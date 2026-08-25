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Los tres futbolistas que recupera Coudet en River para la revancha ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

River recupera a varias de sus figuras para definir los octavos de la Copa Sudamericana en Núñez ante Independiente Santa Fe. Los detalles.

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Los tres futbolistas que recupera Coudet en River para la revancha ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

River atraviesa las horas previas a un compromiso decisivo para su semestre competitivo. El equipo de Núñez recibirá este miércoles a Independiente Santa Fe por el encuentro de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con la necesidad de romper el cero en la serie tras la igualdad firmada en Bogotá durante la ida.

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Sin margen para el descanso tras el reciente empate 2-2 cosechado frente a Vélez por el Torneo Clausura, el plantel retomó los entrenamientos este lunes bajo las órdenes de Eduardo Coudet. La práctica dejó sensaciones muy favorables para el cuerpo técnico, que sumó variantes de jerarquía luego de un tramo del calendario condicionado por diversas complicaciones físicas.

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El director técnico confirmó la reincorporación de Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Mauro Arambarri, quienes dejaron atrás sus respectivas dolencias físicas y se sumaron al trabajo a la par del grupo. Los tres jugadores quedaron automáticamente a disposición de Coudet para ser tenidos en cuenta en el armado de la formación que saltará al campo de juego del Estadio Monumental.

Dentro de las alternativas disponibles, los dos laterales de la Selección cuentan con amplias posibilidades de meterse directamente en el equipo titular para reforzar las bandas defensivas y de proyección. En contraposición, el frente de ataque sostendría la base que viene sumando minutos: el destacado presente de Ángel Correa lo consolida en la alineación junto a la presencia de Thiago Almada, mientras que el puesto del centrodelantero se definirá entre Rafael Santos Borré y Sebastián Driussi.

Cuál es la posible formación de River contra Independiente Santa Fe

De no mediar imprevistos de último momento, el once que proyecta Eduardo Coudet para buscar el boleto a los cuartos de final estaría integrado por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi o Rafael Santos Borré.

A qué hora se juega el partido de vuelta entre River e Independiente Santa Fe

El choque decisivo de la llave se disputará este miércoles 26 de agosto a partir de las 21:30 en el Estadio Monumental. La serie llega totalmente abierta tras el 0-0 registrado en la capital colombiana, por lo que el vencedor de la noche logrará el acceso a la siguiente ronda del certamen continental.

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