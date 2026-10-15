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Quiere jugar: el plan de Boca para que Leandro Paredes pueda disputar la revancha ante Vasco da Gama

Leandro Paredes sorprendió en los ensayos de campo y crecen las chances de que arriesgue ante Vasco da Gama.

Leandro Paredes sorprendió en los ensayos de campo y crecen las chances de que arriesgue ante Vasco da Gama.

Leandro Paredes sorprendió en los ensayos de campo y crecen las chances de que arriesgue ante Vasco da Gama.

La derrota por 1-0 en La Bombonera ante Vasco da Gama alteró por completo la planificación de Boca para el tramo decisivo del semestre. Con la obligación de revertir la historia en territorio brasileño para clasificar a la final de la Copa Sudamericana, el cuerpo técnico encendió una luz de esperanza en torno a su máxima figura: Leandro Paredes no se quiere perder la revancha y ya puso en marcha un plan acelerado para estar presente.

Leé también "Somos Boca y vamos a...": el contundente análisis de Rodolfo Arruabarrena tras la derrota ante Vasco da Gama
Rodolfo Arruabarrena analizó la caída 1-0 de Boca ante Vasco da Gama en la Bombonera.

El mediocampista central continúa con la rehabilitación del desgarro grado dos en el isquiotibial derecho que sufrió ante Instituto en Córdoba. Pese a que solo transcurrieron seis días desde la lesión y que los plazos médicos habituales recomiendan 21 días de reposo y recuperación, la actitud del volante sorprendió a todos. Durante la práctica del miércoles, Paredes realizó trabajos de campo y dejó conformes a los médicos con su evolución, lo que hizo crecer el optimismo en el vestuario xeneize.

De cara al duelo del martes, el futbolista llegaría con apenas 11 días de recuperación. Sin embargo, en el club recuerdan un antecedente directo: en la previa al cruce decisivo ante Universidad Católica por la fase de grupos de la Copa Libertadores, el capitán padeció un cuadro similar, fue titular y completó los 90 minutos de juego.

Cuáles son los riesgos de que Leandro Paredes juegue la semifinal contra Vasco da Gama

El principal dilema para Rodolfo Arruabarrena y el cuerpo médico pasa por el riesgo físico que implica exigirlo antes de tiempo. El peligro mayor es que sufra una recaída y se resienta de la lesión, lo que lo marginaría de un tramo del calendario repleto de objetivos de peso.

En el horizonte cercano del Xeneize conviven compromisos clave:

  • En el plano internacional: De conseguir la heroica clasificación en Brasil, la final de la Copa Sudamericana se disputará un mes después, lo que le daría al volante tiempo de sobra para recuperarse al cien por cien.

  • En el plano local: El equipo pelea el Torneo Clausura, la tabla anual y la Copa Argentina, sumado a los playoffs de la Liga Profesional con opción de disputar el Trofeo de Campeones.

  • El Superclásico: Los plazos lógicos de recuperación marcaban como fecha ideal de reaparición el choque ante River en La Bombonera, programado para el 1º de noviembre.

Pese a los riesgos, la caída en la ida ante el elenco carioca cambió las prioridades. Si la decisión final es arriesgar al capitán para buscar el pase a la final internacional —aún a costa de que juegue con una molestia a cuestas—, la confirmación se resolverá cerca de la hora del partido.

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