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El papa León XIV retoma gradualmente sus actividades, pero sigue en duda su visita a la Argentina

La gira de León XIV a Uruguay, Argentina y Perú “dependerá de cómo evolucione" su salud, advirtió el secretario de Estado del Vaticano, Pietro Parolin.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
Desde el Vaaticano piden esperar a ver la evolución

Desde el Vaaticano piden esperar a ver la evolución, antes de confirmar la gira sudamericana que incluye a la Argentina. (Foto: Vatican News).

El secretario de Estado del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, puso en duda la visita del papa León XIV a la Argentina, en noviembre próximo, debido a su reciente operación de cáncer de pulmón, y aclaró que la decisión que tome el Vaticano y el Sumo Potífice "dependerá de su evolución" médica y de lo que indiquen los especialistas.

Leé también El Vaticano difundió un nuevo parte médico sobre la salud del papa León XIV
Nuevo parte médico sobre el papa León XIV. (Foto: Archivo)

“Dependerá de cómo evolucionen las cosas; debemos esperar a que salga del hospital y ver qué dicen los doctores sobre si está en condiciones de viajar”, afirmó el secretario de Estado vaticano quien calificó la agenda de la gira sudamericana como “un viaje largo y exigente”.

El primer viaje apostólico del papa León XIV a América Latina estaba programado del 6 al 17 de noviembre con escalas en Uruguay, Argentina y Perú, pero según confirmó este viernes Parolin, el funcionario más alto en el Vaticano después del Papa, quedó condicionado a la evolución médica del pontífice.

El alto funcionario de la Santa Sede habló sobre la posibilidad que analiza el Vaticano de modificar la agenda del Santo Padre, luego de que este viernes se difundiera la primera foto del Papa en actividad, desde que fue intervenido el martes, para extirparle un adenocarcinoma de un pulmón.

En declaraciones a las agencias LaPresse y ANSA, Parolin indicó que la recuperación del pontífice “va bien”, pero dejó entrever que el ritmo del pontificado podría verse modificado.

“La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, declaró.

En cuanto al viaje a América Latina, Parolin dijo que “la decisión inicial cuando el Papa fue hospitalizado era que el viaje se mantendría en su forma prevista. Dependerá de cómo vayan las cosas".

Parolin dijo que "el Papa aún no se ha pronunciado sobre este tema y debemos esperar, ante todo, a que regrese del hospital y luego, en base a lo que digan los médicos, si él podrá enfrentar un viaje tan largo y exigente como el que se avecina en América Latina".

Y agregó: "Imagino que si todo va bien, si la situación se desarrolla como habían previsto al principio, el viaje se hará. Si luego hay novedades, esto no lo podemos prever”.

Hasta el momento, el Vaticano no anunció cambios oficiales en el itinerario, pero la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, añadió una nota de cautela al señalar que la recuperación podría demorar “más de lo esperado” y que podrían producirse modificaciones en el calendario de la visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximos.

En ese marco, tanto las máximas autoridades de la Iglesia argentina nucleadas en la Conferencia Episcopal, como el Gobierno nacional, decidieron mantener la organización de los eventos previstos entre el 8 y el 11 de noviembre, mientras se espera la decisión del Vaticano sobre la visita.

El papa León XIV retoma de a poco las actividades

En su primer día de retorno paulatino a las actividades oficiales, desde el hospital Gemini, en Roma, el papa León XIV mantuvo este viernes una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, en la cual el Sumo Pontífice le solicitó una tregua en la guerra con Ucrania y manifestó su preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky.

El Papa se reunió además este viernes en el hospital Gemelli, por separado, con el cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización y decano del colegio cardenalicio, y con el cardenal Baldo Reina, vicario general de la Diócesis de Roma.

El papa León XIV recitará la oración del Ángelus en público el domingo, informó el Vaticano en una actualización.

El pedido de León XIV a Putin, para una tregua en la guerra con Ucrania

En un comunicado oficial difundido por el Vaticano se informó que este viernes por la tarde de Roma, "el Papa León XIV expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson", y que pidió "un alto el fuego para permitir la entrega de ayuda humanitaria".

"Durante la conversación, el Santo Padre expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson, y pidió un alto el fuego que permita el envío de alimentos y asistencia médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil", señala el comunicado.

Por último, el Vaticano informó que "el Santo Padre reafirmó el compromiso de la Santa Sede con la promoción del diálogo y la paz".

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
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En pocas palabras

  • Papa León XIV: Su visita a la Argentina y Sudamérica está en duda debido a su reciente operación de pulmón.
  • Salud y Agenda: El Vaticano espera la evolución médica del pontífice para definir si podrá realizar el viaje previsto para noviembre.
  • Actividad Paralela: El Papa retomó paulatinamente actividades, incluyendo un diálogo con Vladimir Putin para pedir una tregua en Ucrania.
Resumen generado por Thinkindot AI
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