútbol: Fue empleado por Xavi Hernández en 2010 y por Julián Álvarez durante el desarrollo del último Mundial.

En otras disciplinas: Registra antecedentes de aplicación en figuras como el golfista Tiger Woods y el tenista Rafael Nadal, quien llegó a calificar la respuesta del procedimiento como "increíble" para la recuperación de su rodilla.

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En el día a día del predio xeneize, el capitán desarrolla trabajos de campo livianos y supervisados en solitario junto a los kinesiólogos del club. Además de la atención permanente del cuerpo médico de la institución, el volante se mantiene en sintonía constante con sus médicos personales para evaluar la respuesta de la zona afectada.

A pesar de los esfuerzos y de la voluntad del futbolista por arriesgar debido a la trascendencia del compromiso internacional, la realidad marca que su regreso al equipo titular resulta sumamente difícil. La decisión final sobre si sumará minutos o no quedará bajo la órbita del entrenador Rodolfo Arruabarrena. No obstante, por el momento es una certeza que el mediocampista integrará la delegación y viajará a Brasil para acompañar al grupo en el Maracaná.