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Un sacerdote murió al caerle una cruz encima durante una misa: el video del accidente

El párroco Patricio Alfredo Sánchez Molinari celebraba una ceremonia en la iglesia Perpetuo Socorro, en Guayaquil, cuando la estructura se desprendió de una pared y cayó sobre él. El accidente quedó registrado en una transmisión en vivo y la Arquidiócesis confirmó su fallecimiento.

Un sacerdote murió al caerle una cruz encima durante una misa: el video del accidente (Foto: captura)

Un sacerdote murió al caerle una cruz encima durante una misa: el video del accidente (Foto: captura)

Un sacerdote murió este sábado en Guayaquil, Ecuador, después de ser golpeado por una cruz de madera que se desprendió de una pared mientras celebraba una misa. El accidente ocurrió en la iglesia Perpetuo Socorro y quedó registrado en la transmisión en vivo de la ceremonia.

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La víctima fue identificada como Patricio Alfredo Sánchez Molinari, integrante de la Congregación del Santísimo Redentor y párroco del templo, perteneciente a la Vicaría Centro de Guayaquil.

El episodio provocó conmoción entre los fieles y la comunidad religiosa. Tras el impacto, la ceremonia fue interrumpida y se activó la asistencia para el sacerdote.

Cómo fue el accidente durante la misa en Ecuador

El hecho ocurrió mientras Sánchez Molinari oficiaba la misa diaria en la iglesia Perpetuo Socorro. Según las imágenes de la transmisión, la cruz de madera se desprendió de la pared y cayó directamente sobre el religioso.

La secuencia quedó registrada cerca del minuto 27 del video. El impacto obligó a interrumpir la ceremonia y generó preocupación entre las personas presentes.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias exactas que provocaron el desprendimiento de la estructura.

Quién era Patricio Alfredo Sánchez Molinari

Sánchez Molinari era sacerdote de la Congregación del Santísimo Redentor y estaba a cargo de la parroquia Perpetuo Socorro, ubicada en el centro de Guayaquil.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su muerte mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó su pesar por la pérdida del religioso.

“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre”, señaló la institución.

El mensaje estuvo acompañado por una oración y recibió numerosas muestras de condolencias de fieles y miembros de la comunidad religiosa.

Investigan por qué cayó la cruz sobre el sacerdote

Por el momento, no se informó oficialmente qué provocó que la cruz se desprendiera de la pared durante la celebración religiosa.

Tampoco trascendió si existían problemas previos en la estructura o advertencias sobre su estado de conservación.

Mientras se aguarda información sobre las circunstancias del accidente, la comunidad religiosa de Guayaquil despide al párroco, cuya muerte quedó vinculada a un episodio que fue registrado durante una transmisión en vivo.

En pocas palabras

  • Sacerdote fallece: Un sacerdote murió al caerle una cruz durante una misa en Guayaquil.
  • Accidente viralizado: El trágico suceso quedó registrado en una transmisión en vivo de la ceremonia.
  • Identificación de la víctima: El párroco fallecido fue identificado como Patricio Alfredo Sánchez Molinari.
Resumen generado por Thinkindot AI
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