Quirno defendió la estrategia argentina por Malvinas y destacó el vinculo con Chile

Además, el canciller destacó que "vamos con nuestra verdad con las herramientas diplomáticas y jurídicas. Nosotros tenemos siempre una intención pacífica de resolver una disputa que lleva más de dos siglos".

En ese marco, Quirno consideró que la estrategia argentina permite visibilizar la negativa sistemática del Reino Unido a dialogar sobre la soberanía de las islas.

La presentación ante el Tribunal del Mar y la explotación petrolera

Quirno confirmó que la Argentina presentó un escrito ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, con sede en Hamburgo, para solicitar medidas cautelares frente a la explotación de hidrocarburos que considera ilegal en la zona de las islas.

“Hoy a la mañana, en Hamburgo, que es donde está localizado el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, presentamos un escrito donde le solicitamos al tribunal que dicte medidas cautelares con respecto a lo que es, para nosotros, ilegal explotación de hidrocarburíferos”, sostuvo.

El canciller remarcó que se trata de la primera vez que el país recurre a un tribunal internacional mediante un arbitraje por esta cuestión. Según explicó, la posición argentina es que el Reino Unido no puede adoptar decisiones unilaterales sobre la explotación de recursos mientras la disputa de soberanía continúe sin resolverse.

La iniciativa se produce en medio de las tensiones por el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper. El emprendimiento prevé la extracción de crudo en aguas al norte de las Malvinas y, según las estimaciones mencionadas en la información del proyecto, podría alcanzar una producción de 55.000 barriles diarios para marzo de 2027.

La iniciativa se produce en medio de las tensiones por el proyecto petrolero Sea Lion, impulsado por las compañías Navitas Petroleum y Rockhopper. (Foto: archivo)

El vínculo con Chile y la situación del barco

En otro tramo de la entrevista, Quirno se refirió a la posibilidad de que un buque chileno viaje hacia las Malvinas y aclaró que el Gobierno argentino no recibió una comunicación oficial al respecto.

“Nosotros no tenemos en este momento notificación oficial de un barco chileno yendo a Malvinas”, afirmó.

El canciller evitó presentar la situación como un conflicto bilateral y subrayó que la relación con el Gobierno chileno, encabezado por José Antonio Kast, atraviesa una etapa positiva. También advirtió sobre la existencia de sectores que, según su interpretación, buscan generar enfrentamientos entre ambos países.

“Tenemos una excelente relación con el gobierno del presidente Kast, en mi caso con su canciller, y estamos en permanente contacto”, sostuvo.

Pablo Quirno confirmó que acompañará al presidente Javier Milei en un viaje a Washington que comenzará esta noche. (Foto: archivo)

Quirno reconoció que existen diferencias y conversaciones pendientes, pero destacó el carácter del vínculo diplomático entre los dos países.

“No quiere decir que estemos siempre de acuerdo en todo, pero el diálogo con Chile es extremadamente constructivo, de la misma manera que lo es, debo decir, con Uruguay”, aseguró.

Milei viajará a Washington para buscar inversiones

Por último, Quirno confirmó que acompañará al presidente en un viaje a Washington que comenzará esta noche. Milei recibirá un reconocimiento durante la gala hispánica, prevista para mañana por la noche, y participará de una reunión con empresarios en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos.

El objetivo de la agenda, según lo previsto por el Gobierno, es promover oportunidades de inversión en la economía real argentina. Quirno también aclaró que, por el momento, no está programada una reunión entre Milei y el presidente estadounidense Donald Trump.