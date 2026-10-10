Se confirmó la lesión de Leandro Paredes: qué partidos clave se perderá con Boca

En aquella oportunidad, el mediocampista jugó con molestias y llegó al Mundial con lo justo, por lo que se perdió el debut de la Selección argentina ante Argelia. Luego volvió a sumar minutos en los siguientes encuentros del seleccionado.

Qué partidos se perderá Paredes

Además de la ida ante Vasco da Gama, el volante tampoco estará disponible para los compromisos de Boca frente a Talleres, el 16 de octubre, e Independiente, el 25. Su participación en la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana también está muy complicada.

La principal apuesta del cuerpo técnico es que el capitán pueda recuperarse a tiempo para el Superclásico ante River, previsto para el 1° de noviembre. Sin embargo, su regreso dependerá de la evolución de la lesión y de la respuesta al tratamiento durante las próximas semanas.