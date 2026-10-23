Por qué la victoria de Estudiantes ante Flamengo perjudicó a los equipos argentinos

Si Estudiantes se consagra campeón frente a Palmeiras en la final, accederá directamente al certamen ecuménico como dueño del título. Sin embargo, al ocupar la cima de la tabla acumulada entre los clubes del país, su eventual consagración anulará la posibilidad de que dos instituciones argentinas clasifiquen en simultáneo a través del ranking de puntos, volviendo el margen de acceso sumamente estrecho para el resto de los competidores locales.

Por el otro lado del cuadro, si es Palmeiras el que levanta la trofeo continental, el elenco paulista garantizará su boleto como campeón pero bloqueará la clasificación por ranking para todos los equipos brasileños, obligándolos a tener que ganar el título en futuras ediciones para poder sacar pasaje internacional.

Cómo quedó la tabla de posiciones del ranking Conmebol hacia el Mundial de Clubes

Tras la disputa de las semifinales, las principales ubicaciones de la tabla acumulada de la Confederación Sudamericana de Fútbol se encuentran de la siguiente manera:

1° Flamengo: 82 puntos (ya clasificado como campeón 2025)

2° Palmeiras: 82 puntos (continúa sumando en esta edición)

3° Estudiantes de La Plata: 62 puntos (continúa sumando en esta edición)

3° Liga de Quito: 61 puntos

5° Independiente del Valle: 39 puntos

6° Racing Club: 35 puntos

7° Cerro Porteño: 34 puntos

8° Fluminense: 28 puntos

9° Peñarol: 26 puntos

10° Corinthians: 25 puntos

Más abajo en el listado se ubican Independiente Rivadavia (12° con 24), Platense (13° con 24), Vélez Sarsfield (15° con 24), River Plate (16° con 23), Rosario Central (20° con 20), Central Córdoba (31° con 14), Lanús (34° con 12), Boca Juniors (37° con 10) y Talleres de Córdoba (46° con 7 unidades).