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Dibu Martínez sufrió una fractura de mandíbula y debió ser operado de urgencia

El arquero de la Selección argentina sufrió un fuerte choque con un rival durante el partido entre Chelsea y Everton. Fue retirado en camilla, recibió oxígeno y terminó hospitalizado.

Dibu Martínez sufrió una fractura de mandíbula y debió ser operado de urgencia. (Foto: captura A24)

Dibu Martínez sufrió una fractura de mandíbula y debió ser operado de urgencia. (Foto: captura A24)

Emiliano "Dibu" Martínez sufrió una fractura de mandíbula y debió ser intervenido quirúrgicamente este sábado por la noche en Liverpool, después de protagonizar un violento choque con un futbolista rival durante el partido entre Chelsea y Everton, correspondiente a la Premier League.

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Según informaron en A24, la lesión del arquero de la selección Argentina se produjo cuando intentó despejar un centro y chocó contra el defensor Jarrad Branthwaite. El impacto lo dejó tendido sobre el césped del estadio Hill Dickinson y obligó a interrumpir el encuentro durante varios minutos.

Las imágenes de la transmisión televisiva mostraron el momento en que Martínez cayó al suelo con los brazos levantados, que comenzaron a descender lentamente tras el golpe, lo que generó una inmediata preocupación entre sus compañeros y el cuerpo médico.

El arquero recibió atención durante ocho minutos, fue asistido con oxígeno y se le colocó un cuello ortopédico antes de ser retirado en camilla, bajo los aplausos de los espectadores. El episodio ocurrió a los 20 minutos del segundo tiempo, cuando Everton dispuso de una pelota parada cerca del área de Chelsea.

Kiernan Dewsbury-Hall ejecutó un centro de zurda y Dibu Martínez salió a despejar la pelota con los puños. Sin embargo, durante el salto chocó con Branthwaite y cayó al suelo sin poder reincorporarse.

La gravedad de la situación provocó el ingreso inmediato de los médicos, que trabajaron durante varios minutos para estabilizar al arquero. Finalmente, Martínez fue reemplazado por el belga Mike Penders y trasladado a un hospital de Liverpool, donde le realizaron estudios para determinar el alcance de la lesión.

El encuentro terminó con una victoria de Chelsea por 2-0, aunque la preocupación por el estado del futbolista argentino quedó como uno de los principales temas de la jornada.

Qué se sabe sobre la salud de Dibu Martínez tras la fractura de mandíbula

Una vez finalizado el partido, el entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, se refirió al estado del arquero y confirmó que había sido trasladado a un centro médico. “Hasta donde sé, él dejó el estadio consciente. Y ahora está en el hospital, donde se le están realizando estudios. Así que veremos. Es lo que sé hasta ahora”, declaró.

Posteriormente, allegados al futbolista confirmaron que Martínez había sufrido una fractura de mandíbula y estaba siendo operado durante la noche del sábado. Por el momento, el club no difundió un comunicado oficial con detalles sobre la lesión ni informó cuánto tiempo podría permanecer alejado de las canchas, por lo que, la evolución posterior a la intervención será determinante para conocer los plazos de recuperación del arquero de la Selección argentina.

Fue retirado en camilla, recibi&oacute; ox&iacute;geno y termin&oacute; hospitalizado. (Foto: captura)

Fue retirado en camilla, recibió oxígeno y terminó hospitalizado. (Foto: captura)

La particular jugada que protagonizó Dibu Martínez antes de lesionarse

Antes del fuerte choque, el arquero argentino había protagonizado una situación poco habitual durante el primer tiempo. El árbitro sancionó a Martínez por retener la pelota durante más de ocho segundos antes de ponerla nuevamente en juego.

Como establece la reglamentación, el juez otorgó un tiro de esquina a Everton por la demora del arquero. Sin embargo, aquella acción quedó en segundo plano después de la lesión que obligó a trasladarlo de urgencia al hospital y someterlo a una intervención quirúrgica.

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