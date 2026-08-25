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Escándalo: el fuerte comunicado de la FIA por amenazas a los comisarios tras la sanción a Colapinto

La FIA publicó un comunicado para repudiar las amenazas a los comisarios tras el castigo a Franco Colapinto en Zandvoort. Los detalles.

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(Foto: Reuters)

(Foto: Reuters)

El paso del Gran Premio de los Países Bajos dejó una controversia que se trasladó con rapidez desde el trazado de Zandvoort hacia el plano institucional. Luego del controvertido castigo impuesto al piloto argentino Franco Colapinto durante la competencia, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió un durísimo comunicado oficial para repudiar la ola de acoso, agresiones y amenazas dirigidas a las autoridades deportivas a través de las redes sociales.

Leé también ¿Sanción injusta a Colapinto? El video que cuestiona la validez de la medida de la FIA
El video que demuestra que la sanción a Colapinto puede ser revisada. (Video: Captura de TV)

La tensión se desencadenó en plena pista cuando los comisarios determinaron sancionar a Colapinto con un riguroso drive through. La severidad de esta medida alteró de manera determinante la estrategia del equipo, generando una inmediata ola de disconformidad tanto en el entorno del piloto como en la comunidad de simpatizantes que sigue cada una de sus presentaciones en la Fórmula 1.

El argentino fue sancionado por una maniobra en la primera vuelta de la carrera (Foto: Reuters).

Qué dijo Franco Colapinto sobre los comisarios tras la carrera en Zandvoort

Al finalizar la prueba y tras descender del monoplaza, el propio piloto albiceleste manifestó abiertamente su desacuerdo ante los medios internacionales. En sus declaraciones, Colapinto señaló que a los jueces “a veces les falta un poco de criterio” al momento de analizar y juzgar las maniobras de sobrepaso o defensa en carrera.

Estas manifestaciones actuaron como catalizador para un masivo flujo de publicaciones en entornos digitales, elevando el tono del debate hasta convertirlo en una situación de hostigamiento directo hacia las autoridades del evento.

Qué respondió la FIA ante los ataques y amenazas a las autoridades del GP

Frente a la escalada de descalificaciones y el contexto de agresividad en las plataformas virtuales, intervino la iniciativa United Against Online Abuse (UAOA), una estructura respaldada institucionalmente por la propia FIA que busca combatir el ciberacoso en el ámbito deportivo.

En un pasaje central de su pronunciamiento oficial, el organismo remarcó los límites del desacuerdo deportivo: “No estar de acuerdo con las decisiones forma parte del deporte, pero eso nunca justifica las amenazas ni los ataques personales”.

A su vez, la entidad madre del automovilismo mundial extendió un pedido de cordura orientado a todos los actores del ambiente, incluyendo a dirigentes, competidores y espectadores, con el fin de erradicar los agravios sistemáticos tras cada resolución en pista: “Instamos a todo el mundo que participa y sigue nuestro deporte a hacerlo con respeto y responsabilidad, tanto en internet como fuera de él”.

Este cortocircuito deja al descubierto el fuerte impacto social y la pasión que genera cada participación de Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo. Mientras las autoridades de la Fórmula 1 buscan proteger a sus cuerpos de juzgamiento, el piloto argentino ya enfoca su preparación para la próxima cita del calendario en el histórico circuito de Monza.

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