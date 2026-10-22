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Elecciones en Brasil 2026: Bolsonaro vs. Lula, quién va ganando hoy para la segunda vuelta

Se acaba la campaña política y las principales encuestadoras brasileñas dan a conocer sus últimos sondeos. Todas tienen una misma característica. Flávio Bolsonaro marcha al frente, pero el margen es tan pequeño que se habla de "empate técnico", lo que significa que un leve cambio de los votantes puede torcer el resultado.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
A cuatro días de las elecciones en Brasil

A cuatro días de las elecciones en Brasil, las encuestas dan un "empate técnico". (Foto: A24.com)

El gigante sudamericano decide su futuro el próximo domingo. Y la polarización está en el punto máximo. Sólo queda un elemento final para que los candidatos jueguen a fondo: el segundo debate presidencial de este viernes. Este domingo, casi 160 millones de votantes están habilitados para este balotaje.

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El otro gran indicador del momento son las encuestas, las cuales marcan resultados coincidentes en dos campos. Flávio Bolsonaro -el senador liberal de derecha- va adelante, pero por sólo 2 puntos sobre el presidente Lula da Silva.

El actual mandatario de Brasil logró recuperarse en los sondeos. La medida de reducir la jornada laboral fue una buena jugada a su favor que se votó en el Congreso por unanimidad, incluso por el senador Bolsonaro y su partido liberal.

Ventaja leve de Flávio Bolsonaro en Brasil, pero en un margen de

Ventaja leve de Flávio Bolsonaro en Brasil, pero en un margen de "empate técnico" para los encuestadores. (Foto: A24.com)

Una de las más importantes encuestadoras, Data Folha, el senador Flávio Bolsonaro, candidato del Partido Liberal (PL), obtiene el 47% de la intención de voto para el balotaje presidencial de Brasil y mantiene un empate técnico con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que alcanza el 45%. Este resultado muestra un escenario de máxima paridad de cara a la segunda vuelta, después de que el dirigente opositor perdiera parte de la ventaja que había conseguido en el primer sondeo posterior a la primera vuelta.

El relevamiento indica que Flávio retrocedió dos puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuando tenía el 49%, mientras que Lula permaneció en el 45%. Los votos en blanco y nulos representan el 6% y el 2% de los consultados todavía no definieron su elección.

La encuesta fue realizada entre el 13 y el 14 de octubre, con entrevistas presenciales a 2.520 electores de 16 años o más en 153 municipios de todas las regiones brasileñas. Tiene un margen de error de dos puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%.

Cómo quedó la diferencia en los votos válidos

El sistema electoral brasileño es similar al argentino. Solo cuentan, a la hora de repartir cargos o porcentajes finales, los "votos válidos y afirmativos". Esto significa que de entrada el voto nulo se descarta, pero luego, el voto en blanco ("válido, pero no afirmativo") también.

Entonces, si se excluyen los votos en blanco, nulos y los indecisos, Flávio Bolsonaro alcanza el 51% de los votos válidos, frente al 49% de Lula. En la medición anterior, la relación era de 52% a 48% en favor del senador. Bajó pero es más de lo necesario para ganar en el balotaje.

Como diferencia se redujo, por lo tanto, a dos puntos, un resultado que también configura un empate técnico dentro del margen de error de la encuesta y es muy difícil pronosticar con seguridad al triunfador.

En la primera vuelta, Flávio había obtenido el 45% de los votos totales, frente al 43% del actual presidente. La definición del balotaje dependerá, en buena medida, de la capacidad de ambos candidatos para consolidar sus apoyos y atraer a los votantes que eligieron otras opciones.

Mapa electoral: Lula domina el nordeste y Flávio se impone entre los evangélicos

La encuesta muestra diferencias marcadas según la región, la religión, los ingresos y el nivel educativo de los electores. Una división - ¿grieta? - que en Brasil viene avanzando desde la primera presidencia de Jair Bolsonaro.

Lula conserva una ventaja amplia en el nordeste brasileño, donde obtiene el 61% de las intenciones de voto frente al 32% de Flávio. También se impone entre los votantes con educación primaria, por 56% a 36%, y entre quienes perciben hasta dos salarios mínimos mensuales, por 53% a 38%.

El presidente también lidera entre los católicos, con el 52% frente al 42% de su rival, y entre los electores que se identifican como negros, por 54% a 36%.

Flávio, en cambio, registra su mayor ventaja entre los evangélicos, con el 62% contra el 29% de Lula. En la región sur, el senador alcanza el 57%, frente al 35% del mandatario.

La mayoría cree que ganará Flávio Bolsonaro

Más allá de la intención de voto, el sondeo midió quién creen los brasileños que ganará la elección. El 54% considera que Flávio Bolsonaro será el próximo presidente, mientras que el 37% espera una reelección de Lula. El 10% restante no tiene una opinión definida.

La percepción de quién ganará no coincide necesariamente con la preferencia electoral, pero refleja el clima que rodea a una contienda que permanece abierta. Los encuestadores toman un dato adicional de los sondeos. A la pregunta "¿a quién no votarían con seguridad?" , Lula tiene un margen de rechazo mayor que el de Flávio Bolsonaro. No así si el contendiente fuera Jaír, el padre del senador liberal.

En cuanto a la decisión de voto, el 93% de los consultados afirma que ya definió completamente su elección para la segunda vuelta. El porcentaje llega al 95% entre los votantes de Flávio y al 94% entre los de Lula. Queda un 7% de indecisos, que ante semejante paridad, puede resolver finalmente el resultado del balotaje.

La disputa también se juega en el rechazo a los candidatos

La investigación registra niveles elevados de rechazo para los dos postulantes. El 46% afirma que no votaría por Lula, mientras que el 44% rechaza exclusivamente a Flávio Bolsonaro. Un 3% rechaza a ambos y un 7% no descarta a ninguno.

Además, el 78% de los electores sostiene que eligió a su candidato porque considera que es la mejor opción para gobernar. Sin embargo, el 14% reconoce que vota principalmente para impedir que gane el postulante del espacio contrario.

Entre los votantes de Flávio, el 17% afirma que lo elige para evitar una victoria de Lula. En el electorado del presidente, ese motivo alcanza al 12%.

Con una diferencia mínima en las encuestas y un electorado mayoritariamente decidido, el balotaje brasileño se encamina hacia una definición ajustada. La capacidad de los candidatos para movilizar a sus bases y captar a los votantes de las fuerzas que quedaron fuera de la segunda vuelta será determinante.

El resultado del domingo completará el mapa ideológico de Sudamérica. Hoy, tiene 7 gobiernos de derecha (Argentina, Chile, Paraguay, Perú, Ecuador, Bolvia y Colombia), dos de izquierda (Uruguay y Brasil) y un gobierno títere como el de Delcy Rodríguez en Venezuela. Un extraño caso de bolivarianismo residual pro Trump.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Elecciones Brasil 2026: El balotaje definirá el futuro del gigante sudamericano el próximo domingo entre Flavio Bolsonaro y Lula da Silva.
  • Encuestas ajustadas: Flavio Bolsonaro lidera con 47% frente al 45% de Lula da Silva, marcando un empate técnico.
  • Perspectiva del elector: El 54% de los brasileños cree que ganará Flávio Bolsonaro, aunque el 14% vota por rechazo al opositor.
Resumen generado por Thinkindot AI
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