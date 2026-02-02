En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Mundo
INCOMPRENDIBLE

El estremecedor caso de Gabriel Fernández: la tortura múltiple de sus padres con inusitados objetos

La historia de Gabriel Fernández, un nene de apenas 8 años, se convirtió en uno de los casos de abuso infantil más estremecedores de la historia reciente.

El estremecedor caso de Gabriel Fernández: la tortura múltiple de sus padres con inusitados objetos

La historia de Gabriel Fernández, un nene de apenas 8 años, se convirtió en uno de los casos de abuso infantil más estremecedores de la historia reciente en Estados Unidos. Su muerte, ocurrida en mayo de 2013 en la ciudad de Palmdale, condado de Los Ángeles, no solo dejó al descubierto una cadena de torturas físicas y psicológicas infligidas por quienes debían cuidarlo, sino que también expuso graves fallas institucionales en los organismos encargados de proteger a los menores en situación de riesgo.

Leé también Jeffrey Epstein: revelan miles de documentos que lo vinculan a Trump y los lazos con Roberto Giordano
Nuevos archivos desclasificados involucan a Trump con el financiesta Epstein. (Foto: A24.com)

Años después del crimen, el nombre de Gabriel volvió a ocupar titulares en todo el mundo gracias a la miniserie documental de Netflix “The Trials of Gabriel Fernández” —conocida en América Latina como “Justicia para el pequeño Gabriel”—, una producción que reconstruyó con crudeza y rigor periodístico los hechos que derivaron en su muerte y el posterior proceso judicial.

Un niño que solo buscaba amor

Quienes conocieron a Gabriel coinciden en una descripción que hoy resulta dolorosa: era un chico dulce, cariñoso y con enormes ganas de aprender. Sus maestros lo recuerdan como un alumno atento, respetuoso y siempre dispuesto a participar en clase. Según la familia que lo había adoptado previamente, Gabriel buscaba constantemente afecto, una necesidad básica que nunca encontró en el hogar al que fue devuelto meses antes de su muerte.

Su madre biológica, Pearl Fernández, tenía un largo historial de problemas de salud mental, consumo de sustancias y vínculos familiares conflictivos. A pesar de esos antecedentes, en 2012 logró recuperar la custodia de su hijo y se mudó con él a la casa que compartía con su pareja, Isauro Aguirre, un exguardia de seguridad con antecedentes por violencia.

Ese fue el comienzo de un calvario silencioso.

Las primeras señales que nadie quiso ver

Desde las primeras semanas en su nueva escuela, algo empezó a llamar la atención del personal docente. Gabriel llegaba con frecuencia con moretones visibles, heridas inexplicables y signos evidentes de descuido. En una ocasión, apareció sin mechones de cabello y con marcas en el cuero cabelludo. En otras, presentaba los labios hinchados, la cara golpeada y lesiones compatibles con disparos de una pistola de aire comprimido.

Pero fue una pregunta la que encendió todas las alarmas.

“¿Es normal que las mamás golpeen a sus hijos?”, le preguntó Gabriel a su maestra Jennifer García. La docente entendió de inmediato que no se trataba de un comentario aislado. A partir de ese momento, realizó múltiples denuncias ante los Servicios Infantiles del condado de Los Ángeles (DCFS) y también alertó a otros miembros de la familia del menor.

Torturas sistemáticas en el interior del hogar

Con el avance de la investigación, el horror salió a la luz. Gabriel era sometido a castigos extremos y actos de violencia reiterados. Según quedó probado en el juicio, su madre y su padrastro lo golpeaban con hebillas de cinturones, bates y perchas. También lo obligaban a ingerir comida en mal estado, le disparaban con una pistola de aire comprimido y lo mantenían encerrado durante horas en un espacio reducido, a oscuras y amordazado.

La tortura no era un hecho aislado, sino un patrón cotidiano de abuso físico y psicológico que se extendió durante meses. En reiteradas oportunidades, vecinos y familiares manifestaron su preocupación, pero ninguna intervención fue efectiva.

Visitas oficiales que terminaron en omisión

Entre 2012 y 2013, agentes del alguacil y trabajadores sociales visitaron la vivienda en varias ocasiones. Incluso hubo una inspección pocos días antes de la golpiza final. Sin embargo, en todos los casos, los funcionarios aceptaron la versión de Pearl Fernández, quien aseguraba que su hijo era “problemático” y que las lesiones eran producto de accidentes domésticos.

Nunca revisaron a Gabriel en profundidad. Nunca comprobaron su estado físico real. Y, una y otra vez, los expedientes fueron cerrados.

El día que todo terminó

El 22 de mayo de 2013, Pearl Fernández llamó al servicio de emergencias 9-1-1. Su hijo no respiraba. Para entonces, habían pasado apenas ocho meses desde que Gabriel había vuelto a vivir con ella.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, el panorama fue devastador. El niño presentaba contusiones severas en la cabeza, múltiples costillas rotas, quemaduras en la piel, las manos inflamadas y signos claros de desnutrición. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció con soporte vital.

Dos días después, Gabriel Fernández murió.

Una autopsia que confirmó el horror

La investigación criminal se inició de inmediato. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneal severo, agravado por desnutrición y negligencia extrema. El informe forense dejó en claro que el cuerpo del nene mostraba lesiones de distintas fechas, lo que confirmaba un historial prolongado de abuso.

En la casa, la policía encontró pruebas físicas contundentes: manchas de sangre, dientes del niño en el suelo y el pequeño espacio donde era confinado como castigo.

El juicio y la palabra “maldad”

Pearl Fernández e Isauro Aguirre fueron juzgados por separado. Durante el proceso contra Aguirre, el fiscal Jon Hatami fue categórico: “Esto es pura maldad”, afirmó ante el jurado.

La defensa intentó sostener que la muerte no fue premeditada, sino producto de un ataque de ira. Sin embargo, los testimonios de los hermanos de Gabriel y la evidencia de tortura sistemática demolieron ese argumento. Las fotografías de las lesiones del niño, presentadas en la sala, provocaron un profundo impacto emocional en los presentes.

Una causa que también apuntó al Estado

El caso tuvo un giro inédito cuando cuatro trabajadores sociales del DCFS fueron imputados por abuso infantil y falsificación de registros públicos. La acusación sostenía que habían omitido información clave y cerrado denuncias sin cumplir los protocolos correspondientes.

Aunque años más tarde una corte de apelaciones desestimó los cargos, el debate sobre la negligencia institucional ya estaba instalado. Para muchos, Gabriel también fue víctima de un sistema que falló en protegerlo.

Condenas ejemplares

Isauro Aguirre fue hallado culpable de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de asesinato mediante tortura. Fue condenado a pena de muerte y actualmente se encuentra en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín.

Para evitar la pena capital, Pearl Fernández se declaró culpable. La Justicia la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El legado de Gabriel

La historia de Gabriel Fernández se convirtió en un símbolo de la necesidad urgente de reformar los sistemas de protección infantil. Su caso impulsó cambios en protocolos, capacitaciones y mecanismos de control en el condado de Los Ángeles.

Pero más allá de las reformas, su nombre quedó grabado como el de un niño que pidió ayuda, que habló, que mostró sus heridas, y aun así no fue escuchado a tiempo.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Donald Trump confirmó que hay diálogo con los "altos mandos" de Cuba para buscar un acuerdo
Cautela entre los familiares de Gallo y Giuliani ante la amnistía de presos políticos anunciada en Venezuela
La encargada de negocios de EEUU llegó a Caracas para reabrir la misión diplomática en Venezuela

Últimas Noticias

Más sobre Mundo

Más sobre Mundo

Te puede interesar