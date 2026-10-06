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El emotivo homenaje que le hizo el Dibu Martínez a Lionel Messi en la previa de su despedida de la Selección Argentina

Dibu Martínez estrenó un corte con la "M" grabada en la nuca por la despedida de Messi. Además, la UBA distinguió al diez con el Honoris Causa.

Lionel Messi y Emiliano Dibu Martínez. 

Lionel Messi y Emiliano "Dibu" Martínez. 

En la antesala de una noche atravesada por la emotividad en el Estadio Monumental, el vestuario albiceleste sumó un gesto particular de afecto hacia el capitán rosarino. De cara al choque amistoso ante Benín, Emiliano “Dibu” Martínez lució un nuevo corte de pelo en homenaje a Lionel Messi, preparado especialmente para acompañar la última presentación del diez vistiendo la camiseta nacional.

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A través de un video difundido en sus redes sociales, el arquero marplatense exhibió el diseño terminado: una gran letra “M” grabada justo por encima de la nuca, un detalle estético que refiere de manera directa al apellido del astro en una jornada repleta de simbolismo. La secuencia compartida culminó con una sonrisa y un beso hacia la cámara enviado por el golero, reafirmando la complicidad que mantiene con el capitán. El responsable del trabajo fue Daniel Alejandro Albornoz, el peluquero y barbero oficial de la delegación argentina que sostiene un vínculo cercano con varios referentes del plantel.

El look especial del Dibu Martínez dedicado a Lionel Messi

Cómo llega Lionel Messi a su último partido con la Selección Argentina ante Benín

El compromiso pautado para las 20:00 en Núñez representa el cierre definitivo de la carrera internacional de la Pulga en la Selección. Este choque amistoso ante Benín se enmarca dentro del cierre de la primera ventana de la FIFA posterior al Mundial 2026 y cuenta con el arbitraje del chileno Fernando Véjar.

Para este evento histórico, la televisación en vivo está a cargo de TyC Sports, Telefé y DSports, con opciones de transmisión digital a través de Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y Mi Telefé. En lo estrictamente futbolístico, el cuerpo técnico alineará al rosarino rodeado por la base de futbolistas con los que conquistó todos los títulos oficiales del ciclo reciente, incluyendo la titularidad de Emiliano Martínez en el arco y la presencia en la zaga de Cristian "Cuti" Romero junto a Nicolás Otamendi, otro baluarte histórico del proceso que también afronta su despedida.

Por qué motivo la UBA le otorgó el Doctorado Honoris Causa a Lionel Messi

A las muestras de cariño dentro del plantel se sumó un reconocimiento de carácter institucional antes de partir hacia la cancha. Durante la mañana, Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), lo que constituye la máxima distinción académica entregada por dicha casa de altos estudios.

La ceremonia formal se llevó a cabo en las instalaciones del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza. Allí, el astro recibió un diploma y una medalla en reconocimiento a su influencia y legado tanto dentro como fuera del campo de juego. La entrega estuvo encabezada por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el vicerrector, Emiliano Yacobitti, en un acto que contó con la presencia del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, junto a decanos, decanas y miembros del Consejo Superior de la universidad.

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