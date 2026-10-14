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El papa León XIV envió un mensaje homenaje a Francisco en medio de su recuperación

El Papa permanece internado en Roma mientras se recupera de la intervención quirúrgica. Aunque debió cancelar su participación en una celebración por los diez años de Amoris laetitia, la exhortación apostólica de Francisco, hizo llegar una reflexión sobre el papel de las familias en la sociedad.

En medio de su recuperación

En medio de su recuperación, el papa León XIV envió un mensaje en homenaje a Francisco.
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Monteoliva visitó el programa de Eduardo Feinmann. (Foto: archivo).

“Sin familias fuertes, el mundo no tiene futuro”, sostuvo en el texto, que fue leído por el cardenal Luis Antonio Tagle durante una celebración en la Basílica de San Pedro. León XIV no pudo participar de manera presencial debido a su estado de salud.

La homilía preparada para la ocasión retomó las palabras con las que Francisco había comenzado el documento hace diez años: “La alegría del amor que se vive en las familias es también el júbilo de la Iglesia”.

En su mensaje, el actual Pontífice destacó la importancia de profundizar el trabajo pastoral en torno a la familia y de llevar a la práctica las orientaciones planteadas en la exhortación apostólica.

Qué dijo León XIV sobre el amor y la familia

Durante la celebración, el mensaje del Papa vinculó la reflexión sobre las familias con el llamado a vivir la caridad, a partir de un pasaje de San Pablo incluido en la primera lectura de la liturgia.

León XIV señaló que ese texto constituye una base para pensar las virtudes del matrimonio cristiano, entendido como una unión afectiva, espiritual y de entrega mutua, además de una expresión del amor de Dios.

La celebración reunió a representantes de la Iglesia para conmemorar la publicación de Amoris laetitia, un documento que aborda los desafíos pastorales vinculados con la vida familiar. La ausencia del Pontífice estuvo marcada por su recuperación médica, aunque su mensaje permitió que participara de manera indirecta en el encuentro.

Cómo sigue la recuperación del Papa

León XIV, de 71 años, fue operado el martes en el Hospital Gemelli de Roma. La intervención duró aproximadamente 90 minutos y, según informó el Vaticano, se desarrolló sin complicaciones.

El parte oficial indicó que el Pontífice despertó con normalidad después de la cirugía y regresó a su habitación tras un breve período de observación. Se prevé que permanezca internado alrededor de una semana.

La intervención estuvo relacionada con un nódulo detectado en el pulmón derecho. Según la información difundida, los médicos extirparon el lóbulo inferior de ese pulmón y continuaban realizando estudios para determinar si existían indicios de que la enfermedad se hubiera extendido.

Confirman que el Papa León XIV tiene cáncer de pulmón

El propio León XIV había comunicado el domingo que el nódulo se encontraba localizado y que había sido detectado en una etapa temprana. Tras las recomendaciones médicas, decidió someterse a la operación.

En pocas palabras

  • Papa Francisco: Internado en Roma tras cirugía, envió un mensaje por el 10º aniversario de Amoris laetitia.
  • Mensaje familiar: El Pontífice destacó la importancia de las familias fuertes y el rol de la Iglesia en el acompañamiento pastoral.
  • Recuperación: El Papa de 71 años evoluciona favorablemente tras una intervención pulmonar y se prevé una semana de internación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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