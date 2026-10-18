Un sacerdote murió al caerle una cruz encima durante una misa: el video del accidente

La secuencia quedó registrada cerca del minuto 27 del video. El impacto obligó a interrumpir la ceremonia y generó preocupación entre las personas presentes.

Hasta el momento, no se difundieron detalles oficiales sobre las circunstancias exactas que provocaron el desprendimiento de la estructura.

Quién era Patricio Alfredo Sánchez Molinari

Sánchez Molinari era sacerdote de la Congregación del Santísimo Redentor y estaba a cargo de la parroquia Perpetuo Socorro, ubicada en el centro de Guayaquil.

La Arquidiócesis de Guayaquil confirmó su muerte mediante un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que expresó su pesar por la pérdida del religioso.

“Informamos que nuestro querido P. Patricio Alfredo Sánchez Molinari, CSsR., quien se desempeñaba como párroco de la iglesia Perpetuo Socorro en la Vicaría Centro, ha partido a la Casa del Padre”, señaló la institución.

El mensaje estuvo acompañado por una oración y recibió numerosas muestras de condolencias de fieles y miembros de la comunidad religiosa.

Investigan por qué cayó la cruz sobre el sacerdote

Por el momento, no se informó oficialmente qué provocó que la cruz se desprendiera de la pared durante la celebración religiosa.

Tampoco trascendió si existían problemas previos en la estructura o advertencias sobre su estado de conservación.

Mientras se aguarda información sobre las circunstancias del accidente, la comunidad religiosa de Guayaquil despide al párroco, cuya muerte quedó vinculada a un episodio que fue registrado durante una transmisión en vivo.