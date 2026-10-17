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Una violenta protesta en Francia dejó más de 270 detenidos y graves disturbios

Miles de manifestantes salieron a las calles de distintas ciudades para mostrar su malestar con el aumento del costo de vida. Hubo enfrentamientos con la Policía, incendios, saqueos y ataques a edificios públicos.

Violentas protestas en Francia dejaron más de 270 detenidos (Foto: REUTERS)

Violentas protestas en Francia dejaron más de 270 detenidos (Foto: REUTERS)

Francia vivió este sábado una jornada de violentas protestas contra el aumento del costo de vida, que dejó al menos 272 personas detenidas, enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, incendios y destrozos en distintas ciudades del país. Los incidentes más graves se registraron en París, Marsella y Lyon, donde grupos de manifestantes encapuchados protagonizaron ataques contra edificios públicos y comercios.

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LA cadena de frío en supermercados de Francia, dañada por un ciberataque masivo. (Foto: Gentileza OuestFrance.fr)

Según informó el Ministerio del Interior francés, las cifras de detenciones son provisionales y podrían aumentar. Las autoridades denunciaron una escalada de violencia durante las movilizaciones, con intentos de saqueos, daños materiales y agresiones contra efectivos policiales.

Ante la magnitud de las protestas, el Gobierno desplegó 10.000 policías y gendarmes en todo el territorio, de los cuales 5.000 fueron destinados a París, donde se reforzó la seguridad en edificios gubernamentales, estaciones ferroviarias y zonas comerciales.

En la capital francesa, cientos de personas comenzaron a concentrarse en la plaza de la República varias horas antes del inicio de la manifestación autorizada. La Policía intervino con gases lacrimógenos para dispersar a algunos grupos, mientras los comercios de los Campos Elíseos protegían sus vidrieras ante posibles ataques.

Las autoridades realizaron controles preventivos en distintos puntos de la ciudad y disolvieron dos concentraciones, una cerca de la estación del Norte y otra integrada por estudiantes que avanzaban por la calle de Rennes hacia Montparnasse.

Uno de los episodios más tensos ocurrió frente a las instalaciones de CNews y Europe 1, dos medios pertenecientes al empresario Vincent Bolloré. Allí, alrededor de un centenar de manifestantes encapuchados intentó bloquear el acceso al estacionamiento, arrojó objetos contra los edificios y rompió cristales.

Una veintena de personas fue detenida durante ese incidente. La Prefectura de Policía aseguró que las acciones violentas organizadas a través de redes sociales no lograron sus objetivos y destacó la rapidez de la intervención de los agentes.

Graves disturbios en Marsella

En Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia, las protestas derivaron en incendios de contenedores de basura, daños en instalaciones municipales y enfrentamientos con la Policía.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando un grupo de manifestantes encapuchados logró ingresar al ayuntamiento, después de derribar una puerta utilizando barreras de seguridad.

Una vez dentro, uno de los participantes pintó el símbolo anarquista de la letra "A" sobre una pared, antes de que intervinieran las fuerzas de seguridad. “Estamos tomando la Bastilla”, gritó uno de los manifestantes, en referencia al histórico episodio de la Revolución francesa de 1789.

Manifestantes encapuchados con chalecos amarillos participan en una manifestaci&oacute;n contra el costo de vida y el aumento de los precios de los combustibles cerca de la Plaza de la Rep&uacute;blica de Par&iacute;s. (Foto: REUTERS)

Manifestantes encapuchados con chalecos amarillos participan en una manifestación contra el costo de vida y el aumento de los precios de los combustibles cerca de la Plaza de la República de París. (Foto: REUTERS)

Durante los disturbios también resultó dañada una comisaría de la Policía municipal, que sufrió roturas de cristales y recibió artefactos fumígenos en su interior.

Incendios y enfrentamientos en Lyon durante las protestas

La violencia también se extendió a Lyon, donde se registraron concentraciones en distintos sectores de la ciudad y en las inmediaciones de la refinería de Feyzin, ubicada junto a una autopista.

En una plaza céntrica, manifestantes encapuchados incendiaron una oficina de turismo y lanzaron proyectiles y fuegos artificiales contra los efectivos policiales. La Policía respondió con gases lacrimógenos, granadas de dispersión y un cañón de agua para controlar los disturbios.

También se produjeron bloqueos de tránsito en Rennes y Lille, mientras que en Ruán un incendio presuntamente intencional afectó la fachada de un edificio universitario. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Un manifestante encapuchado lanza objetos contra la polic&iacute;a francesa (Foto: REUTERS)

Un manifestante encapuchado lanza objetos contra la policía francesa (Foto: REUTERS)

Por qué estallaron las protestas en Francia

Las manifestaciones fueron convocadas para expresar el descontento social por el aumento del costo de vida en Francia y reunieron a estudiantes, organizaciones sociales y antiguos integrantes del movimiento de los “chalecos amarillos”, que protagonizó importantes protestas entre 2018 y 2019.

Aunque las principales centrales sindicales no organizaron la jornada, algunas expresaron su respaldo, entre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT). También hubo apoyo de sectores de la izquierda política, especialmente de La Francia Insumisa, el espacio liderado por Jean-Luc Mélenchon.

En pocas palabras

  • Violentas protestas: Más de 270 detenidos por disturbios, incendios y saqueos en Francia.
  • Causas: El malestar social se debió al aumento del costo de vida.
  • Incidentes: Se registraron graves disturbios en París, Marsella y Lyon, con ataques a edificios públicos.
Resumen generado por Thinkindot AI
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