Qué necesita Boca para salir campeón de la Tabla Anual ante River en La Bombonera

Boca Juniors se mantiene como el único club del fútbol argentino que sigue con vida en todas las competencias del calendario, con la posibilidad concreta de cosechar hasta cinco trofeos de aquí a la finalización de la temporada. Entre esas metas aparece el título de la Tabla Anual, el certamen que premia al equipo de mayor regularidad a lo largo del año. En La Ribera, las miradas apuntan a un escenario soñado: la chance de consagrarse campeón ante su público en el Superclásico frente a River, programado para el próximo 1° de noviembre a las 15:00 horas en La Bombonera.