Alex Caniggia presumió su penthouse de lujo y ahora ARBA lo investiga por evasión de impuestos

Los edificios en cuestión son Sky One y Sky Two, situados dentro del exclusivo complejo Remeros Beach, un emprendimiento inmobiliario que dispone de una laguna artificial de 20 mil metros cuadrados, playas de arena, zonas de recreación y un área deportiva con canchas de fútbol y tenis.

Aunque el valor de estos departamentos es de 4mil dólares por metro cuadrado, "sus propietarios continuaban tributando como si se tratara de terrenos baldíos, evadiendo así el pago del Impuesto Inmobiliario correspondiente", explicó ARBA en un comunicado.

Alex Caniggia

Alex Caniggia presumió su nuevo departamento y causó revuelo con la millonaria cifra que invirtió

Luego del escándalo que Alex Caniggia protagonizó con su madre Mariana Nannis por un departamento, en las últimas horas el mediático anunció en sus redes la compra de una propiedad.

“El que tiene plata hace lo que quiere”, escribió el mediático junto a un video donde mostraba el lujoso living del departamento además de una exclusiva vista.

En el mismo clip, se mostró bailando a modo de festejo y presentó un discurso que causó fuertes críticas en los comentarios. "Mirá a dónde estoy, en mi pinche penthouse. Ladies and gentlemen, 368 mil dólares”, precisó.

“Gente, acá estamos masivos. Bro, acá estamos en otro nivel, porque el que tiene plata, hace lo que quiere”. “¿Querés pesos? Hay pesos. ¿Querés dólares? Hay dólares. Hay todo", siguió mientras lanzaba billetes de 10 mil pesos al aire.

Además, mostró su negocio de celulares y manifestó: “Me gusta que me critiquen, porque eso significa que su miserable vida no vale nada. Ustedes quieren tener lo que yo tengo, claramente. El que tiene plata, hace lo que quiere. O sea, me compro otro, mirá".

“¿Cuántos miles de dólares pensás que hay acá? Mirá, tu sueldo del mes, 2 mil dólares, otros 2 mil dólares", cerró mientras hace un conteo de sus lujosos accesorios.