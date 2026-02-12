La provincia de Buenos Aires modifica el pago de patentes: cuándo y cada cuánto habrá que pagar

Cómo es el calendario de vencimientos

El calendario oficial de vencimientos para 2026 ya está definido. La primera cuota y la opción de pago anual estarán disponibles desde el 10 de marzo. Luego, los vencimientos se repetirán mensualmente en fechas fijas: 9 de abril, 7 de mayo, 9 de junio, 8 de julio, 11 de agosto, 10 de septiembre, 9 de octubre, 10 de noviembre y 10 de diciembre. De ese modo, los contribuyentes podrán prever con anticipación cada obligación.

La modificación no altera el monto total anual del impuesto, sino únicamente la modalidad de pago. El importe final seguirá calculándose según el valor fiscal del vehículo, su uso y los parámetros establecidos en la Ley Impositiva 2026. El nuevo esquema incorpora además una simplificación en las escalas: el sistema pasó de quince tramos a cinco, con alícuotas progresivas que buscan mayor claridad para el contribuyente.

Cuánto es la tasa según la valuación del auto

El cálculo comienza con una tasa del 1% para vehículos valuados hasta $14.100.000. El segundo tramo, hasta $18.700.000, suma una cuota fija de $141.000 más el 2% sobre el excedente. El tercero, hasta $26.100.000, agrega $233.000 más el 3% del excedente. El cuarto, hasta $53.900.000, aplica $455.000 más el 4%. Para valores superiores, corresponde una base de $1.567.000 más un 4,5% sobre lo que exceda ese monto.

Este esquema es progresivo, lo que implica que cada alícuota se aplica únicamente sobre el tramo que supera el mínimo de la escala y no sobre el valor total del vehículo. Así, los rodados de mayor valuación tributan más, pero sin saltos bruscos en el cálculo.

Qué pasa con los autos laborales o de uso comercial

Para vehículos destinados a actividades comerciales o laborales existe un régimen alternativo con tasas diferentes. Para acceder, los propietarios deben acreditar su vinculación con una actividad registrada en Ingresos Brutos y presentar la documentación correspondiente, incluido el pago del Impuesto de Sellos cuando corresponda. Si no se cumplen esos requisitos, el vehículo queda dentro del régimen general.

La provincia administra el cobro de la patente durante los primeros diez años de antigüedad del vehículo, siempre que esté radicado en territorio bonaerense. Luego de ese período, la recaudación pasa a manos de los municipios, que continúan aplicando el mismo esquema de cálculo.

Métodos de pago

ARBA habilitó además múltiples canales de pago digitales. Las boletas pueden descargarse online y abonarse con tarjeta, débito o códigos electrónicos, lo que evita trámites presenciales y facilita el acceso a la información fiscal desde cualquier dispositivo.

La aclaración de Girard

En declaraciones radiales, Girard sostuvo que “tres de cada cuatro propietarios de vehículos va a pagar nominalmente menos que lo que pagó el año pasado”. Explicó que el incremento registrado en 2025 se debió a que no se aprobó la ley impositiva de ese año, lo que generó desajustes entre valuaciones y alícuotas. Según indicó, esa situación se corrigió para 2026 tras la sanción normativa correspondiente, aunque aclaró que los vehículos de mayor valuación continuarán abonando importes más altos que el año anterior.

Cristian Girard, Director Ejecutivo de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)

Con este rediseño, el organismo busca combinar previsibilidad para los contribuyentes con una estructura tributaria más simple y transparente, apoyada en sistemas digitales y en un cronograma publicado con anticipación.