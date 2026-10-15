Quiere jugar: el plan de Boca para que Leandro Paredes pueda disputar la revancha ante Vasco da Gama

En el horizonte cercano del Xeneize conviven compromisos clave:
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En el plano internacional: De conseguir la heroica clasificación en Brasil, la final de la Copa Sudamericana se disputará un mes después, lo que le daría al volante tiempo de sobra para recuperarse al cien por cien.
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En el plano local: El equipo pelea el Torneo Clausura, la tabla anual y la Copa Argentina, sumado a los playoffs de la Liga Profesional con opción de disputar el Trofeo de Campeones.
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El Superclásico: Los plazos lógicos de recuperación marcaban como fecha ideal de reaparición el choque ante River en La Bombonera, programado para el 1º de noviembre.
Pese a los riesgos, la caída en la ida ante el elenco carioca cambió las prioridades. Si la decisión final es arriesgar al capitán para buscar el pase a la final internacional —aún a costa de que juegue con una molestia a cuestas—, la confirmación se resolverá cerca de la hora del partido.