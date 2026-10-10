Se confirmó la lesión de Leandro Paredes: qué partidos clave se perderá con Boca

Boca no podrá contar con Leandro Paredes para el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, que se disputará el próximo martes en la Bombonera.
El capitán xeneize no estará en la ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama y también se perdería otros compromisos importantes del Torneo Clausura.
Leandro Paredes sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho y se perderá varios partidos clave con Boca.
Boca no podrá contar con Leandro Paredes para el partido de ida de las semifinales de la Copa Sudamericana ante Vasco da Gama, que se disputará el próximo martes en la Bombonera.
Este sábado se confirmó que el mediocampista sufrió un desgarro de grado 2 en el isquiotibial derecho, una lesión que también compromete su presencia en la revancha, prevista para el 20 de octubre en el Maracaná de Río de Janeiro.
El capitán xeneize sufrió la lesión este viernes durante el empate 2-2 frente a Instituto, por la fecha 12 del Torneo Clausura. Había ingresado en el segundo tiempo, pero sintió un pinchazo en la parte posterior del muslo derecho y debió ser reemplazado por Santiago Ascacíbar apenas 16 minutos después.
Los estudios médicos confirmaron que Paredes padece una lesión muscular de grado 2 en el isquiotibial derecho. Se trata del mismo músculo que se había desgarrado durante la entrada en calor de un partido ante Universidad Católica, por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores.
En aquella oportunidad, el mediocampista jugó con molestias y llegó al Mundial con lo justo, por lo que se perdió el debut de la Selección argentina ante Argelia. Luego volvió a sumar minutos en los siguientes encuentros del seleccionado.
Además de la ida ante Vasco da Gama, el volante tampoco estará disponible para los compromisos de Boca frente a Talleres, el 16 de octubre, e Independiente, el 25. Su participación en la revancha de la semifinal de la Copa Sudamericana también está muy complicada.
La principal apuesta del cuerpo técnico es que el capitán pueda recuperarse a tiempo para el Superclásico ante River, previsto para el 1° de noviembre. Sin embargo, su regreso dependerá de la evolución de la lesión y de la respuesta al tratamiento durante las próximas semanas.