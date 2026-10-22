Alerta por el virus Shamonda tras morir la primera persona infectada: qué es y cómo se contagia

El Shamonda se transmite principalmente entre animales a través de la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, conocidos como jejenes. Pero no es común que se contagien los humanos. Por eso la alarma que llega desde Francia.

Los controles habituales al ganado y animales de corral en Francia. Este caso de zoonosis provoca alerta. (foto: Captura de TV)

Qué es el virus Shamonda

El virus Shamonda (SHAV) forma parte del género Orthobunyavirus y del serogrupo Simbu. Fue descubierto en Nigeria durante la década de 1960 y, hasta 2026, su presencia se había registrado principalmente en diferentes zonas de África y en Japón.

Sin embargo, durante el verano de 2026, el patógeno comenzó a detectarse en Europa, donde se propagó entre establecimientos ganaderos de varios países. En España, el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete confirmó en septiembre la presencia del virus en explotaciones de ganado bovino de las provincias de Córdoba y Toledo.

Cómo es el virus de Shamonda y cómo se contagia. (foto: A24.com)

El ganado vacuno es el principal animal afectado, aunque el virus también puede infectar a ovejas y cabras. Su transmisión ocurre fundamentalmente a través de la picadura de pequeños insectos del género Culicoides, que funcionan como vectores y son responsables de propagar otros virus que afectan a los animales de producción.

Hasta ahora, no se había detectado el contagio de animales al ser humano. Por más que estén en contacto diario como sucede con animales de corral o en los campos. Pero En Lyon, Francia, acaba de darse el primer caso, que para peor, terminó en la muerte de la persona.

¿Hay riesgo de otra zoonosis grave como con el coronavirus o el ébola?

La autoridad sanitaria europea, de inmediato, ha llevado tranquilidad a la población ante ese primer caso. No han identificado un riesgo para la población general. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) está siguiendo el caso y colaborando con las autoridades francesas para evaluar sus implicaciones.

El fallecimiento comunicado no demuestra, por sí solo, que el virus sea mortal en humanos ni permite establecer cómo evolucionaría una infección en una persona sin enfermedades previas. Ahí puede estar la clave, la persona que falleció tenía una muy mala situación de salud previa, con un severo cuadro de inmunosupresión. Será necesario investigar más casos y disponer de evidencia científica adicional para conocer mejor sus posibles efectos.

En cuanto a los animales, el principal motivo de preocupación es el impacto sobre la producción ganadera y la reproducción, especialmente en el ganado bovino. Pero eso es algo ya conocido y sobre lo cual se hacen habitualmente campañas para evitar la proliferación de los jejenes.