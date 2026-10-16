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Qué necesita Boca para salir campeón de la Tabla Anual ante River en La Bombonera

Boca mantiene vivo el sueño de consagrarse en la Tabla Anual durante el Superclásico del 1° de noviembre. Las cuentas.

Boca mantiene vivo el sueño de consagrarse en la Tabla Anual durante el Superclásico del 1° de noviembre.

Boca mantiene vivo el sueño de consagrarse en la Tabla Anual durante el Superclásico del 1° de noviembre.

Boca Juniors se mantiene como el único club del fútbol argentino que sigue con vida en todas las competencias del calendario, con la posibilidad concreta de cosechar hasta cinco trofeos de aquí a la finalización de la temporada. Entre esas metas aparece el título de la Tabla Anual, el certamen que premia al equipo de mayor regularidad a lo largo del año. En La Ribera, las miradas apuntan a un escenario soñado: la chance de consagrarse campeón ante su público en el Superclásico frente a River, programado para el próximo 1° de noviembre a las 15:00 horas en La Bombonera.

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Para que la escuadra conducida por Rodolfo Arruabarrena pueda dar la vuelta olímpica frente a su eterno rival, el margen exige efectividad plena en el plano local. El Xeneize necesita ganar sus próximos tres compromisos del Torneo Clausura —comenzando esta noche ante Talleres, continuando el domingo ante Independiente y rematando en el Superclásico—, además de depender de una combinación de resultados desfavorables para sus perseguidores inmediatos.

Qué resultados de otros equipos necesita Boca para festejar el título de la Tabla Anual ante River

En el caso de que la plantilla xeneize obtenga los nueve puntos en juego en las jornadas previas, la consagración matemática antes o durante el cruce ante el Millonario dependerá de los siguientes techos de puntos en los rivales directos:

  • Independiente Rivadavia: debería cosechar un máximo de cuatro puntos en sus respectivas presentaciones.

  • Argentinos Juniors: tendría que sumar como límite cinco unidades.

  • Rosario Central: debería obtener un máximo de seis puntos.

  • Vélez Sarsfield y Belgrano: tendrían que sumar un techo de siete unidades.

Si la cosecha de Boca en este tramo fuera de seis o siete puntos, las posibilidades matemáticas se mantendrían vigentes, aunque el margen se estrecharía: cada uno de los competidores directos tendría que sumar entre dos y tres puntos menos de lo estipulado originalmente. Pese a la complejidad de las combinaciones, en el plantel xeneize sostienen la ilusión de festejar el título ante su gente.

Tiene chances River de salir campeón en La Bombonera

Por el lado del conjunto de Núñez, la reciente igualdad registrada en Junín anuló cualquier posibilidad matemática de dar la vuelta en Brandsen 805. A falta de cuatro fechas para la conclusión de la fase regular, el elenco millonario quedó ubicado en la octava posición de la tabla acumulada con 46 unidades, a seis de distancia del puntero Independiente Rivadavia.

Si bien la Banda conserva posibilidades teóricas de pelear por el título del Torneo Clausura mediante los playoffs al poder superar a los siete competidores que lo preceden, River ya no podrá emular en esta oportunidad las vueltas olímpicas logradas en cancha de Boca en las temporadas 1942, 1955 y 1986.

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