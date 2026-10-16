Se conoció la durísima sanción de AFA a Juan Sebastián Verón y Estudiantes tras el escándalo en la Supercopa Internacional

Sin embargo, el fallo aclaró que la restricción no se extiende al ámbito de la asistencia a los espectáculos deportivos. De este modo, Verón y los directivos sancionados no tendrán ningún impedimento para concurrir a los estadios y presenciar los compromisos de Estudiantes como cualquier espectador.

Apelará Estudiantes la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina

Tras la notificación del Boletín Oficial, resta definir si las autoridades del conjunto albirrojo acudirán a instancias superiores para revertir la medida, considerando el antecedente reciente en el que la dirigencia aplicó un recurso de revisión.

En aquella ocasión, desencadenada por la polémica del pasillo de espaldas frente a Rosario Central tras la consagración de la Tabla Anual, el presidente de la institución asumió la responsabilidad directa y recibió una suspensión de seis meses. Tras presentar una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la AFA decidió archivar la causa y dio por cumplida la sanción a diez días de su vencimiento formal.