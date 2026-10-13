Malvinas: Londres respondió a la denuncia argentina en el Tribunal del Mar por la explotación petrolera

Andy Burnham y su respuesta a la decisión argentina de recurrir a un arbitraje internacional (Foto: gentileza Defonline)

La respuesta de Londres a la decisión argentina de recurrir a un arbitraje

El comunicado del gobierno laborista de Andy Burnham proclama: “El Reino Unido reafirma su apoyo al derecho de los habitantes de las Islas Malvinas a la libre determinación y al desarrollo económico”, y sigue: “El gobierno prepara medidas en el marco de la legislación sobre la Protección de los Intereses Comerciales (PTI), subrayando que el Reino Unido no dudará en proteger a las empresas y ciudadanos británicos”.

El acta de Protection of Trading Interests (PTI) data de 1980 -dos años antes de la guerra del Atlántico sur - y su objetivo es proteger a las personas y empresas británicas frente a las leyes, decisiones judiciales y requerimientos extraterritoriales emitidos por países extranjeros que afecten a los intereses comerciales del Reino Unido.

El secretario de Estado, Comercio e Industria británico, Jonathan Reynolds, advirtió que su gobierno "actuará cuando Argentina intente obstaculizar la actividad comercial legítima del Reino Unido". En esa línea, agregó: "Estas medidas envían una clara señal de que no nos quedaremos de brazos cruzados mientras Argentina intenta aplicar su legislación nacional para obstaculizar los intereses comerciales legítimos en las Islas Malvinas".

La prensa británica se hizo eco del tema y, al respecto, The Guardian expresó que Reino Unido le solicitó a Interpol que rechace los pedidos de detención emitidos por la Argentina contra personas vinculadas al proyecto Sea Lion, aun cuando la Argentina no hizo semejante solicitud.