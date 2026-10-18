Dibu Martínez publicó una foto desde el hospital: el mensaje que llevó tranquilidad y cómo sigue su recuperación

El arquero quedó tendido sobre el césped y recibió asistencia médica durante varios minutos. Los profesionales lo retiraron en camilla, con un cuello ortopédico y suministro de oxígeno, antes de trasladarlo a un hospital para realizarle estudios.

Las evaluaciones descartaron lesiones de gravedad en la cabeza, el cuello y la espalda, pero detectaron una fractura de mandíbula que requirió una intervención quirúrgica.

El episodio encendió las alarmas en el conjunto inglés, que debió reemplazar al argentino durante el partido. Finalmente, Chelsea se impuso por 2-0 ante Everton, con dos goles de Pedro Neto.

Cuánto tiempo estará fuera de las canchas el Dibu Martínez

Aunque Martínez expresó su confianza en regresar dentro de unas semanas, todavía deberá atravesar el proceso de recuperación tras la cirugía.

Según informó TyC Sports, el arquero podría permanecer alrededor de un mes y medio fuera de las canchas. El plazo definitivo dependerá de su evolución y de las indicaciones del equipo médico.

La lesión también representa una preocupación para la Selección argentina, de cara a sus próximos compromisos internacionales. Su disponibilidad dependerá de cómo avance la recuperación en las próximas semanas.

Qué dijo Chelsea sobre la operación de Dibu Martínez

El club inglés confirmó que los estudios médicos determinaron una fractura de mandíbula que requería cirugía. Además, expresó su apoyo al futbolista durante el proceso de recuperación.

“Todos en el Chelsea le deseamos a Emi una pronta recuperación y le brindaremos nuestro apoyo en todo momento”, comunicó la institución.

Antes de que el arquero publicara su mensaje, su esposa, Mandinha Martínez, también había buscado llevar tranquilidad a través de las redes sociales.

“Gracias a todos por los mensajes tan lindos y por estar pendientes de Emi. Está bien, no es nada grave y pronto volverá a ser el de siempre. Gracias de corazón por tanto cariño y apoyo”, expresó.