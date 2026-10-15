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Bomba en Estudiantes: Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo y se pierde el duelo con Flamengo

Conmebol no habilitó a Marcos Rojo para las semifinales de la Libertadores. Estudiantes recurrirá al TAS por la medida.

Marcos Rojo

Marcos Rojo

Un verdadero e imprevisto sacudón sacudió las horas previas a las semifinales de la Copa Libertadores. Estudiantes de La Plata confirmó que Conmebol rechazó la inscripción de Marcos Rojo, por lo que el flamante refuerzo estrella no estará a disposición para disputar el partido de ida de esta noche frente a Flamengo en el Estadio UNO. Frente a esta resolución, la comisión directiva del club platense anunció que recurrirá de manera inmediata al Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para intentar revertir el dictamen.

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A través de un comunicado institucional, la entidad albirroja informó que la Confederación “resolvió rechazar el pedido de inscripción” y remarcó con firmeza que “el registro del jugador fue realizado en un todo de acuerdo con la normativa vigente”.

En ese mismo escrito, la dirigencia expresó su absoluto disconformismo al señalar que la entidad continental había emitido fallos favorables en antecedentes recientes con solicitudes en idénticas condiciones. Desde La Plata entienden que debía aplicarse el mismo criterio y confirmaron los pasos a seguir: “Tratándose de un reclamo justo, el Club recurrirá la resolución ante el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), solicitando la aplicación de una medida cautelar que revierta lo resuelto”. La intención del Pincha es tramitar un pedido de urgencia para intentar tenerlo habilitado en la revancha del jueves 22 de octubre en el Maracaná.

Por qué Estudiantes buscó inscribir a Marcos Rojo en lugar de Gabriel Neves

Tras desligarse de Racing para concretar su regreso e iniciar su tercer ciclo en el club, el zaguero subcampeón del mundo se involucró personalmente en las gestiones para sumarse a la lista de buena fe. La institución intentó anotar su fichaje reemplazando a Gabriel Neves, quien sufrió una fractura de cúbito y radio con desplazamiento en su muñeca izquierda, cuyo plazo de recuperación no encuadraba en los términos que el reglamento exige para habilitar un cupo por lesión.

Si bien la ficha del defensor figura formalmente en el sistema Comet desde el 9 de octubre y se encuentra totalmente habilitado para competir en el torneo local, el rechazo de la Conmebol dejó al futbolista al margen del certamen internacional a horas de un compromiso trascendental.

Cómo formará Estudiantes ante Flamengo tras la baja de Marcos Rojo

La inhabilitación del experimentado central obligó al cuerpo técnico a reestructurar la zona defensiva, considerando además que Leandro González Pírez se encuentra suspendido por acumulación de tarjetas amarillas. Ante este escenario, el lugar en la zaga central será ocupado por Ramiro Funes Mori.

Con la confirmación del cambio obligado en el once inicial, la probable alineación de Estudiantes para recibir esta noche al Mengao estará integrada por: Fernando Muslera; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Ramiro Funes Mori, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Baltasar Rodríguez, Tiago Palacios; Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

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