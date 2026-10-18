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River goleó 3 a 0 a Belgrano en Córdoba por el torneo Clausura 2026

El Millonario se impuso en el estadio Mario Alberto Kempes por la fecha 13, con goles de Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada. El triunfo le permitió sumar tres puntos clave en la recta final de la fase regular.

River goleó 3 a 0 a Belgrano en Córdoba por el torneo Clausura 2026

River goleó 3 a 0 a Belgrano en Córdoba por el torneo Clausura 2026

River consiguió una contundente victoria por 3-0 frente a Belgrano en el estadio Mario Alberto Kempes, por la decimotercera fecha del Torneo Clausura 2026. Después de un primer tiempo con numerosas situaciones de gol, el equipo de Núñez encontró la ventaja sobre el cierre de la etapa inicial y amplió la diferencia en el complemento.

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Tomás Galván abrió el marcador en el segundo minuto de descuento del primer tiempo. Ya en la segunda parte, Ángel Correa anotó a los tres minutos y Thiago Almada selló el resultado a los 26, en un encuentro que tuvo emociones y oportunidades para ambos equipos.

Con este resultado, River llegó a los 20 puntos y quedó quinto en la Zona B. Belgrano, por su parte, se mantuvo tercero con 22 unidades y no logró alcanzar a los líderes de su grupo.

Un primer tiempo con muchas situaciones y un gol sobre el cierre

El partido comenzó con un ritmo intenso y llegadas de los dos lados. River tuvo la primera oportunidad a los ocho minutos, cuando Tomás Galván probó desde la izquierda, aunque su remate terminó sin dificultades en las manos del arquero Thiago Cardozo.

A los 15, Lucas Beltrán armó una buena jugada por la derecha y asistió a Ángel Correa, cuyo disparo fue bloqueado por un defensor. Dos minutos después, Lucas Zelarayán tuvo una chance clara para Belgrano, pero intentó eludir al arquero Santiago Beltrán en el mano a mano y terminó perdiendo la oportunidad.

El Millonario volvió a acercarse a los 19 minutos, con un remate de Lucas Beltrán que pasó apenas por encima del ángulo izquierdo. Del otro lado, Emiliano Rigoni desbordó y envió un centro peligroso que Lucas Passerini no pudo conectar con precisión.

Correa también estuvo cerca de convertir a los 24 minutos, cuando recibió dentro del área, se acomodó para su perfil izquierdo y sorprendió con un remate de derecha que Cardozo logró desviar con una gran intervención.

Las oportunidades continuaron. A los 32, Beltrán remató cerca del primer palo tras un centro de Francisco Ortega. Cinco minutos más tarde, Correa volvió a exigir al arquero local con un potente zurdazo que Cardozo rechazó con la pierna.

Belgrano también tuvo sus chances. A los 41 minutos, Ramiro Hernandes remató contra el primer palo y Santiago Beltrán respondió con una atajada. Un minuto después, Thiago Almada estuvo cerca de marcar para River, pero su disparo desde la izquierda pasó a centímetros del poste.

Cuando parecía que la primera parte terminaría sin goles, Galván recibió cerca de la medialuna y sacó un remate bajo que venció a Cardozo para establecer el 1-0.

La apertura del marcador estuvo acompañada por una polémica: Gonzalo Montiel había partido en posición adelantada antes de intervenir en la jugada. Sin embargo, el árbitro Pablo Dóvalo consideró que un contacto previo de Adrián Sánchez con la pelota había sido deliberado y, por lo tanto, no sancionó el offside.

Correa y Almada completaron la goleada

River aprovechó el comienzo del segundo tiempo para ampliar rápidamente la ventaja. A los tres minutos, Lucas Beltrán recuperó la pelota en campo rival y habilitó a Correa, que quedó mano a mano con Cardozo y definió para el 2-0.

Belgrano intentó reaccionar y tuvo una oportunidad a los nueve minutos mediante un cabezazo de Lisandro López, pero Santiago Beltrán intervino para evitar el descuento.

El equipo visitante terminó de liquidar el encuentro a los 26 minutos. Almada recibió por la izquierda, aceleró para ingresar al área y sacó un remate preciso al segundo palo que se convirtió en el 3-0 definitivo.

De esta manera, River transformó su superioridad en el marcador y se llevó una victoria importante de Córdoba, mientras que Belgrano dejó escapar la posibilidad de acercarse a la cima de la Zona B.

Cómo sigue el calendario de River y Belgrano

Por la próxima fecha del Torneo Clausura, River recibirá a Racing el domingo 25 de octubre, desde las 19:15. Belgrano, en tanto, visitará a Aldosivi ese mismo día a partir de las 14:45.

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