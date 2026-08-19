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La inesperada justificación de un sacerdote que chocó a un grupo de jóvenes y se dio a la fuga

El conductor fue interceptado a casi 100 kilómetros del hecho. Las víctimas sufrieron heridas diversas pero se encuentran fuera de peligro.

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La inesperada justificación de un sacerdote que chocó a un grupo de jóvenes y se dio a la fuga

La inesperada justificación de un sacerdote que chocó a un grupo de jóvenes y se dio a la fuga

Un sacerdote quedó involucrado en un accidente de tránsito ocurrido en Sumampa, provincia de Santiago del Estero, luego de que la camioneta que conducía impactara contra un grupo de jóvenes que circulaba en motocicletas. Tras el choque, el conductor se retiró del lugar y fue localizado varias horas después en la ciudad de Pinto.

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El hecho ocurrió en la zona de la intersección entre la ruta 1 y la Avenida Nuestra Señora de la Consolación.

Según la denuncia realizada por Cristian Galván, padre de uno de los jóvenes involucrados, los motociclistas regresaban a la ciudad después de jugar un partido de pádel. Antes de volver a sus casas, habían decidido visitar a un amigo que se encontraba enfermo.

En ese momento, de acuerdo con el relato del hombre, una camioneta blanca los habría embestido. El vehículo tenía un rosario en la caja y, tras el impacto, los jóvenes terminaron cayendo sobre el pavimento.

Los motociclistas sufrieron golpes, heridas y distintas lesiones, aunque permanecieron conscientes. “Como pudieron, los chicos se levantaron y pidieron ayuda”, relató Galván.

El conductor se fue y lo encontraron horas después

La situación generó preocupación entre los familiares porque, según la denuncia, quien manejaba la camioneta no se detuvo para asistir a los jóvenes y abandonó el lugar.

Galván contó que llegó al sitio y encontró a su hijo con el rostro ensangrentado. Ante lo ocurrido, la familia pidió la intervención policial y solicitó que se realizaran controles para localizar el vehículo involucrado.

Los efectivos iniciaron la búsqueda y finalmente encontraron la camioneta horas más tarde en Pinto. Allí los familiares pudieron conocer quién conducía el vehículo.

Se trataba del padre Miguel Espíndola, un sacerdote santiagueño. “Grande fue mi sorpresa”, expresó Galván al enterarse de la identidad del conductor.

A pesar del impacto, los jóvenes no sufrieron lesiones que pusieran en peligro sus vidas. “Por suerte mi hijo y los otros chicos están todos bien. Están con dolor, pero están fuera de peligro”, aseguró el padre de Jeremías.

Qué dijo el sacerdote y cómo sigue la causa

La investigación quedó a cargo de la fiscal Fernanda Vittar, quien ordenó distintas medidas para reconstruir la secuencia y determinar las responsabilidades.

Entre las diligencias previstas se encuentra un test de alcoholemia al conductor, que debía realizarse con registro en video y ante la presencia de dos testigos.

De acuerdo con lo trascendido, Espíndola habría explicado que llevaba la música a un volumen elevado y que, por ese motivo, no se habría percatado del impacto.

El sacerdote fue demorado de manera preventiva y, según la información conocida hasta el momento, recuperó la libertad durante las últimas horas.

Mientras tanto, la Fiscalía continúa con las actuaciones para establecer cómo se produjo exactamente el choque, qué ocurrió después y qué responsabilidad le corresponde al conductor de la camioneta.

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