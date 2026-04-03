Claudio Úbeda se emocionó al recordar a Miguel Ángel Russo tras el triunfo de Boca en Córdoba

“Me genera tranquilidad sentir que los chicos están con un compromiso tremendo. Necesitamos de todos”, remarcó. En ese sentido, también hizo hincapié en un aspecto clave: “Hay que saber ponerse el overol en este tipo de compromisos”, valorando la actitud del equipo en partidos exigentes como el de Córdoba.

Además, sostuvo que el grupo “empieza a creer en sí mismo”, lo que considera fundamental para sostener la racha positiva y seguir creciendo en el torneo.

Qué dijo sobre Paredes y el juvenil Aranda

Úbeda también se detuvo en rendimientos individuales, con menciones especiales para Leandro Paredes y el juvenil Tomás Aranda. Sobre el capitán, fue claro: “Es un líder muy positivo para el plantel”, destacando su compromiso incluso tras haber jugado recientemente con la Selección argentina.

El DT explicó que decidió utilizarlo en el segundo tiempo, en un momento clave del partido, para aprovechar su influencia en el equipo.

En cuanto a Aranda, prefirió ser cauto: “No quiero hablar demasiado de él porque quiero protegerlo”, aunque no dejó de elogiar su proyección, inteligencia y compromiso tanto con pelota como sin ella.

El reconocimiento a los hinchas

Por último, Úbeda resaltó el acompañamiento de los hinchas en Córdoba, un factor que considera determinante. “Lo de la gente fue impresionante”, afirmó, valorando el apoyo incluso en condición de visitante.

Así, en una noche que dejó tres puntos importantes, Boca también mostró señales de crecimiento colectivo y emocional, con un equipo que empieza a consolidarse y un entrenador que, entre resultados y recuerdos, mantiene viva una identidad que sigue marcando el camino.