Dibu Martínez sufrió una fractura de mandíbula y debió ser operado de urgencia

Kiernan Dewsbury-Hall ejecutó un centro de zurda y Dibu Martínez salió a despejar la pelota con los puños. Sin embargo, durante el salto chocó con Branthwaite y cayó al suelo sin poder reincorporarse.

La gravedad de la situación provocó el ingreso inmediato de los médicos, que trabajaron durante varios minutos para estabilizar al arquero. Finalmente, Martínez fue reemplazado por el belga Mike Penders y trasladado a un hospital de Liverpool, donde le realizaron estudios para determinar el alcance de la lesión.

El encuentro terminó con una victoria de Chelsea por 2-0, aunque la preocupación por el estado del futbolista argentino quedó como uno de los principales temas de la jornada.

Qué se sabe sobre la salud de Dibu Martínez tras la fractura de mandíbula

Una vez finalizado el partido, el entrenador de Chelsea, Xabi Alonso, se refirió al estado del arquero y confirmó que había sido trasladado a un centro médico. “Hasta donde sé, él dejó el estadio consciente. Y ahora está en el hospital, donde se le están realizando estudios. Así que veremos. Es lo que sé hasta ahora”, declaró.

Posteriormente, allegados al futbolista confirmaron que Martínez había sufrido una fractura de mandíbula y estaba siendo operado durante la noche del sábado. Por el momento, el club no difundió un comunicado oficial con detalles sobre la lesión ni informó cuánto tiempo podría permanecer alejado de las canchas, por lo que, la evolución posterior a la intervención será determinante para conocer los plazos de recuperación del arquero de la Selección argentina.

Fue retirado en camilla, recibió oxígeno y terminó hospitalizado. (Foto: captura)

La particular jugada que protagonizó Dibu Martínez antes de lesionarse

Antes del fuerte choque, el arquero argentino había protagonizado una situación poco habitual durante el primer tiempo. El árbitro sancionó a Martínez por retener la pelota durante más de ocho segundos antes de ponerla nuevamente en juego.

Como establece la reglamentación, el juez otorgó un tiro de esquina a Everton por la demora del arquero. Sin embargo, aquella acción quedó en segundo plano después de la lesión que obligó a trasladarlo de urgencia al hospital y someterlo a una intervención quirúrgica.