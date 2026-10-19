Por Malvinas: el Reino Unido podría vetar el ingreso de Argentina a un organismo económico importante

Y no es el único veto con el que responde a la decisión argentina del arbitraje por el Tratado del Mar. Londres también evalúa bloquear la posibilidad de que la Argentina pueda sumarse al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT). El Gobierno presentó formalmente su solicitud de adhesión en junio de 2026. Ingresar le permitiría acceder en condiciones preferenciales a mercados de Asia-Pacífico y de América, aunque el proceso requiere la aceptación de los miembros del tratado.

En su reciente discurso en Washington, al recibir un premio, Milei habló de la búsqueda de un acuerdo económico con los países del Pacífico - allí también está el Reino Unido por intereses estratégicos - similar al que el Mercosur firmó con la Unión Europea o con los Estados Unidos.

La Argentina quiere formar parte de de la OCDE con el gobierno de Javier Milei. (Foto: A24.com)

La OCDE y el significado para la Argentina

Es una organización de ayuda y cooperación económica importante porque está integrado por 38 países y entre ellos los más desarrollados de occidente.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) funciona como un foro donde los gobiernos comparten experiencias, comparan resultados y acuerdan estándares sobre transparencia, inversiones, competencia, medioambiente y lucha contra la corrupción.

Otro objetivo de la Argentina. Lograr un tratado económico con los países de la cuenca del Pacífico. (foto: A24.com)

Para ingresar, un país debe atravesar un proceso de evaluación que puede durar varios años. Primero, el Consejo de la OCDE habilita las conversaciones y establece una hoja de ruta. Luego, hasta 25 comités técnicos revisan sus leyes, instituciones y políticas, y pueden recomendar reformas para adecuarlas a los estándares de la organización. La incorporación requiere la aprobación unánime de los miembros. Y justo con esa cláusula, el Reino Unido contraataca a nuestro país.

Entre los beneficios potenciales figuran una mayor credibilidad internacional, mejores condiciones para atraer inversiones, acceso a conocimientos técnicos y la posibilidad de participar en la elaboración de estándares globales. Sin embargo, el ingreso no garantiza automáticamente inversiones, crecimiento ni una mejora de la economía: los resultados dependen también de las políticas que aplique cada país.

En Sudamérica, Chile y Colombia son miembros plenos. Argentina, Brasil y Perú mantienen procesos de adhesión abiertos. Recientemente, como el FMI y el Banco Mundial, la OCDE recortó la previsión de crecimiento de Argentina para 2026 al 2,6%, mientras que la economía mundial demuestra mayor resiliencia a pesar del conflicto en Oriente Medio. Las perspectivas más moderadas para el país y la región reflejan crecientes riesgos energéticos, inflacionarios y climáticos.

Qué es el TIPAT

El Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT), conocido internacionalmente como CPTPP, es un acuerdo de libre comercio que busca reducir aranceles, facilitar el intercambio de bienes y servicios, promover inversiones y establecer reglas comunes para el comercio internacional. Sus doce integrantes son Australia, Brunéi, Canadá, Chile, Japón, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Reino Unido y Vietnam.

Para ingresar, un país debe presentar una solicitud formal y demostrar que puede cumplir las obligaciones del tratado. Los miembros evalúan su disposición a respetar las reglas comerciales, negocian las condiciones de acceso a los mercados y deciden por consenso si habilitan el proceso y aceptan la adhesión. También deben acordarse los compromisos específicos y completarse los procedimientos legales correspondientes.

Entre los beneficios potenciales se encuentran la reducción de aranceles para exportar, el acceso preferencial a nuevos mercados, mayores oportunidades para las empresas y condiciones más previsibles para las inversiones. La contrapartida es que el país debe adecuarse a las reglas acordadas y enfrentar una mayor competencia externa.

Para la Argentina, ingresar podría ampliar las oportunidades comerciales en Asia-Pacífico y otros mercados miembros. El Gobierno presentó formalmente su solicitud de adhesión en junio de 2026.