Tras la histórica clasificación en Brasil: el impensado premio que Rodolfo Arruabarrena le dio al plantel de Boca

Entre las situaciones físicas a seguir detalladamente por el cuerpo médico destacan los siguientes nombres:

Leandro Paredes: Su presencia resulta casi imposible para el fin de semana, considerando que sumó minutos y fue decisivo en Brasil habiéndose desgarrado recientemente el isquiotibial derecho.

Alan Velasco: Sumó sus primeros minutos de competencia en el Maracaná tras haber superado el desgarro padecido frente a Unión de Santa Fe.

Rodrigo Battaglia: Viene de completar dos partidos consecutivos como titular en hilera luego de permanecer más de 10 meses inactivo por una cirugía de tendón de Aquiles.

Sebastián Villa y Lautaro Blanco: El atacante colombiano saltó al campo condicionado por una molestia previa en uno de sus tobillos, mientras que el lateral izquierdo acusó por primera vez síntomas evidentes de cansancio y dolencias físicas tras una seguidilla sin descanso.

Con este mapa de lesionados y la exigencia de sostener la pelea en el frente local e internacional, Rodolfo Arruabarrena comenzará a evaluar las variantes para diagramar el once que saltará a la cancha este domingo frente a Independiente.