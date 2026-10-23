La enorme suma de dinero que ganó Estudiantes con su clasificación a la final de la Copa Libertadores

Cuánto dinero ganará Estudiantes si sale campeón de la Copa Libertadores

El sueño de la familia albirroja es conquistar la quinta Copa Libertadores de su historia. En caso de dar la vuelta olímpica en tierras uruguayas, el premio mayor para el campeón será de 25.000.000 de dólares, reemplazando la cifra pautada para el segundo puesto. De concretar la hazaña ante el conjunto paulista, el León alcanzará una recaudación total de 33.930.000 dólares en la competencia continental.

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

La gran definición entre Estudiantes y Palmeiras se disputará el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Se tratará del sexto mano a mano decisivo por el título que disputará el León en este torneo, registrando hasta el momento cuatro consagraciones (1968 ante Palmeiras, 1969 frente a Nacional, 1970 contra Peñarol y 2009 ante Cruzeiro) y una sola caída (1971 ante Nacional).

El equipo conducido por Alexander "Cacique" Medina buscará emular la gesta de las viejas glorias del recordado plantel de Osvaldo Zubeldía —que contó con figuras como Oscar Balbernat, Carlos Pachamé y Carlos Salvador Bilardo— para bordar la quinta estrella continental en el escudo.