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Claudio Úbeda se emocionó al recordar a Miguel Ángel Russo tras el triunfo de Boca en Córdoba

El entrenador de Boca protagonizó un momento emotivo en conferencia tras la victoria ante Talleres y destacó el presente del equipo, que atraviesa una racha positiva.

Claudio Úbeda se emocionó al recordar a Miguel Ángel Russo tras el triunfo de Boca en Córdoba

Boca se llevó un triunfo importante en Córdoba tras imponerse 1-0 ante Talleres por el Torneo Apertura 2026, pero más allá del resultado, la conferencia de prensa de Claudio Úbeda dejó un momento cargado de emoción. Una pregunta sobre Miguel Ángel Russo descolocó al entrenador y generó una reacción sincera que marcó el cierre de la jornada.

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“Me hacés emocionar pensando en Miguel”, respondió el DT, visiblemente conmovido. Y agregó: “Creo que me hubiera dicho que le meta duro, que va a estar todo bien”, en una frase que reflejó el respeto y la influencia que el exentrenador sigue teniendo dentro del mundo Boca.

Lejos de quedarse solo en lo emocional, Úbeda vinculó ese recuerdo con el presente del equipo: “Cada partido que tenemos que jugar es una final para nosotros”, sostuvo, en línea con una idea que remite a la filosofía que supo transmitir Russo en su ciclo.

Cómo analiza Úbeda el presente de Boca

El entrenador destacó el momento que atraviesa el plantel, tanto desde los resultados como desde lo colectivo. Boca acumula ocho partidos invicto, un dato que, según el DT, empieza a fortalecer la confianza interna.

“Me genera tranquilidad sentir que los chicos están con un compromiso tremendo. Necesitamos de todos”, remarcó. En ese sentido, también hizo hincapié en un aspecto clave: “Hay que saber ponerse el overol en este tipo de compromisos”, valorando la actitud del equipo en partidos exigentes como el de Córdoba.

Además, sostuvo que el grupo “empieza a creer en sí mismo”, lo que considera fundamental para sostener la racha positiva y seguir creciendo en el torneo.

Qué dijo sobre Paredes y el juvenil Aranda

Úbeda también se detuvo en rendimientos individuales, con menciones especiales para Leandro Paredes y el juvenil Tomás Aranda. Sobre el capitán, fue claro: “Es un líder muy positivo para el plantel”, destacando su compromiso incluso tras haber jugado recientemente con la Selección argentina.

El DT explicó que decidió utilizarlo en el segundo tiempo, en un momento clave del partido, para aprovechar su influencia en el equipo.

En cuanto a Aranda, prefirió ser cauto: “No quiero hablar demasiado de él porque quiero protegerlo”, aunque no dejó de elogiar su proyección, inteligencia y compromiso tanto con pelota como sin ella.

El reconocimiento a los hinchas

Por último, Úbeda resaltó el acompañamiento de los hinchas en Córdoba, un factor que considera determinante. “Lo de la gente fue impresionante”, afirmó, valorando el apoyo incluso en condición de visitante.

Así, en una noche que dejó tres puntos importantes, Boca también mostró señales de crecimiento colectivo y emocional, con un equipo que empieza a consolidarse y un entrenador que, entre resultados y recuerdos, mantiene viva una identidad que sigue marcando el camino.

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