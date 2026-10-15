Quiere jugar: el plan de Boca para que Leandro Paredes pueda disputar la revancha ante Vasco da Gama

La derrota por 1-0 en La Bombonera ante Vasco da Gama alteró por completo la planificación de Boca para el tramo decisivo del semestre. Con la obligación de revertir la historia en territorio brasileño para clasificar a la final de la Copa Sudamericana, el cuerpo técnico encendió una luz de esperanza en torno a su máxima figura: Leandro Paredes no se quiere perder la revancha y ya puso en marcha un plan acelerado para estar presente.