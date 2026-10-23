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Por qué la victoria de Estudiantes ante Flamengo perjudicó a los equipos argentinos

Estudiantes eliminó a Flamengo y pasó a la final de la Copa Libertadores. Cómo impacta su triunfo en el ranking al Mundial de Clubes.

Estudiantes eliminó a Flamengo y pasó a la final de la Copa Libertadores. 

Estudiantes eliminó a Flamengo y pasó a la final de la Copa Libertadores. 

Estudiantes de La Plata se impuso en los penales frente a Flamengo en el Estadio Maracaná y selló su clasificación a la gran final de la Copa Libertadores 2026. La hazaña del conjunto albirrojo no solo paralizó al continente por lo deportivo, sino que revolucionó el ranking Conmebol de cara al próximo Mundial de Clubes, generando una consecuencia indirecta que complica el panorama del resto de los equipos argentinos con aspiraciones de clasificar por la vía acumulativa.

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Aunque la FIFA todavía no confirmó de manera oficial la realización de una edición del certamen ecuménico para 2029, el antecedente del torneo disputado en Estados Unidos en 2025 y el anuncio del Mundial de Clubes Femenino para 2028 marcan la pauta de que el criterio de clasificación se mantendrá. Bajo ese esquema, la eliminación de Flamengo a manos del Pincha cerró una ventana clave para los clubes de la Liga Profesional.

Al haber sido campeón continental en 2025, el Mengao ya contaba con su plaza asegurada. Si el conjunto carioca hubiese repetido el título en la presente edición, habría liberado un cupo extra en la tabla general, permitiendo que clasifiquen los tres mejores ubicados del ranking por puntos en lugar de solo dos. Esa eventualidad extendía las chances a instituciones argentinas que actualmente se ubican más relegadas en la tabla de posiciones.

De qué forma impacta la clasificación de Estudiantes en el ranking Conmebol

Con su triunfo en semifinales y el boleto a la definición en Montevideo, los dirigidos por Alexander Medina no solo se afirmaron como el club argentino mejor ubicado de la tabla, sino que agrandaron a 27 puntos la distancia con su perseguidor nacional más cercano, Racing Club.

Si Estudiantes se consagra campeón frente a Palmeiras en la final, accederá directamente al certamen ecuménico como dueño del título. Sin embargo, al ocupar la cima de la tabla acumulada entre los clubes del país, su eventual consagración anulará la posibilidad de que dos instituciones argentinas clasifiquen en simultáneo a través del ranking de puntos, volviendo el margen de acceso sumamente estrecho para el resto de los competidores locales.

Por el otro lado del cuadro, si es Palmeiras el que levanta la trofeo continental, el elenco paulista garantizará su boleto como campeón pero bloqueará la clasificación por ranking para todos los equipos brasileños, obligándolos a tener que ganar el título en futuras ediciones para poder sacar pasaje internacional.

Cómo quedó la tabla de posiciones del ranking Conmebol hacia el Mundial de Clubes

Tras la disputa de las semifinales, las principales ubicaciones de la tabla acumulada de la Confederación Sudamericana de Fútbol se encuentran de la siguiente manera:

  • 1° Flamengo: 82 puntos (ya clasificado como campeón 2025)

  • 2° Palmeiras: 82 puntos (continúa sumando en esta edición)

  • 3° Estudiantes de La Plata: 62 puntos (continúa sumando en esta edición)

  • 3° Liga de Quito: 61 puntos

  • 5° Independiente del Valle: 39 puntos

  • 6° Racing Club: 35 puntos

  • 7° Cerro Porteño: 34 puntos

  • 8° Fluminense: 28 puntos

  • 9° Peñarol: 26 puntos

  • 10° Corinthians: 25 puntos

Más abajo en el listado se ubican Independiente Rivadavia (12° con 24), Platense (13° con 24), Vélez Sarsfield (15° con 24), River Plate (16° con 23), Rosario Central (20° con 20), Central Córdoba (31° con 14), Lanús (34° con 12), Boca Juniors (37° con 10) y Talleres de Córdoba (46° con 7 unidades).

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