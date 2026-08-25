Los tres futbolistas que recupera Coudet en River para la revancha ante Independiente Santa Fe por Copa Sudamericana

Cuál es la posible formación de River contra Independiente Santa Fe

De no mediar imprevistos de último momento, el once que proyecta Eduardo Coudet para buscar el boleto a los cuartos de final estaría integrado por Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Nicolás Otamendi, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Tobías Andrada; Joaquín Freitas, Ángel Correa, Thiago Almada; Sebastián Driussi o Rafael Santos Borré.

A qué hora se juega el partido de vuelta entre River e Independiente Santa Fe

El choque decisivo de la llave se disputará este miércoles 26 de agosto a partir de las 21:30 en el Estadio Monumental. La serie llega totalmente abierta tras el 0-0 registrado en la capital colombiana, por lo que el vencedor de la noche logrará el acceso a la siguiente ronda del certamen continental.