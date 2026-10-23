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Maracanazo histórico de Estudiantes: Muslera atajó tres penales ante Flamengo y lo llevó a la final de la Libertadores

El Pincha empató 0-0 ante el conjunto brasileño, resistió gran parte del segundo tiempo con diez jugadores y se impuso 3-2 en la definición desde los doce pasos. Fernando Muslera fue la gran figura al atajar tres penales.

Estudiantes hizo historia en el Maracaná: eliminó a Flamengo por penales y jugará la final de la Copa Libertadores. (Foto: Reuters)

Estudiantes hizo historia en el Maracaná: eliminó a Flamengo por penales y jugará la final de la Copa Libertadores. (Foto: Reuters)

Estudiantes de La Plata protagonizó una noche histórica en Brasil y se clasificó a la final de la Copa Libertadores 2026 después de eliminar a Flamengo en el estadio Maracaná. El equipo argentino empató 0-0 durante los 90 minutos y consiguió una victoria por 3-2 en la definición por penales, con una actuación extraordinaria del arquero uruguayo Fernando Muslera.

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El conjunto dirigido por Alexander Medina logró la clasificación pese a disputar prácticamente todo el segundo tiempo con un futbolista menos por la expulsión de Baltasar Rodríguez. Sin embargo, resistió los ataques del equipo brasileño y encontró en su arquero al protagonista de una noche inolvidable.

Maracanazo hist&oacute;rico de Estudiantes: Muslera ataj&oacute; tres penales ante Flamengo y lo llev&oacute; a la final de la Libertadores. (Foto: Reuters)

Maracanazo histórico de Estudiantes: Muslera atajó tres penales ante Flamengo y lo llevó a la final de la Libertadores. (Foto: Reuters)

Muslera atajó tres penales, incluidos los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, para sellar el pase del Pincha a su sexta final de la Copa Libertadores y la primera desde 2009.

El próximo desafío será ante Palmeiras, el 28 de noviembre, en el estadio Centenario de Montevideo, donde Estudiantes buscará conquistar su quinta Copa Libertadores.

Estudiantes resistió en el Maracaná y tuvo sus oportunidades para abrir el marcador

Desde el comienzo, el equipo platense mostró personalidad para enfrentar a Flamengo en uno de los escenarios más exigentes del fútbol sudamericano. A los dos minutos, Santiago Núñez probó desde lejos, aunque su remate terminó en las manos del arquero Agustín Rossi.

La primera oportunidad clara llegó a los 15 minutos, después de un tiro de esquina que encontró a Leandro González Pirez dentro del área. El defensor conectó una pelota que llevaba destino de gol, pero Rossi reaccionó a tiempo y evitó la apertura del marcador.

En el rebote, Marcos Rojo intentó convertir, aunque Samuel Lino consiguió despejar el peligro.

Un minuto después, Baltasar Rodríguez sacó un potente remate desde más de 30 metros que obligó a Rossi a realizar una gran atajada. La pelota terminó golpeando el palo antes de salir del campo.

Flamengo también generó situaciones. Pedro y Emerson Royal intentaron romper la defensa argentina, pero Estudiantes logró mantener el orden y sostener el empate durante la primera mitad.

La expulsión que complicó a Estudiantes y cambió el partido

El panorama se volvió mucho más difícil para el Pincha apenas comenzó el complemento. Baltasar Rodríguez recibió su segunda tarjeta amarilla y fue expulsado a los cinco minutos del segundo tiempo, por lo que Estudiantes quedó obligado a jugar casi toda la segunda parte con diez futbolistas.

A partir de ese momento, Flamengo tomó la iniciativa y comenzó a presionar sobre el arco defendido por Muslera. El conjunto brasileño manejó la pelota y buscó aprovechar la superioridad numérica, mientras que el equipo de Medina se replegó para cerrar los espacios.

Muslera respondió ante un tiro libre de Lucas Paquetá y también intervino en una llegada de Gonzalo Plata, que apareció dentro del área para conectar un cabezazo.

Pese a la presión local, Estudiantes sostuvo el 0-0 y llevó la definición a los penales.

Fernando Muslera fue el héroe: atajó tres penales y clasificó a Estudiantes

Fernando Muslera fue el h&eacute;roe: ataj&oacute; tres penales. (Foto: Reuters)

Fernando Muslera fue el héroe: atajó tres penales. (Foto: Reuters)

La definición desde los doce pasos tuvo a Fernando Muslera como protagonista absoluto. El arquero uruguayo contuvo los remates de Jorginho, Lucas Paquetá y Bruno Henrique, tres intervenciones decisivas que dejaron sin respuestas al equipo brasileño.

Para Estudiantes convirtieron José Sosa, Eros Mancuso y Tiago Palacios, mientras que Edwuin Cetré falló su ejecución. Del lado de Flamengo, los únicos que lograron convertir fueron Giorgian De Arrascaeta y Leo Pereira.

Con el último penal atajado, Estudiantes selló la victoria por 3-2 y desató el festejo de sus jugadores en el Maracaná, donde consiguió una clasificación histórica.

Cuándo y contra quién jugará Estudiantes la final de la Copa Libertadores

La clasificación representa un nuevo capítulo en la historia internacional del club platense. Estudiantes disputará su sexta final de Copa Libertadores, después de haber conquistado el torneo en 1968, 1969, 1970 y 2009.

El equipo argentino volverá a jugar el partido decisivo del máximo certamen continental después de 17 años.

La final será el sábado 28 de noviembre de 2026 en el estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, frente a Palmeiras.

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