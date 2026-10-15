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Un camionero murió tras un choque y un incendio en el puente Zárate-Brazo Largo

Dos transportes pesados chocaron a la altura de Isla Talavera. Uno de los conductores falleció y el accidente provocó un corte total de tránsito durante seis horas.

Un camionero murió tras un choque y un incendio. (Foto: captura

Un camionero murió tras un choque y un incendio. (Foto: captura, mejorada por IA) 

Un camionero murió tras un violento choque entre dos transportes de carga que terminaron incendiados en la Ruta Nacional 12, a la altura del complejo Zárate-Brazo Largo. El trágico accidente ocurrió durante la noche del miércoles, en el kilómetro 99, cerca de Isla Talavera, y obligó a cortar completamente la circulación en ambos sentidos durante aproximadamente seis horas.

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El siniestro fue el más grave de dos accidentes registrados con apenas cuatro kilómetros de diferencia sobre el mismo corredor vial que conecta las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos.

Según las primeras informaciones, los dos camiones colisionaron por causas que todavía se investigan y comenzaron a incendiarse inmediatamente después del impacto. Las llamas se propagaron rápidamente y consumieron ambos vehículos, mientras los equipos de emergencia trabajaban para controlar el fuego y asistir a los involucrados.

La muerte de uno de los conductores fue confirmada por Mauricio Vega, jefe de los Bomberos Voluntarios de Zárate. Hasta el momento, las autoridades no difundieron la identidad de la víctima fatal. El accidente ocurrió en el kilómetro 99 de la Ruta Nacional 12, en el sector correspondiente a Isla Talavera, dentro del complejo Zárate-Brazo Largo.

Por circunstancias que aún deben esclarecerse, dos vehículos de transporte de carga chocaron y quedaron envueltos en llamas. La magnitud del incendio obligó a desplegar un operativo de emergencia para combatir el fuego y garantizar la seguridad de quienes circulaban por la zona.

Por el momento, tampoco se informó qué tipo de mercadería transportaban los camiones ni si las características de la carga tuvieron alguna incidencia en la propagación del fuego. Las pericias sobre los vehículos siniestrados y las actuaciones judiciales serán fundamentales para reconstruir la mecánica del accidente.

Otro choque entre camiones a cuatro kilómetros del accidente fatal

Durante la misma noche, otro siniestro vial entre transportes de carga se registró en el kilómetro 103 de la Ruta Nacional 12, a escasa distancia del lugar donde ocurrió el choque fatal. En este segundo episodio, los conductores involucrados sufrieron lesiones leves, sin que se reportaran víctimas fatales.

Aunque ambos accidentes ocurrieron con poca diferencia de tiempo y en sectores cercanos, las autoridades no confirmaron que exista una relación directa entre los dos hechos. La proximidad de los siniestros complicó las tareas de asistencia y obligó a implementar restricciones para evitar nuevos riesgos sobre la calzada.

Los Bomberos Voluntarios de Zárate trabajaron durante la noche para controlar las llamas que consumieron ambos vehículos en Isla Talavera.

Los Bomberos Voluntarios de Zárate trabajaron durante la noche para controlar las llamas que consumieron ambos vehículos en Isla Talavera.

Corte total en el complejo Zárate-Brazo Largo: cuándo se habilitó el tránsito

Debido a la gravedad de los accidentes, especialmente al incendio de los camiones en el kilómetro 99, la Ruta Nacional 12 permaneció completamente cortada en ambos sentidos durante unas seis horas.

La concesionaria Autovía del Mercosur informó que las restricciones se implementaron en dos puntos estratégicos del corredor:

  • Kilómetro 85: a la altura del peaje Zárate, para los vehículos que circulaban en dirección norte.
  • Kilómetro 119: junto al puesto de la Policía Caminera de Ibicuy, para quienes transitaban en sentido contrario.

Durante el operativo, la empresa solicitó a los conductores evitar la zona mientras los equipos de emergencia trabajaban en los lugares de los accidentes.

El complejo Zárate-Brazo Largo es uno de los principales corredores de conexión entre el norte de la provincia de Buenos Aires y el litoral argentino, por lo que el cierre provocó complicaciones en el tránsito y el transporte de mercaderías.

En pocas palabras

  • Tragedia vial: Un camionero murió en un choque y posterior incendio en la Ruta Nacional 12.
  • Accidente múltiple: Otro siniestro entre camiones ocurrió a cuatro kilómetros, con heridos leves.
  • Corte de tránsito: El complejo Zárate-Brazo Largo estuvo cerrado por seis horas, afectando la circulación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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