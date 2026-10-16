Se conoció la durísima sanción de AFA a Juan Sebastián Verón y Estudiantes tras el escándalo en la Supercopa Internacional

A casi un mes de la accidentada definición de la Supercopa Internacional —donde Rosario Central se coronó campeón tras vencer 3-1 a Estudiantes en un epílogo marcado por graves desmanes—, el Tribunal de Disciplina de la casa madre del fútbol argentino hizo oficial su fallo. La resolución recayó sobre el presidente del club platense, Juan Sebastián Verón, el vicepresidente Pascual Caiella y el manager Marcos Angeleri, a raíz de su irrupción en el campo de juego para increpar al juez principal Darío Herrera en el Estadio Madre de Ciudades.