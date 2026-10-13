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Malvinas: Londres respondió a la denuncia argentina en el Tribunal del Mar por la explotación petrolera

El gobierno británico, encabezado por el primer ministro Andy Burnham, emitió un comunicado en el que expresó que protegerán "a las empresas y a los ciudadanos británicos frente a las medidas internas argentinas de alcance extraterritorial”.

Andy Burnham

Andy Burnham, primer ministro británico (Foto: Reuters).

“El Gobierno del Reino Unido introducirá nuevas medidas de protección en respuesta a las medidas internas argentinas dirigidas a actividades relacionadas con las Islas Malvinas”, dice un comunicado oficial del gobierno británico, encabezado por el primer ministro Andy Burnham. Es la respuesta inmediata a la decisión argentina de acudir en un arbitraje invocando el "Tratado Internacional del Tratado del Mar". Londres declara que “las nuevas medidas protegerán a las empresas y a los ciudadanos británicos frente a las medidas internas argentinas de alcance extraterritorial”.

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El gobierno del presidente Javier Milei tomó la decisión del arbitraje cuando venció el plazo dado por la situación de la plataforma petrolera "Sea Lion" para entablar una discusión, ya que Reino Unido le dio un permiso a un consorcio angloisraelí para extraer petróleo que se encuentra en la plataforma continental submarina de nuestro país.

Sin embargo, lejos de establecer cualquier contacto, el gobierno laborista ratificó que seguirá manteniendo su apoyo a esas empresas. incluso llama "de alcance extraterritorial" a las medidas que, justamente, el gobierno argentino anunció para defender de la depredación de una potencia ocupante a recursos tanto en territorios (como las Malvinas, Georgias o Sandwich del Sur) como específicamente, en la plataforma continental.

Tal es el caso de la explotación que pretende llevar adelante el proyecto de Sea Lion. Ubicada a 220km al norte de las Malvinas, la plataforma está controlada en un 35% por Rockhopper (británica) y en un 65% por Navitas Petroleum (israelí).

Andy Burnham y su respuesta a la decisi&oacute;n argentina de recurrir a un arbitraje internacional (Foto: gentileza Defonline)

Andy Burnham y su respuesta a la decisión argentina de recurrir a un arbitraje internacional (Foto: gentileza Defonline)

La respuesta de Londres a la decisión argentina de recurrir a un arbitraje

El comunicado del gobierno laborista de Andy Burnham proclama: “El Reino Unido reafirma su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación y al desarrollo económico”, y sigue: “El gobierno prepara medidas en el marco de la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI), subrayando que el Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y ciudadanos británicos”.

El acta de Protection of Trading Interests (PTI) data de 1980 -dos años antes de la guerra del Atlántico sur - y su objetivo es proteger a las personas y empresas británicas frente a las leyes, decisiones judiciales y requerimientos extraterritoriales emitidos por países extranjeros que afecten a los intereses comerciales del Reino Unido.

El secretario de Estado, Comercio e Industria británico, Jonathan Reynolds, advirtió que su gobierno "actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido". En esa línea, agregó: "Estas medidas envían una clara señal de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Argentina intenta aplicar su legislación nacional para obstaculizar los intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas".

La prensa británica se hizo eco del tema y, al respecto, The Guardian expresó que Reino Unido le solicitó a Interpol que rechace los pedidos de detención emitidos por la Argentina contra personas vinculadas al proyecto Sea Lion, aun cuando la Argentina no hizo semejante solicitud.

En pocas palabras

  • Tensión por Malvinas: El Reino Unido anunció medidas para proteger empresas que explotan recursos en el mar argentino.
  • Arbitraje argentino: Argentina decidió acudir al Tribunal Internacional del Derecho del Mar por la explotación petrolera en la plataforma continental.
  • Respuesta británica: Londres reafirma el derecho a la autodeterminación de los habitantes de las Islas Malvinas y se prepara para defender intereses comerciales.
Resumen generado por Thinkindot AI
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