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Balotaje en Brasil: qué dicen las encuestas de cara al segundo debate entre Bolsonaro y Lula da Silva

Las encuestadoras brasileñas tiene un serio problema para anticipar quién puede ganar la segunda vuelta electoral en Brasil. La distancia entre ambos candidatos esta desde hace días dentro del margen de error de una paridad técnica, aún luego del primer debate.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
El debate entre Lula y Bolsonaro. Las encuestas están al rojo vivo en Brasil a 6 días de la segunda vuelta. (Foto: Reuters) 

El debate entre Lula y Bolsonaro. Las encuestas están al rojo vivo en Brasil a 6 días de la segunda vuelta. (Foto: Reuters) 

"Hasta tu padre me va a votar, porque te conoce mejor que nadie", fue la chicana del presidente actual más celebrada - de las tantas que hubo de ambos lados - del primer debate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Queda otro más, para el viernes próximo, apenas 48 horas antes de la segunda vuelta presidencial.

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Las encuestas en Brasil cambian a cada minuto. Venían siendo intensas antes del primer encuentro cara a cara entre los dos candidatos y ya hay algunos encuestadores que dicen tener datos fiables sobre el debate. Lo cierto es que a sólo 6 días de las elecciones, el panorama es muy complicado para predecir a un ganador.

Flávio Bolsonaro sorprendió en la primera vuelta. No solo porque la ganó, sino porque sacó una ventaja de más de dos puntos. Sumado a que los partidos que los siguieron ideológicamente aparecen más cerca del hijo del ex mandatario de derecha que del actual presidente brasileño.

Encuestas en Brasil, un empate técnico para las empresas especialistas en los sondeos. (Foto: Gentileza Poder360)

Encuestas en Brasil, un empate técnico para las empresas especialistas en los sondeos. (Foto: Gentileza Poder360)

Sin embargo, las encuestas dan un margen tan estrecho que sólo se puede hablar de un empate técnico. Este lunes, Bolsonaro tiene una ventaja muy pequeña que no permite proyectar un resultado claro para el domingo próximo. Los últimos sondeos muestran una competencia cada vez más reñida entre el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, y el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva, después de que ambos protagonizaran el primer debate cara a cara de la campaña.

Un sondeo le da el 50,3% de los votos válidos (depurados los votos en blanco e impugnados) a Bolsonaro, frente al 49,7% de Lula. Aunque con solo un voto más del 50% alcanza para ganar, la diferencia es de apenas 0,6 puntos porcentuales y puede variar en favor de cualquier candidato por una circunstancia inesperada en estos días.

El resultado representa un cambio significativo respecto del sondeo anterior del mismo instituto, publicado el 13 de octubre, cuando Bolsonaro tenía una ventaja de 3,2 puntos porcentuales.

Otra encuesta de AtlasIntel/Bloomberg también muestra una contienda ajustada. Según ese relevamiento, Flávio Bolsonaro obtendría el 49,8% de los votos frente al 47,6% del presidente brasileño.

Aunque el senador conserva la delantera, la distancia entre ambos se redujo respecto de mediciones anteriores. Pero claro, a esa muestra le falta depurar, porque uno de los dos debe superar más de la mitad de los votos válidos el próximo domingo.

En estos días, se espera que "Quaest" presente su último sondeo el próximo miércoles, y "Datafolha", la más reconocida, un día más tarde. Pero en Brasil, los encuestadores también están en deuda: no acertaron el resultado de la primera vuelta, ni el ganador y mucho menos el porcentaje de votos.

Flávio Bolsonaro contra Lula da Silva y el "empate técnico"

El candidato de derecha y senador nacional celebró el resultado de la primera vuelta. La ganó y luego se mostró más satisfecho porque le sacó casi 3 puntos de ventaja al actual presidente. Pero Lula tomó decisiones -como acortar la semana laboral, que debió apoyar el propio Flávio en el Senado- y eso parece haberle dado resultado.

Los encuestadores marcan que la diferencia se ha recortado hasta el margen del llamado "empate técnico", a lo que se apela para decir que las encuestas no pueden predecir con certeza a un ganador el próximo domingo 25 de octubre.

Varios sondeos coniciden en un

Varios sondeos coniciden en un "empate técnico" de cara a la segunda vuelta del balotaje en Brasil. (Foto: Gentileza Jornal da Bahía)

Un amplio muestreo de varias encuestadoras marca que, de 6 sondeos, Flávio Bolsonaro tiene 5 a su favor, aún por un estrecho margen, y Lula solo uno, en el que revirtió el resultado original en 1,5 puntos. Pero está lejos del 50% +1 voto que hace falta para ser electo presidente en Brasil.

De todas maneras, quedan por lo menos dos grandes sondeos por conocer en esta última semana de campaña. Y el viernes por la noche, el último debate: la oportunidad final para dar - como los boxeadores - un salvador golpe de nocaut.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • Elecciones reñidas: El senador Flávio Bolsonaro y el actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva protagonizan un debate electoral ajustado.
  • Encuestas variables: Sondeos muestran una competencia cada vez más reñida, con diferencias mínimas entre ambos candidatos.
  • Resultados inciertos: Los encuestadores no acertaron la primera vuelta y la diferencia es tan estrecha que no permite proyectar un ganador claro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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