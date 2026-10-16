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Se conoció la durísima sanción de AFA a Juan Sebastián Verón y Estudiantes tras el escándalo en la Supercopa Internacional

El Tribunal de Disciplina resolvió las sanciones para Juan Sebastián Verón, dirigentes y Estudiantes tras el escandaloso final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

El Tribunal de Disciplina resolvió las sanciones para Juan Sebastián Verón

El Tribunal de Disciplina resolvió las sanciones para Juan Sebastián Verón, dirigentes y Estudiantes tras el escandaloso final de la Supercopa Internacional ante Rosario Central.

A casi un mes de la accidentada definición de la Supercopa Internacional —donde Rosario Central se coronó campeón tras vencer 3-1 a Estudiantes en un epílogo marcado por graves desmanes—, el Tribunal de Disciplina de la casa madre del fútbol argentino hizo oficial su fallo. La resolución recayó sobre el presidente del club platense, Juan Sebastián Verón, el vicepresidente Pascual Caiella y el manager Marcos Angeleri, a raíz de su irrupción en el campo de juego para increpar al juez principal Darío Herrera en el Estadio Madre de Ciudades.

Leé también Rosario Central lo dio vuelta ante Estudiantes con un doblete de Di María y ganó la Supercopa Internacional
Rosario Central lo dio vuelta ante Estudiantes con un doblete de Di María. (Foto: @Rosario Central)

Como consecuencia de las actuaciones de la dirigencia en el terreno de juego, el Tribunal dispuso tres meses de suspensión para Verón, Caiella y Angeleri, además de aplicarle a Estudiantes de La Plata una multa económica equivalente al valor de 500 entradas.

La medida disciplinaria se originó por los sucesos ocurridos mientras los planteles protagonizaban cruces en la zona de túneles, situación que forzó la finalización anticipada del encuentro. Según el informe por escrito presentado por el árbitro neuquino ante las autoridades correspondientes, la "Brujita" quedó cara a cara con la terna arbitral para proferir duros insultos hacia el colegiado mientras sus allegados intentaban contenerlo en el césped.

Qué alcance tiene la sanción a Juan Sebastián Verón y cómo afecta su rol en Estudiantes

El castigo fijado por el organismo punitivo de la AFA abarca estrictamente el plano institucional. La suspensión de tres meses inhabilita a los dirigentes para actuar en representación oficial del club ante la casa madre del fútbol argentino.

Sin embargo, el fallo aclaró que la restricción no se extiende al ámbito de la asistencia a los espectáculos deportivos. De este modo, Verón y los directivos sancionados no tendrán ningún impedimento para concurrir a los estadios y presenciar los compromisos de Estudiantes como cualquier espectador.

Apelará Estudiantes la sanción impuesta por el Tribunal de Disciplina

Tras la notificación del Boletín Oficial, resta definir si las autoridades del conjunto albirrojo acudirán a instancias superiores para revertir la medida, considerando el antecedente reciente en el que la dirigencia aplicó un recurso de revisión.

En aquella ocasión, desencadenada por la polémica del pasillo de espaldas frente a Rosario Central tras la consagración de la Tabla Anual, el presidente de la institución asumió la responsabilidad directa y recibió una suspensión de seis meses. Tras presentar una apelación ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), la AFA decidió archivar la causa y dio por cumplida la sanción a diez días de su vencimiento formal.

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