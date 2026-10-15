Un camionero murió tras un choque y un incendio en el puente Zárate-Brazo Largo

Por circunstancias que aún deben esclarecerse, dos vehículos de transporte de carga chocaron y quedaron envueltos en llamas. La magnitud del incendio obligó a desplegar un operativo de emergencia para combatir el fuego y garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona.

Por el momento, tampoco se informó qué tipo de mercadería transportaban los camiones ni si las características de la carga tuvieron alguna incidencia en la propagación del fuego. Las pericias sobre los vehículos siniestrados y las actuaciones judiciales serán fundamentales para reconstruir la mecánica del accidente.

Otro choque entre camiones a cuatro kilómetros del accidente fatal

Durante la misma noche, otro siniestro vial entre transportes de carga se registró en el kilómetro 103 de la Ruta Nacional 12, a escasa distancia del lugar donde ocurrió el choque fatal. En este segundo episodio, los conductores involucrados sufrieron lesiones leves, sin que se reportaran víctimas fatales.

Aunque ambos accidentes ocurrieron con poca diferencia de tiempo y en sectores cercanos, las autoridades no confirmaron que exista una relación directa entre los dos hechos. La proximidad de los siniestros complicó las tareas de asistencia y obligó a implementar restricciones para evitar nuevos riesgos sobre la calzada.

Los Bomberos Voluntarios de Zárate trabajaron durante la noche para controlar las llamas que consumieron ambos vehículos en Isla Talavera.

Corte total en el complejo Zárate-Brazo Largo: cuándo se habilitó el tránsito

Debido a la gravedad de los accidentes, especialmente al incendio de los camiones en el kilómetro 99, la Ruta Nacional 12 permaneció completamente cortada en ambos sentidos durante unas seis horas.

La concesionaria Autovía del Mercosur informó que las restricciones se implementaron en dos puntos estratégicos del corredor:

Kilómetro 85: a la altura del peaje Zárate, para los vehículos que circulaban en dirección norte.

a la altura del peaje Zárate, para los vehículos que circulaban en dirección norte. Kilómetro 119: junto al puesto de la Policía Caminera de Ibicuy, para quienes transitaban en sentido contrario.

Durante el operativo, la empresa solicitó a los conductores evitar la zona mientras los equipos de emergencia trabajaban en los lugares de los accidentes.

El complejo Zárate-Brazo Largo es uno de los principales corredores de conexión entre el norte de la provincia de Buenos Aires y el litoral argentino, por lo que el cierre provocó complicaciones en el tránsito y el transporte de mercaderías.