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La salud de León XIV

Quién es el "Ángel Guardián" que cuidará al papa León XIV y que veló por la salud de Francisco

El Santo Pontífice ya está en la clínica Gemelli para su intervención en un nódulo pulmonar. Se conoce el equipo médico que lo operará y también una figura especial: el enfermero encargado de seguir su recuperación. Una figura íntimamente ligada al papa Francisco.

Roberto Adrián Maidana
por Roberto Adrián Maidana |
De nuevo

De nuevo, el "ángel guardián" del papa Francisco estará al cuidado de León XIV (Foto: a24.com)
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Javier Milei le envió un mensaje al papa León XIV. (Foto: archivo)

Ahora, su nombre aparece en la primera línea del equipo médico que se ocupará de la salud del papa León XIV, formado por Luigi Carbone, su médico personal, y de Stefano Margaritora, el cirujano que realizará la operación.

Strappetti volverá a estar en un lugar estratégico. A sol y sombra con el Pontífice, para acompañar su etapa de recuperación. Algo que nos importa mucho a los argentinos por la continuidad del agendado viaje a nuestro país, al Uruguay y a Perú por parte de León XIV.

Vigilante permanente de la salud del papa Francisco. El enfermero Massimiliano Strappetti, de nuevo en ese papel, ahora con el papa León XIV. (Foto: archivo)

Vigilante permanente de la salud del papa Francisco. El enfermero Massimiliano Strappetti, de nuevo en ese papel, ahora con el papa León XIV. (Foto: archivo)

Una sombra y un apoyo permanente para el papa Francisco

Massimiliano Strappetti, de 54 años, desarrolló su carrera profesional en el área de Reanimación del Policlínico Gemelli de Roma. Antes de acompañar a Benedicto XVI, a quien asistió hasta su último aliento, también había cuidado de Juan Pablo II. Luego, fue el enfermero principal encargado de velar por la salud del papa argentino.

Actualmente, continúa al servicio del Vaticano como enfermero especializado y, esta vez, será el encargado de ocuparse de la salud y la recuperación de León XIV durante y después de la extirpación de ese nódulo pulmonar, cuya existencia fue anunciada por el propio Pontífice a los fieles durante el rezo del Ángelus.

Se trata, según había explicado el Papa, de un nódulo que se encuentra en "una fase muy inicial" y está bien "localizado". Por ese motivo, se decidió intervenir de inmediato para evitar que aumente de tamaño.

Strappetti será el encargado de acompañar la convalecencia de León XIV desde el momento en que finalice la operación de este martes.

León XIV llega a la clínica Gemelli para su operación. Allí estará Massimiliano Strappetti, su enfermero peersonal. (Foto: Reuters)

León XIV llega a la clínica Gemelli para su operación. Allí estará Massimiliano Strappetti, su enfermero peersonal. (Foto: Reuters)

Francisco: "Es el hombre que me salvó la vida"

Cuando la salud del papa argentino comenzó a deteriorarse, una persona comenzó a aparecer siempre junto a él. Llevando su silla de ruedas o acomodando el micrófono cada vez que hablaba desde los balcones vaticanos. Siempre de traje, podía creerse que era un custodio o empleado al servicio de la Santa Sede. Pero pronto se supo su nombre y profesión: Massimiliano Strappetti, enfermero especializado y formado - como no- en la clínica Gemelli.

Estaba designado para ocuparse de acompañar al Santo Padre todo el tiempo, para se su enfermero personal. Y fue así como en uno de los problemas respiratorios de Francisco, su rápida intervención logró que fuera llevado a tiempo a la "clínica de los papas" para salvarle la vida.

Cuando murió Francisco, en su cuenta de Instagram colgó un mensaje muy sentido. Junto a una foto de ambos a bordo de un avión escribió: “Nunca olvidaré su sonrisa y su sentido del humor. Pero, sobre todo, la gran persona que era y todo lo que me enseñó sobre la humanidad y el amor al prójimo. ¡Muchas felicidades, papa Francisco!”.

El sentido mensaje a modo de homenaje al papa Francisco, tras años de ser su enfermero personal. (Foto: Instagram de Strappetti).

El sentido mensaje a modo de homenaje al papa Francisco, tras años de ser su enfermero personal. (Foto: Instagram de Strappetti).

Ahora, con 54 años, Strappetti continúa al servicio del Vaticano como enfermero especializado. Esta vez, la inesperada revelación de León XIV sobre su salud vuelve a ponerlo en un lugar destacado.

Desde que se deterioró la salud del papa Francisco, Strappetti siempre estuvo a su lado. (Foto: Archivo)

Desde que se deterioró la salud del papa Francisco, Strappetti siempre estuvo a su lado. (Foto: Archivo)

Como un "ángel guardián" será él quien se ocupe de la salud y la recuperación de León XIV después de la extirpación de ese nódulo pulmonar. Proceso que seguiremos paso a paso desde la Argentina para saber si su viaje a la Argentina, finalmente, puede concretarse.

Roberto Adrián Maidana
Por Roberto Adrián Maidana
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En pocas palabras

  • El papa León XIV: Se interna en la clínica Gemelli para una intervención quirúrgica en un nódulo pulmonar.
  • Equipo médico: Massimiliano Strappetti, enfermero personal del papa argentino, será clave en su recuperación.
  • Antecedentes: Strappetti ya cuidó de la salud de Juan Pablo II, Benedicto XVI y el papa Francisco.
Resumen generado por Thinkindot AI
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León XIV Operación Internación Recuperación
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