Eduardo Bolsonaro sobre el debate presidencial en Brasil: "Flávio destruyó a Lula"

En ese contexto, cuestionó al magistrado y lo calificó de “cobarde”. “Es un cobarde, debería haber condenado a Trump”, expresó.

Eduardo Bolsonaro defendió su postura en la causa judicial

El ex diputado explicó que la condena está relacionada con una supuesta coacción durante el proceso judicial contra su padre. Según su interpretación, la acusación se basa en haber intentado influir en el procedimiento mediante presiones al juez.

“Este crimen que supuestamente yo cometí, se habla de coacción en el curso del proceso, es decir hablar de que yo intervine en el proceso de mi padre sancionando al juez intentando presionarlo”, manifestó.

Además, negó haber trabajado para conseguir la absolución de Jair Bolsonaro y cuestionó los fundamentos de la condena contra el ex presidente.

Bolsonaro afirmó que mantuvo conversaciones con integrantes de la Casa Blanca para denunciar presuntas violaciones de derechos humanos por parte de un juez de la Corte Suprema brasileña. (Foto: archivo)

“Yo nunca trabajé para absolver a mi padre porque ya sabía que él iba a ser condenado. No fue condenado por corrupción o involucración con narcos, sino por haber intentado un golpe de Estado un domingo de enero que no tenía nada en Brasilia, sin armas ni disparos”, afirmó.

En la misma línea, ironizó sobre los hechos por los que fue condenado su padre y aseguró que se trataría del “primer golpe de Estado sin armas de toda la historia mundial”.

Las sanciones de Trump y la relación con Brasil

Eduardo Bolsonaro también rechazó haber solicitado sanciones económicas contra Brasil y sostuvo que sus pedidos estuvieron dirigidos exclusivamente a personas a las que considera responsables de violaciones de derechos humanos.

“Siempre pedí sanciones individuales a los violadores de derechos humanos. Cuando Trump salió con las tarifas nos pusimos en contra de esto. Incluso mi hermano viajó a Estados Unidos y cuando se encontró con Trump le pidió que no sancione a Brasil”, explicó.

En relación con el vínculo entre Washington y Brasilia, reveló las palabras que, según dijo, Flávio Bolsonaro le transmitió a Donald Trump durante su encuentro.

“Si yo logro ser presidente electo de Brasil, vamos a cambiar esta relación”, fue la frase que, de acuerdo con Eduardo, pronunció su hermano ante el presidente estadounidense.

Las críticas a Lula y el debate presidencial

Al referirse al debate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, Eduardo calificó el encuentro como “sensacional”. Sin embargo, cuestionó con dureza al actual presidente brasileño por sus declaraciones sobre el conflicto en Medio Oriente.

Sobre Lula, Bolsonaro dijo que “habla igual que la gente de Hamás”. También lo acusó de no condenar los ataques del 7 de octubre y cuestionó sus referencias a la situación en Gaza.

“Habla de un genocidio en Gaza, aunque la población en Gaza esté aumentando, y nunca condenó lo que pasó el 7 de octubre. Es claramente un antisemita y a mí me da vergüenza de verdad”, sostuvo.

A continuación, afirmó que, pese a sus diferencias ideológicas con el mandatario, considera importante la imagen internacional de Brasil. “Aunque sea de izquierda Lula yo quiero que mi país tenga una imagen internacional buena”, agregó.

Otro de los temas abordados fue la comparación entre las propuestas de Flávio Bolsonaro y la motosierra utilizada como símbolo político por el presidente argentino Javier Milei. La referencia había sido planteada por Lula durante el debate.

Al respecto, Eduardo consideró que Brasil necesita una reducción de su estructura estatal. “Es gracioso porque necesitamos de eso porque tenemos casi 40 ministerios. Yo creo que ni Lula sabe el nombre de todos sus ministros”, afirmó.

Al referirse al debate entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, Eduardo calificó el encuentro como “sensacional”. (Foto: Reuters)

Las expectativas electorales y un posible indulto a Jair Bolsonaro

En cuanto a las proyecciones para las próximas elecciones, Eduardo Bolsonaro sostuvo que un resultado superior al 50% sería favorable para su sector. “Cualquier número que tenga más de 50% está buenazo”, expresó.

Además, señaló que una diferencia electoral más amplia podría debilitar a Lula y a la izquierda brasileña durante los próximos años. “Si hace una (diferencia) más grande, esto sepulta por más tiempo a Lula y a la izquierda", afirmó.

Y advirtió que "va a ser un periodo muy problemático para la izquierda porque no hay otro líder. Solamente está Lula. Y no va a volver en 2030 con 85 años de edad”, afirmó.

Por último, al ser consultado sobre la posibilidad de que Flávio indulte a su padre si llega a la Presidencia, Eduardo respondió de manera afirmativa y anticipó que buscarían avanzar con una iniciativa legislativa antes de la asunción del nuevo gobierno.

“Sí, seguramente, pero hasta enero que es la toma del poder va a intentar hacer esto a través del Congreso nacional a través de un proyecto de amnistía”, concluyó.