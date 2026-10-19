ARBA lanza un plan de pagos con descuentos de hasta el 40%: todos los detalles

Las bonificaciones tendrán como límite el monto del capital adeudado. Por eso, el descuento no podrá superar ese importe.

Quienes se adhieran durante la primera etapa y cancelen la deuda en un solo pago accederán al beneficio máximo del 40%. En cambio, quienes opten por financiar el saldo en tres o seis cuotas tendrán descuentos menores.

Qué impuestos y deudas se pueden incluir

El plan permitirá incorporar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025. También podrán regularizarse deudas que estén en instancia prejudicial o judicial, así como aquellas que se encuentren en proceso de fiscalización.

Además, se podrán incluir obligaciones correspondientes a 2026, con una excepción: las deudas del Impuesto de Sellos de ese año no estarán alcanzadas por el régimen especial.

Los contribuyentes que necesiten plazos de financiación más extensos podrán recurrir a los planes de pago habituales de ARBA, que contemplan una mayor cantidad de cuotas, aunque con condiciones diferentes.

La iniciativa busca que los contribuyentes lleguen al próximo año sin obligaciones pendientes con el fisco bonaerense. Según lo informado por ARBA, no registrar deudas será una condición necesaria para acceder a las bonificaciones y los beneficios impositivos previstos para 2027.