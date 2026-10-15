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Insólito problema en Alpine: la razón por la que un compañero de Franco Colapinto podría perder su licencia de conducir

Un integrante de Alpine recibió un ultimátum judicial y podría perder su licencia de conducir. Los detalles.

Un integrante de Alpine recibió un ultimátum judicial y podría perder su licencia de conducir. 

Un integrante de Alpine recibió un ultimátum judicial y podría perder su licencia de conducir. 

Un imprevisto requerimiento judicial irrumpió en medio de los preparativos de la escudería Alpine de cara al Gran Premio de los Estados Unidos. La situación involucra a Paul Aron, el joven de 22 años que se desempeña como piloto de reserva de la escudería francesa junto a Franco Colapinto y Pierre Gasly, quien enfrenta un problema legal en su país de origen que podría derivar en la revocación de su carnet de manejo particular.

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Si bien su continuidad dentro del equipo de Fórmula 1 no corre ningún tipo de riesgo, la Justicia de Estonia desestimó la apelación presentada por su defensa y le fijó un plazo estricto para ponerse al día con una obligación legal pendiente con el Estado. Según reveló el medio local Ohtuleht, Aron faltó en siete oportunidades a los exámenes médicos del servicio militar obligatorio a lo largo de los últimos dos años.

Las reiteradas inasistencias le significaron sanciones económicas por un monto total de 1.940 euros, cifra que el deportista ya abonó. No obstante, el pago de las multas no lo exime de responder a los controles fijados por la legislación estonia, normativa que establece el servicio militar obligatorio para todos los hombres de entre 18 y 27 años (incluidos aquellos que residen en el extranjero por compromisos laborales o deportivos) con una duración que oscila entre 8 y 11 meses.

Por qué la Justicia de Estonia pidió la suspensión del carnet de conducir del piloto de Alpine

Frente al reiterado incumplimiento de las convocatorias, la Autoridad de Recursos de Defensa de Estonia recurrió a los tribunales para solicitar formalmente la suspensión temporal de su licencia de conducir. Los jueces a cargo de la causa respaldaron el pedido oficial y rechazaron los argumentos presentados por la defensa del deportista, la cual cuestionaba la proporcionalidad de la sanción debido al impacto negativo que podía acarrear en la carrera de un atleta de alto rendimiento.

Con la resolución judicial firme, el joven corredor deberá presentarse a la cita médica correspondiente antes del próximo 13 de noviembre para evitar la quita definitiva de su registro. Según trascendió, su representante legal confirmó que el automovilista acudirá a los controles previos a la fecha límite. Estas evaluaciones médicas tienen como único propósito determinar si cumple con las condiciones físicas necesarias para afrontar el servicio, sin que ello signifique una incorporación inmediata a las fuerzas armadas.

Afecta esta sanción la participación del piloto en la Fórmula 1

La eventual pérdida del carnet de conducir de calle no comprometerá la función del piloto en Alpine ni su habilitación legal para competir en la máxima categoría del automovilismo. Esto se debe a que la superlicencia que otorga la Federación Internacional del Automóvil (FIA) para participar en Grandes Premios no está supeditada a la posesión del registro de conducir particular de un país.

Mientras aguarda una oportunidad para debutar oficialmente en un Gran Premio de la categoría reina, el reserva estonio continúa sumando kilometraje en pista. Desde la temporada 2023, acumula más de 10 mil kilómetros de ensayos al mando de diversos monoplazas de la grilla, participando en pruebas con vehículos de las estructuras de Alpine-Renault, Sauber-Ferrari, Audi y Haas.

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