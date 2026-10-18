River goleó 3 a 0 a Belgrano en Córdoba por el torneo Clausura 2026

A los 15, Lucas Beltrán armó una buena jugada por la derecha y asistió a Ángel Correa, cuyo disparo fue bloqueado por un defensor. Dos minutos después, Lucas Zelarayán tuvo una chance clara para Belgrano, pero intentó eludir al arquero Santiago Beltrán en el mano a mano y terminó perdiendo la oportunidad.

El Millonario volvió a acercarse a los 19 minutos, con un remate de Lucas Beltrán que pasó apenas por encima del ángulo izquierdo. Del otro lado, Emiliano Rigoni desbordó y envió un centro peligroso que Lucas Passerini no pudo conectar con precisión.

Correa también estuvo cerca de convertir a los 24 minutos, cuando recibió dentro del área, se acomodó para su perfil izquierdo y sorprendió con un remate de derecha que Cardozo logró desviar con una gran intervención.

Las oportunidades continuaron. A los 32, Beltrán remató cerca del primer palo tras un centro de Francisco Ortega. Cinco minutos más tarde, Correa volvió a exigir al arquero local con un potente zurdazo que Cardozo rechazó con la pierna.

Belgrano también tuvo sus chances. A los 41 minutos, Ramiro Hernandes remató contra el primer palo y Santiago Beltrán respondió con una atajada. Un minuto después, Thiago Almada estuvo cerca de marcar para River, pero su disparo desde la izquierda pasó a centímetros del poste.

Cuando parecía que la primera parte terminaría sin goles, Galván recibió cerca de la medialuna y sacó un remate bajo que venció a Cardozo para establecer el 1-0.

La apertura del marcador estuvo acompañada por una polémica: Gonzalo Montiel había partido en posición adelantada antes de intervenir en la jugada. Sin embargo, el árbitro Pablo Dóvalo consideró que un contacto previo de Adrián Sánchez con la pelota había sido deliberado y, por lo tanto, no sancionó el offside.

Correa y Almada completaron la goleada

River aprovechó el comienzo del segundo tiempo para ampliar rápidamente la ventaja. A los tres minutos, Lucas Beltrán recuperó la pelota en campo rival y habilitó a Correa, que quedó mano a mano con Cardozo y definió para el 2-0.

Belgrano intentó reaccionar y tuvo una oportunidad a los nueve minutos mediante un cabezazo de Lisandro López, pero Santiago Beltrán intervino para evitar el descuento.

El equipo visitante terminó de liquidar el encuentro a los 26 minutos. Almada recibió por la izquierda, aceleró para ingresar al área y sacó un remate preciso al segundo palo que se convirtió en el 3-0 definitivo.

De esta manera, River transformó su superioridad en el marcador y se llevó una victoria importante de Córdoba, mientras que Belgrano dejó escapar la posibilidad de acercarse a la cima de la Zona B.

Cómo sigue el calendario de River y Belgrano

Por la próxima fecha del Torneo Clausura, River recibirá a Racing el domingo 25 de octubre, desde las 19:15. Belgrano, en tanto, visitará a Aldosivi ese mismo día a partir de las 14:45.