El estremecedor caso de Gabriel Fernández: la tortura múltiple de sus padres con inusitados objetos

Ese fue el comienzo de un calvario silencioso.

Las primeras señales que nadie quiso ver

Desde las primeras semanas en su nueva escuela, algo empezó a llamar la atención del personal docente. Gabriel llegaba con frecuencia con moretones visibles, heridas inexplicables y signos evidentes de descuido. En una ocasión, apareció sin mechones de cabello y con marcas en el cuero cabelludo. En otras, presentaba los labios hinchados, la cara golpeada y lesiones compatibles con disparos de una pistola de aire comprimido.

Pero fue una pregunta la que encendió todas las alarmas.

“¿Es normal que las mamás golpeen a sus hijos?”, le preguntó Gabriel a su maestra Jennifer García. La docente entendió de inmediato que no se trataba de un comentario aislado. A partir de ese momento, realizó múltiples denuncias ante los Servicios Infantiles del condado de Los Ángeles (DCFS) y también alertó a otros miembros de la familia del menor.

Torturas sistemáticas en el interior del hogar

Con el avance de la investigación, el horror salió a la luz. Gabriel era sometido a castigos extremos y actos de violencia reiterados. Según quedó probado en el juicio, su madre y su padrastro lo golpeaban con hebillas de cinturones, bates y perchas. También lo obligaban a ingerir comida en mal estado, le disparaban con una pistola de aire comprimido y lo mantenían encerrado durante horas en un espacio reducido, a oscuras y amordazado.

La tortura no era un hecho aislado, sino un patrón cotidiano de abuso físico y psicológico que se extendió durante meses. En reiteradas oportunidades, vecinos y familiares manifestaron su preocupación, pero ninguna intervención fue efectiva.

Visitas oficiales que terminaron en omisión

Entre 2012 y 2013, agentes del alguacil y trabajadores sociales visitaron la vivienda en varias ocasiones. Incluso hubo una inspección pocos días antes de la golpiza final. Sin embargo, en todos los casos, los funcionarios aceptaron la versión de Pearl Fernández, quien aseguraba que su hijo era “problemático” y que las lesiones eran producto de accidentes domésticos.

Nunca revisaron a Gabriel en profundidad. Nunca comprobaron su estado físico real. Y, una y otra vez, los expedientes fueron cerrados.

El día que todo terminó

El 22 de mayo de 2013, Pearl Fernández llamó al servicio de emergencias 9-1-1. Su hijo no respiraba. Para entonces, habían pasado apenas ocho meses desde que Gabriel había vuelto a vivir con ella.

Cuando los paramédicos llegaron al lugar, el panorama fue devastador. El niño presentaba contusiones severas en la cabeza, múltiples costillas rotas, quemaduras en la piel, las manos inflamadas y signos claros de desnutrición. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde permaneció con soporte vital.

Dos días después, Gabriel Fernández murió.

Una autopsia que confirmó el horror

La investigación criminal se inició de inmediato. La autopsia determinó que la causa de muerte fue un traumatismo craneal severo, agravado por desnutrición y negligencia extrema. El informe forense dejó en claro que el cuerpo del nene mostraba lesiones de distintas fechas, lo que confirmaba un historial prolongado de abuso.

En la casa, la policía encontró pruebas físicas contundentes: manchas de sangre, dientes del niño en el suelo y el pequeño espacio donde era confinado como castigo.

El juicio y la palabra “maldad”

Pearl Fernández e Isauro Aguirre fueron juzgados por separado. Durante el proceso contra Aguirre, el fiscal Jon Hatami fue categórico: “Esto es pura maldad”, afirmó ante el jurado.

La defensa intentó sostener que la muerte no fue premeditada, sino producto de un ataque de ira. Sin embargo, los testimonios de los hermanos de Gabriel y la evidencia de tortura sistemática demolieron ese argumento. Las fotografías de las lesiones del niño, presentadas en la sala, provocaron un profundo impacto emocional en los presentes.

Una causa que también apuntó al Estado

El caso tuvo un giro inédito cuando cuatro trabajadores sociales del DCFS fueron imputados por abuso infantil y falsificación de registros públicos. La acusación sostenía que habían omitido información clave y cerrado denuncias sin cumplir los protocolos correspondientes.

Aunque años más tarde una corte de apelaciones desestimó los cargos, el debate sobre la negligencia institucional ya estaba instalado. Para muchos, Gabriel también fue víctima de un sistema que falló en protegerlo.

Condenas ejemplares

Isauro Aguirre fue hallado culpable de asesinato en primer grado con la circunstancia especial de asesinato mediante tortura. Fue condenado a pena de muerte y actualmente se encuentra en el corredor de la muerte de la prisión de San Quintín.

Para evitar la pena capital, Pearl Fernández se declaró culpable. La Justicia la condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El legado de Gabriel

La historia de Gabriel Fernández se convirtió en un símbolo de la necesidad urgente de reformar los sistemas de protección infantil. Su caso impulsó cambios en protocolos, capacitaciones y mecanismos de control en el condado de Los Ángeles.

Pero más allá de las reformas, su nombre quedó grabado como el de un niño que pidió ayuda, que habló, que mostró sus heridas, y aun así no fue escuchado a tiempo.