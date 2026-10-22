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Alerta por el virus Shamonda tras morir la primera persona infectada: qué es y cómo se contagia

Es un primer caso que encendió alertas sanitarias en Francia. Habitualmente, el virus sólo se contagia entre animales, especialmente de corral. Pero ahora, las autoridades galas advierten el salto de la enfermedad de un animal al ser humano.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
Personal con ropas especiales

Personal con ropas especiales, trabaja en corrales de Lyon, en donde se dio un curioso caso de Zoonosis con el virus de Shamonda. (Foto: gentileza Misiones OL)

Francia confirmó la muerte de la primera persona con infección documentada por el virus Shamonda (SHAV), un patógeno que hasta ahora se consideraba exclusivo de los animales. El caso encendió la atención de las autoridades sanitarias porque representa un nuevo interrogante sobre la capacidad de algunos virus animales para infectar a seres humanos. Es decir, un caso de zoonosis. La más reciente y grave fue la pandemia de Covid o Coronavirus que paralizó al planeta en 2020.

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La India dio oficialmente una buena noticia sobre un virus que se desarrollaba de la misma manera que el de la pandemia de 2020. (Foto: A24.com)

El caso desconcierta a los médicos y el sistema sanitario, porque este virus es muy conocido, pero se lo consideraba circunscripto a contagios entre animales. Pese a ser frecuente en corrales o animales de granja, el SHAV no "saltaba" al ser humano. Por eso la alarma ante este primer caso de contagio por zoonosis con un final fatal.

Mientras comenzó una importante investigación de todas las aristas del problema, creen tener una primera explicación para este paso del virus a un ser humano: el paciente sufría una inmunodepresión grave y recibía tratamiento por otra enfermedad. Esa frágil condición previa puede haber contribuido a que el virus pudiera contagiar a la persona y coadyuvar a que muriera por su mal estado general.

El primer reporte de la OMS sobre el caso fatal de Zoonosis por el virus de Shamonda en Francia. (Foto: OMS)

El primer reporte de la OMS sobre el caso fatal de Zoonosis por el virus de Shamonda en Francia. (Foto: OMS)

Aunque el tema ya se investiga seriamente porque el SHAV está presente en animales de contacto frecuente con las personas. Hasta ahora, se creía que había una barrera biológica que impedía este "salto en el contagio". Por eso, será importante determinar si el estado de salud de las personas, previamente, puede favorecer este extraño caso de zoonosis. .

El Shamonda se transmite principalmente entre animales a través de la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes. Pero no es común que se contagien los humanos. Por eso la alarma que llega desde Francia.

Los controles habituales al ganado y animales de corral en Francia. Este caso de zoonosis provoca alerta. (foto: Captura de TV)

Los controles habituales al ganado y animales de corral en Francia. Este caso de zoonosis provoca alerta. (foto: Captura de TV)

Qué es el virus Shamonda

El virus Shamonda (SHAV) forma parte del género Orthobunyavirus y del serogrupo Simbu. Fue descubierto en Nigeria durante la década de 1960 y, hasta 2026, su presencia se había registrado principalmente en diferentes zonas de África y en Japón.

Sin embargo, durante el verano de 2026, el patógeno comenzó a detectarse en Europa, donde se propagó entre establecimientos ganaderos de varios países. En España, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete confirmó en septiembre la presencia del virus en explotaciones de ganado bovino de las provincias de Córdoba y Toledo.

Cómo es el virus de Shamonda y cómo se contagia. (foto: A24.com)

Cómo es el virus de Shamonda y cómo se contagia. (foto: A24.com)

El ganado vacuno es el principal animal afectado, aunque el virus también puede infectar a ovejas y cabras. Su transmisión ocurre fundamentalmente a través de la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, que funcionan como vectores y son responsables de propagar otros virus que afectan a los animales de producción.

Hasta ahora, no se había detectado el contagio de animales al ser humano. Por más que estén en contacto diario como sucede con animales de corral o en los campos. Pero En Lyon, Francia, acaba de darse el primer caso, que para peor, terminó en la muerte de la persona.

¿Hay riesgo de otra zoonosis grave como con el coronavirus o el ébola?

La autoridad sanitaria europea, de inmediato, ha llevado tranquilidad a la población ante ese primer caso. No han identificado un riesgo para la población general. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está siguiendo el caso y colaborando con las autoridades francesas para evaluar sus implicaciones.

El fallecimiento comunicado no demuestra, por sí solo, que el virus sea mortal en humanos ni permite establecer cómo evolucionaría una infección en una persona sin enfermedades previas. Ahí puede estar la clave, la persona que falleció tenía una muy mala situación de salud previa, con un severo cuadro de inmunosupresión. Será necesario investigar más casos y disponer de evidencia científica adicional para conocer mejor sus posibles efectos.

En cuanto a los animales, el principal motivo de preocupación es el impacto sobre la producción ganadera y la reproducción, especialmente en el ganado bovino. Pero eso es algo ya conocido y sobre lo cual se hacen habitualmente campañas para evitar la proliferación de los jejenes.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Alerta Sanitaria: Francia confirma la primera muerte humana por el virus Shamonda (SHAV), antes considerado exclusivo de animales.
  • Zoonosis Ocurrida: Se investiga si la inmunodepresión grave del paciente facilitó el contagio y la fatalidad del virus.
  • Transmisión Animal: El SHAV se propaga entre animales por picaduras de insectos jejenes (Culicoides), pero el salto a humanos es inusual.
Resumen generado por Thinkindot AI
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