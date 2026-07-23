La advertencia sanitaria para quienes vuelven del Mundial 2026 por el riesgo de un virus contagioso

Qué preocupa al Gobierno nacional

Según explicó el Ministerio de Salud de la Nación, el escenario internacional se combina con factores internos que incrementan la vulnerabilidad del país. "En Argentina, el riesgo de reintroducción debido a la situación externa se combina con factores internos que incrementan la vulnerabilidad frente a una eventual introducción viral del sarampión", advirtió.

Entre esos factores mencionó las coberturas de vacunación por debajo de los niveles recomendados, la acumulación de personas susceptibles y algunas brechas detectadas en los sistemas de vigilancia sanitaria.

Por ese motivo, las autoridades insistieron en la importancia de detectar rápidamente los casos sospechosos, especialmente entre personas que regresen de países donde existe circulación activa del virus.

Qué es el sarampión y cuáles son sus síntomas

El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que puede afectar a personas de cualquier edad. Sus primeros síntomas incluyen:

Fiebre alta

Secreción nasal

Tos

Conjuntivitis

Luego aparecen las manchas de Koplik en la boca y, posteriormente, una erupción rojiza que comienza en la cara y se extiende al resto del cuerpo.

La enfermedad puede provocar complicaciones graves, especialmente en niños menores de cinco años, personas inmunocomprometidas y pacientes con desnutrición. Entre ellas se encuentran neumonías, encefalitis, convulsiones, ceguera e incluso la muerte.

Además, el virus tiene una capacidad de contagio muy elevada: una persona infectada puede transmitirlo hasta a otras 18 personas. También puede permanecer activo hasta dos horas en ambientes cerrados.

Como no existe un tratamiento antiviral específico, la vacunación continúa siendo la herramienta más efectiva para prevenir la enfermedad.

Sarampión: el Ministerio de Salud de la Nación informó este domingo que se registró un "posible caso" en la Ciudad de Buenos Aires. (Foto: archivo).

Cambios en el esquema de vacunación

Frente al aumento del riesgo, el Ministerio de Salud modificó el calendario nacional de vacunación y adelantó la segunda dosis de la vacuna triple viral.

Desde el 1° de enero de 2026, los niños nacidos a partir del 1° de julio de 2024 deberán recibir:

Primera dosis a los 12 meses.

Segunda dosis entre los 15 y los 18 meses.

En cambio, quienes nacieron entre enero de 2021 y junio de 2024 mantendrán el esquema anterior, con la segunda dosis a los cinco años.

Para el personal de salud continúa siendo obligatorio acreditar dos dosis de vacuna con componente contra el sarampión o contar con serología positiva.

Las recomendaciones para quienes viajen al exterior

El Ministerio también difundió una serie de recomendaciones destinadas a quienes tengan previsto viajar fuera del país.

Entre ellas, aconsejó completar el esquema de vacunación al menos 15 días antes de la salida y verificar que todos los integrantes de la familia tengan las dosis correspondientes según su edad.

Además, indicó que si durante el viaje o dentro de los 30 días posteriores al regreso aparece fiebre superior a 38 grados acompañada de un sarpullido, se debe consultar de inmediato a un médico, informar el antecedente de viaje, utilizar barbijo y evitar asistir a lugares públicos hasta recibir el alta médica.

Finalmente, la cartera sanitaria pidió a los equipos de salud reforzar la vigilancia epidemiológica, completar los esquemas de vacunación pendientes y realizar un seguimiento rápido de los contactos ante cualquier caso sospechoso, con el objetivo de preservar el estatus de Argentina como país libre de transmisión endémica del sarampión.