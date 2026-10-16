Qué necesita Boca para salir campeón de la Tabla Anual ante River en La Bombonera

Tiene chances River de salir campeón en La Bombonera

Por el lado del conjunto de Núñez, la reciente igualdad registrada en Junín anuló cualquier posibilidad matemática de dar la vuelta en Brandsen 805. A falta de cuatro fechas para la conclusión de la fase regular, el elenco millonario quedó ubicado en la octava posición de la tabla acumulada con 46 unidades, a seis de distancia del puntero Independiente Rivadavia.

Si bien la Banda conserva posibilidades teóricas de pelear por el título del Torneo Clausura mediante los playoffs al poder superar a los siete competidores que lo preceden, River ya no podrá emular en esta oportunidad las vueltas olímpicas logradas en cancha de Boca en las temporadas 1942, 1955 y 1986.