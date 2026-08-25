Escándalo: el fuerte comunicado de la FIA por amenazas a los comisarios tras la sanción a Colapinto

Estas manifestaciones actuaron como catalizador para un masivo flujo de publicaciones en entornos digitales, elevando el tono del debate hasta convertirlo en una situación de hostigamiento directo hacia las autoridades del evento.

Qué respondió la FIA ante los ataques y amenazas a las autoridades del GP

Frente a la escalada de descalificaciones y el contexto de agresividad en las plataformas virtuales, intervino la iniciativa United Against Online Abuse (UAOA), una estructura respaldada institucionalmente por la propia FIA que busca combatir el ciberacoso en el ámbito deportivo.

En un pasaje central de su pronunciamiento oficial, el organismo remarcó los límites del desacuerdo deportivo: “No estar de acuerdo con las decisiones forma parte del deporte, pero eso nunca justifica las amenazas ni los ataques personales”.

A su vez, la entidad madre del automovilismo mundial extendió un pedido de cordura orientado a todos los actores del ambiente, incluyendo a dirigentes, competidores y espectadores, con el fin de erradicar los agravios sistemáticos tras cada resolución en pista: “Instamos a todo el mundo que participa y sigue nuestro deporte a hacerlo con respeto y responsabilidad, tanto en internet como fuera de él”.

Este cortocircuito deja al descubierto el fuerte impacto social y la pasión que genera cada participación de Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo. Mientras las autoridades de la Fórmula 1 buscan proteger a sus cuerpos de juzgamiento, el piloto argentino ya enfoca su preparación para la próxima cita del calendario en el histórico circuito de Monza.