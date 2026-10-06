El emotivo homenaje que le hizo el Dibu Martínez a Lionel Messi en la previa de su despedida de la Selección Argentina

Para este evento histórico, la televisación en vivo está a cargo de TyC Sports, Telefé y DSports, con opciones de transmisión digital a través de Flow, DGO, Telecentro Play, TyC Sports Play y Mi Telefé. En lo estrictamente futbolístico, el cuerpo técnico alineará al rosarino rodeado por la base de futbolistas con los que conquistó todos los títulos oficiales del ciclo reciente, incluyendo la titularidad de Emiliano Martínez en el arco y la presencia en la zaga de Cristian "Cuti" Romero junto a Nicolás Otamendi, otro baluarte histórico del proceso que también afronta su despedida.

Por qué motivo la UBA le otorgó el Doctorado Honoris Causa a Lionel Messi

A las muestras de cariño dentro del plantel se sumó un reconocimiento de carácter institucional antes de partir hacia la cancha. Durante la mañana, Messi recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Buenos Aires (UBA), lo que constituye la máxima distinción académica entregada por dicha casa de altos estudios.

La ceremonia formal se llevó a cabo en las instalaciones del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Ezeiza. Allí, el astro recibió un diploma y una medalla en reconocimiento a su influencia y legado tanto dentro como fuera del campo de juego. La entrega estuvo encabezada por el rector de la UBA, Ricardo Gelpi, y el vicerrector, Emiliano Yacobitti, en un acto que contó con la presencia del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, junto a decanos, decanas y miembros del Consejo Superior de la universidad.