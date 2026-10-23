En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Estudiantes de La Plata
Copa Libertadores
FÚTBOL

La enorme suma de dinero que ganó Estudiantes con su clasificación a la final de la Copa Libertadores

Estudiantes venció a Flamengo por penales en el Maracaná, avanzó a la final y aseguró un pozo millonario.

Foto: EFE/ Antonio Lacerda

Foto: EFE/ Antonio Lacerda

Estudiantes de La Plata escribió una nueva página dorada en su rica historia internacional. El conjunto platense eliminó a Flamengo por penales en el mítico Estadio Maracaná y se clasificó a la gran final de la Copa Libertadores, donde se medirá cara a cara contra Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo. Además del histórico logro deportivo, el Pincha regresó de Río de Janeiro con una importante inyección económica para sus arcas.

Leé también Atención, Estudiantes: el TAS definió si Marcos Rojo jugará o no el cruce con Flamengo por la Copa Libertadores
Marcos Rojo. 

Por haber obtenido el boleto al partido decisivo, la institución albirroja se aseguró un ingreso de 7 millones de dólares fijado para el subcampeón, acumulando un pozo récord gracias a su desempeño en la presente edición del certamen organizado por la Conmebol.

En la suma acumulada de la competencia, el club de La Plata ya embolsó un total de 15.930.000 dólares en premios oficiales:

  • Fase de grupos: 3.000.000 de dólares por participación.

  • Mérito deportivo: 680.000 dólares por los triunfos conseguidos en la instancia inicial.

  • Octavos de final: 1.250.000 dólares por avanzar de ronda.

  • Cuartos de final: 1.700.000 dólares por meterse entre los ocho mejores.

  • Semifinal: 2.300.000 dólares por acceder a la antesala de la final.

  • Final: 7.000.000 de dólares garantizados por disputar el título.

Al balance financiero de la campaña se le restan únicamente 15.300 dólares correspondientes a las multas aplicadas por tarjetas amarillas, sosteniendo un saldo sumamente favorable para la tesorería del club.

Cuánto dinero ganará Estudiantes si sale campeón de la Copa Libertadores

El sueño de la familia albirroja es conquistar la quinta Copa Libertadores de su historia. En caso de dar la vuelta olímpica en tierras uruguayas, el premio mayor para el campeón será de 25.000.000 de dólares, reemplazando la cifra pautada para el segundo puesto. De concretar la hazaña ante el conjunto paulista, el León alcanzará una recaudación total de 33.930.000 dólares en la competencia continental.

Cuándo se juega la final de la Copa Libertadores entre Estudiantes y Palmeiras

La gran definición entre Estudiantes y Palmeiras se disputará el próximo 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. Se tratará del sexto mano a mano decisivo por el título que disputará el León en este torneo, registrando hasta el momento cuatro consagraciones (1968 ante Palmeiras, 1969 frente a Nacional, 1970 contra Peñarol y 2009 ante Cruzeiro) y una sola caída (1971 ante Nacional).

El equipo conducido por Alexander "Cacique" Medina buscará emular la gesta de las viejas glorias del recordado plantel de Osvaldo Zubeldía —que contó con figuras como Oscar Balbernat, Carlos Pachamé y Carlos Salvador Bilardo— para bordar la quinta estrella continental en el escudo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Estudiantes de La Plata Copa Libertadores
Notas relacionadas
Maracanazo histórico de Estudiantes: Muslera atajó tres penales ante Flamengo y lo llevó a la final de la Libertadores
Por qué la victoria de Estudiantes ante Flamengo perjudicó a los equipos argentinos
Se conoció la durísima sanción de AFA a Juan Sebastián Verón y Estudiantes tras el escándalo en la Supercopa Internacional

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar