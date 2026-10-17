Una violenta protesta en Francia dejó más de 270 detenidos y graves disturbios

Las autoridades realizaron controles preventivos en distintos puntos de la ciudad y disolvieron dos concentraciones, una cerca de la estación del Norte y otra integrada por estudiantes que avanzaban por la calle de Rennes hacia Montparnasse.

Uno de los episodios más tensos ocurrió frente a las instalaciones de CNews y Europe 1, dos medios pertenecientes al empresario Vincent Bolloré. Allí, alrededor de un centenar de manifestantes encapuchados intentó bloquear el acceso al estacionamiento, arrojó objetos contra los edificios y rompió cristales.

Una veintena de personas fue detenida durante ese incidente. La Prefectura de Policía aseguró que las acciones violentas organizadas a través de redes sociales no lograron sus objetivos y destacó la rapidez de la intervención de los agentes.

Graves disturbios en Marsella

En Marsella, la segunda ciudad más poblada de Francia, las protestas derivaron en incendios de contenedores de basura, daños en instalaciones municipales y enfrentamientos con la Policía.

Uno de los momentos de mayor tensión se produjo cuando un grupo de manifestantes encapuchados logró ingresar al ayuntamiento, después de derribar una puerta utilizando barreras de seguridad.

Una vez dentro, uno de los participantes pintó el símbolo anarquista de la letra "A" sobre una pared, antes de que intervinieran las fuerzas de seguridad. “Estamos tomando la Bastilla”, gritó uno de los manifestantes, en referencia al histórico episodio de la Revolución francesa de 1789.

Manifestantes encapuchados con chalecos amarillos participan en una manifestación contra el costo de vida y el aumento de los precios de los combustibles cerca de la Plaza de la República de París. (Foto: REUTERS)

Durante los disturbios también resultó dañada una comisaría de la Policía municipal, que sufrió roturas de cristales y recibió artefactos fumígenos en su interior.

Incendios y enfrentamientos en Lyon durante las protestas

La violencia también se extendió a Lyon, donde se registraron concentraciones en distintos sectores de la ciudad y en las inmediaciones de la refinería de Feyzin, ubicada junto a una autopista.

En una plaza céntrica, manifestantes encapuchados incendiaron una oficina de turismo y lanzaron proyectiles y fuegos artificiales contra los efectivos policiales. La Policía respondió con gases lacrimógenos, granadas de dispersión y un cañón de agua para controlar los disturbios.

También se produjeron bloqueos de tránsito en Rennes y Lille, mientras que en Ruán un incendio presuntamente intencional afectó la fachada de un edificio universitario. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias del hecho.

Un manifestante encapuchado lanza objetos contra la policía francesa (Foto: REUTERS)

Por qué estallaron las protestas en Francia

Las manifestaciones fueron convocadas para expresar el descontento social por el aumento del costo de vida en Francia y reunieron a estudiantes, organizaciones sociales y antiguos integrantes del movimiento de los “chalecos amarillos”, que protagonizó importantes protestas entre 2018 y 2019.

Aunque las principales centrales sindicales no organizaron la jornada, algunas expresaron su respaldo, entre ellas la Confederación General del Trabajo (CGT). También hubo apoyo de sectores de la izquierda política, especialmente de La Francia Insumisa, el espacio liderado por Jean-Luc Mélenchon.