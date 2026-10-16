El papa León XIV retoma gradualmente sus actividades, pero sigue en duda su visita a la Argentina

En declaraciones a las agencias LaPresse y ANSA, Parolin indicó que la recuperación del pontífice “va bien”, pero dejó entrever que el ritmo del pontificado podría verse modificado.

“La pregunta ahora es cuándo regresará, en qué condiciones regresará y qué digan los médicos. Y en función de todos esos factores, el papa ajustará su pontificado, si es que necesita ser ajustado”, declaró.

En cuanto al viaje a América Latina, Parolin dijo que “la decisión inicial cuando el Papa fue hospitalizado era que el viaje se mantendría en su forma prevista. Dependerá de cómo vayan las cosas".

Parolin dijo que "el Papa aún no se ha pronunciado sobre este tema y debemos esperar, ante todo, a que regrese del hospital y luego, en base a lo que digan los médicos, si él podrá enfrentar un viaje tan largo y exigente como el que se avecina en América Latina".

Y agregó: "Imagino que si todo va bien, si la situación se desarrolla como habían previsto al principio, el viaje se hará. Si luego hay novedades, esto no lo podemos prever”.

Hasta el momento, el Vaticano no anunció cambios oficiales en el itinerario, pero la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, añadió una nota de cautela al señalar que la recuperación podría demorar “más de lo esperado” y que podrían producirse modificaciones en el calendario de la visita al país, prevista entre el 8 y el 11 de noviembre próximos.

En ese marco, tanto las máximas autoridades de la Iglesia argentina nucleadas en la Conferencia Episcopal, como el Gobierno nacional, decidieron mantener la organización de los eventos previstos entre el 8 y el 11 de noviembre, mientras se espera la decisión del Vaticano sobre la visita.

El papa León XIV retoma de a poco las actividades

En su primer día de retorno paulatino a las actividades oficiales, desde el hospital Gemini, en Roma, el papa León XIV mantuvo este viernes una conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, en la cual el Sumo Pontífice le solicitó una tregua en la guerra con Ucrania y manifestó su preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky.

El Papa se reunió además este viernes en el hospital Gemelli, por separado, con el cardenal Luis Antonio Tagle, pro-prefecto del Dicasterio para la Evangelización y decano del colegio cardenalicio, y con el cardenal Baldo Reina, vicario general de la Diócesis de Roma.

El papa León XIV recitará la oración del Ángelus en público el domingo, informó el Vaticano en una actualización.

Alle ore 12 di oggi, 16 ottobre, Papa #LeoneXIV ha celebrato la Santa Messa nella sala allestita al 10° piano del Policlinico Gemelli. pic.twitter.com/0ulMnqtVHj — Vatican News (@vaticannews_it) October 16, 2026

El pedido de León XIV a Putin, para una tregua en la guerra con Ucrania

En un comunicado oficial difundido por el Vaticano se informó que este viernes por la tarde de Roma, "el Papa León XIV expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson", y que pidió "un alto el fuego para permitir la entrega de ayuda humanitaria".

"Durante la conversación, el Santo Padre expresó su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshky, en la región de Kherson, y pidió un alto el fuego que permita el envío de alimentos y asistencia médica, así como la evacuación voluntaria y segura de la población civil", señala el comunicado.

Por último, el Vaticano informó que "el Santo Padre reafirmó el compromiso de la Santa Sede con la promoción del diálogo y la paz".