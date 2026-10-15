Bomba en Estudiantes: Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo y se pierde el duelo con Flamengo

Un verdadero e imprevisto sacudón sacudió las horas previas a las semifinales de la Copa Libertadores. Estudiantes de La Plata confirmó que Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo, por lo que el flamante refuerzo estrella no estará a disposición para disputar el partido de ida de esta noche frente a Flamengo en el Estadio UNO. Frente a esta resolución, la comisión directiva del club platense anunció que recurrirá de manera inmediata al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar revertir el dictamen.