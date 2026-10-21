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Tras la histórica clasificación en Brasil: el impensado premio que Rodolfo Arruabarrena le dio al plantel de Boca

Tras la histórica clasificación a la final en Brasil, Rodolfo Arruabarrena tomó una decisión con el plantel de Boca.

Rodolfo Arruabarrena. 

Rodolfo Arruabarrena. 

Boca Juniors concretó una hazaña inolvidable en suelo brasileño al vencer por 3-1 a Vasco da Gama en el Estadio Maracaná, revirtiendo el 0-1 sufrido en el choque de ida en La Bombonera para sellar su boleto a la gran final de la Copa Sudamericana. Tras el enorme desgaste físico que demandó la remontada y con una exigente seguidilla de compromisos sobre sus espaldas, la delegación xeneize retornó a Buenos Aires y recibió un impensado premio por parte de Rodolfo Arruabarrena: el día libre para todo el plantel.

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Leandro Paredes apareció para darle la clasificación a Boca. (Foto: Reuters)

La victoria en Río de Janeiro significó el quinto partido disputado por el conjunto de La Ribera en lo que va del mes de octubre. Lejos de tener un parate prolongado para recuperar fuerzas, el equipo deberá afrontar este domingo una visita crucial ante Independiente con la obligación de sumar para mantenerse en lo más alto de la tabla acumulada. Con cuatro jornadas por delante para preparar el clásico, el entrenador optó por otorgarle 24 horas de merecido descanso a los futbolistas antes de encarar el tramo final de la temporada.

El calendario institucional se presenta sumamente ajustado pero ilusionante para el Xeneize. Por delante restan las tres jornadas de cierre del Torneo Clausura —incluyendo el trascendental Superclásico pautado para el próximo domingo 1° de noviembre—, la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield programada para el 14 de noviembre y la gran final de la Copa Sudamericana el 21 de noviembre en Barranquilla ante Atlético Mineiro o Montevideo City Torque. En ese escenario, la jornada de descanso de este miércoles funciona como una pausa clave para recargar energías.

Qué jugadores de Boca terminaron tocados tras la remontada en el Maracaná

De cara al clásico frente al Rojo en Avellaneda, el armado del equipo titular dependerá del estado en que el cuerpo técnico encuentre a sus dirigidos durante el reencuentro de este jueves en el predio deportivo, donde se prevén labores de baja intensidad y un seguimiento diferenciado para los futbolistas con sobrecargas.

Entre las situaciones físicas a seguir detalladamente por el cuerpo médico destacan los siguientes nombres:

  • Leandro Paredes: Su presencia resulta casi imposible para el fin de semana, considerando que sumó minutos y fue decisivo en Brasil habiéndose desgarrado recientemente el isquiotibial derecho.

  • Alan Velasco: Sumó sus primeros minutos de competencia en el Maracaná tras haber superado el desgarro padecido frente a Unión de Santa Fe.

  • Rodrigo Battaglia: Viene de completar dos partidos consecutivos como titular en hilera luego de permanecer más de 10 meses inactivo por una cirugía de tendón de Aquiles.

  • Sebastián Villa y Lautaro Blanco: El atacante colombiano saltó al campo condicionado por una molestia previa en uno de sus tobillos, mientras que el lateral izquierdo acusó por primera vez síntomas evidentes de cansancio y dolencias físicas tras una seguidilla sin descanso.

Con este mapa de lesionados y la exigencia de sostener la pelea en el frente local e internacional, Rodolfo Arruabarrena comenzará a evaluar las variantes para diagramar el once que saltará a la cancha este domingo frente a Independiente.

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