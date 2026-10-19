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ARBA lanza un plan de pagos con descuentos de hasta el 40%: todos los detalles

La Agencia de Recaudación bonaerense habilitará una nueva moratoria. Los beneficios variarán según la fecha de adhesión y la forma de pago, con mayores bonificaciones para quienes regularicen sus obligaciones al contado.

ARBA lanza un plan de pagos con descuentos de hasta el 40%: desde cuándo y qué deudas incluye

ARBA lanza un plan de pagos con descuentos de hasta el 40%: desde cuándo y qué deudas incluye

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) pondrá en marcha el próximo 26 de octubre un régimen especial para que los contribuyentes puedan regularizar sus deudas impositivas con descuentos de hasta el 40%. La iniciativa estará vigente hasta fin de año y ofrecerá distintas bonificaciones según la modalidad de pago elegida y el momento en que se concrete la adhesión.

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El programa alcanza a obligaciones de los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Sellos, Inmobiliario Básico y Complementario, Automotor y Embarcaciones Deportivas. El objetivo es facilitar que quienes tienen pagos pendientes puedan ponerse al día antes de 2027, cuando no registrar deudas será un requisito para acceder a determinados beneficios impositivos.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que la medida busca brindar una alternativa para regularizar la situación fiscal en un contexto económico complejo.

ARBA: cuáles son los descuentos y hasta cuándo se pueden aprovechar

El esquema contempla cuatro etapas, con porcentajes de bonificación que disminuyen a medida que avanza el calendario. Los mayores beneficios estarán disponibles durante las primeras semanas y corresponderán al pago al contado.

Las bonificaciones tendrán como límite el monto del capital adeudado. Por eso, el descuento no podrá superar ese importe.

Quienes se adhieran durante la primera etapa y cancelen la deuda en un solo pago accederán al beneficio máximo del 40%. En cambio, quienes opten por financiar el saldo en tres o seis cuotas tendrán descuentos menores.

Qué impuestos y deudas se pueden incluir

El plan permitirá incorporar obligaciones vencidas o devengadas hasta el 31 de diciembre de 2025. También podrán regularizarse deudas que estén en instancia prejudicial o judicial, así como aquellas que se encuentren en proceso de fiscalización.

Además, se podrán incluir obligaciones correspondientes a 2026, con una excepción: las deudas del Impuesto de Sellos de ese año no estarán alcanzadas por el régimen especial.

Los contribuyentes que necesiten plazos de financiación más extensos podrán recurrir a los planes de pago habituales de ARBA, que contemplan una mayor cantidad de cuotas, aunque con condiciones diferentes.

La iniciativa busca que los contribuyentes lleguen al próximo año sin obligaciones pendientes con el fisco bonaerense. Según lo informado por ARBA, no registrar deudas será una condición necesaria para acceder a las bonificaciones y los beneficios impositivos previstos para 2027.

En pocas palabras

  • ARBA lanzará un plan de pagos con descuentos de hasta el 40% para regularizar deudas impositivas.
  • El beneficio estará vigente hasta fin de año e incluirá Ingresos Brutos, Sellos y otros impuestos.
  • Los descuentos varían según la fecha de adhesión y la forma de pago, con un máximo del 40% al contado.
Resumen generado por Thinkindot AI
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