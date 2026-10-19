Balotaje en Brasil: qué dicen las encuestas de cara al segundo debate entre Bolsonaro y Lula da Silva

Un sondeo le da el 50,3% de los votos válidos (depurados los votos en blanco e impugnados) a Bolsonaro, frente al 49,7% de Lula. Aunque con solo un voto más del 50% alcanza para ganar, la diferencia es de apenas 0,6 puntos porcentuales y puede variar en favor de cualquier candidato por una circunstancia inesperada en estos días.

El resultado representa un cambio significativo respecto del sondeo anterior del mismo instituto, publicado el 13 de octubre, cuando Bolsonaro tenía una ventaja de 3,2 puntos porcentuales.

Otra encuesta de AtlasIntel/Bloomberg también muestra una contienda ajustada. Según ese relevamiento, Flávio Bolsonaro obtendría el 49,8% de los votos frente al 47,6% del presidente brasileño.

Aunque el senador conserva la delantera, la distancia entre ambos se redujo respecto de mediciones anteriores. Pero claro, a esa muestra le falta depurar, porque uno de los dos debe superar más de la mitad de los votos válidos el próximo domingo.

En estos días, se espera que "Quaest" presente su último sondeo el próximo miércoles, y "Datafolha", la más reconocida, un día más tarde. Pero en Brasil, los encuestadores también están en deuda: no acertaron el resultado de la primera vuelta, ni el ganador y mucho menos el porcentaje de votos.

Flávio Bolsonaro contra Lula da Silva y el "empate técnico"

El candidato de derecha y senador nacional celebró el resultado de la primera vuelta. La ganó y luego se mostró más satisfecho porque le sacó casi 3 puntos de ventaja al actual presidente. Pero Lula tomó decisiones -como acortar la semana laboral, que debió apoyar el propio Flávio en el Senado- y eso parece haberle dado resultado.

Los encuestadores marcan que la diferencia se ha recortado hasta el margen del llamado "empate técnico", a lo que se apela para decir que las encuestas no pueden predecir con certeza a un ganador el próximo domingo 25 de octubre.

Varios sondeos coniciden en un "empate técnico" de cara a la segunda vuelta del balotaje en Brasil. (Foto: Gentileza Jornal da Bahía)

Un amplio muestreo de varias encuestadoras marca que, de 6 sondeos, Flávio Bolsonaro tiene 5 a su favor, aún por un estrecho margen, y Lula solo uno, en el que revirtió el resultado original en 1,5 puntos. Pero está lejos del 50% +1 voto que hace falta para ser electo presidente en Brasil.

De todas maneras, quedan por lo menos dos grandes sondeos por conocer en esta última semana de campaña. Y el viernes por la noche, el último debate: la oportunidad final para dar - como los boxeadores - un salvador golpe de nocaut.