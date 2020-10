Martins le pidió perdón a Messi por los entredichos tras el partido entre Argentina y Bolivia

Messi y Martins

Marcelo Martins, goleador del seleccionado de fútbol de Bolivia, le ofreció disculpas a Lionel Messi, con quien mantuvo un breve intercambio de palabras el martes pasado tras un partido por las eliminatorias en La Paz, y admitió "no tener problemas" con el astro del Barcelona.

El atacante de 33 años protagonizó un entrevero verbal con el capitán argentino una vez terminado el partido que el seleccionado argentino le ganó a su par boliviano (2-1).

Cuando concluyó el partido en el estadio Hernando Siles, el preparador físico del representativo local, Lucas Nava, mantuvo un cruce de palabras con Messi. Ante la respuesta del '10', Martins 'copó la parada' y respondió.

"Pido disculpas si me excedí, son cosas que pasan en el fútbol" manifestó Martins al programa 'Deporte Total', a partir de su reacción para defender al profesor Nava.

"En ningún momento tuve un roce con Messi. Me parece una excelente persona", agregó el atacante que marcó la apertura del tanteador en el partido del martes, con un golpe de cabeza.

"Lo que pasó se va a quedar conmigo. No fue un buen ejemplo lo que protagonicé. No pueden pasar ese tipo de cosas en un campo de juego. Pido disculpas si me excedí. Tengo la humildad para reconocerlo porque en toda mi carrera he sido una persona muy honesta y correcta", amplió Martins.

El delantero reconoció haberse sentido "caliente" por la manera en la que perdió Bolivia el segundo encuentro de la clasificación continental.

De acuerdo a lo captado por las cámaras de la TV oficial, Martins le recordó a Messi el 6-1 que Bolivia le endosó a la Argentina en abril de 2009, en la eliminatoria camino al Mundial Sudáfrica 2010

Ante esta situación, el crack rosarino, también de 33 años, evitó confrontar con su colega y continuó polemizando con el auxiliar del cuerpo técnico del venezolano César Farías, a quien acusó de haber estado "gritándole cosas a los jugadores" durante todo el partido celebrado el martes último.

Como consecuencia del episodio, el atacante boliviano recibió la amonestación de parte del árbitro peruano Diego Haro, responsable de la conducción del partido en el estadio Hernando Siles de La Paz.

