La tremenda confesión de Mammana: "Estuve a punto de tirarme a las vías del tren"

Mammana contó que cuando tenía 15 años tuvo un intento de suicidio tras la muerte de sus padres. “Estaba por irme a entrenar, después de que pasaran dos meses que no quería saber más nada. Fui solo a tomarme el tren, veía que el tren venía y como que no tenía más ganas de nada y cuando estaba por tirarme me agarraron del cuello de la remera y me tiraron contra la pared. Esa persona me cagó a pedos, no sé quién es pero la verdad que hoy en día le agradezco de corazón. Hoy tengo a mi familia y mis hijos. Sé que mis papás no hubiesen querido que pasara eso”, reveló.

El joven ya había hablado del tema en 2020 con el diario Olé y por entonces comentó también: “Fueron dos o tres meses que me costaron muchísimo. Pero pese al dolor pude ir saliendo. Y River me ayudó. Me di cuenta de que en casa habían luchado tanto para que yo llegara que no podía tirar todo por esa tristeza. Tenía que cumplir el sueño de mi papá: él quería que llegara a Primera”.

Mucho tuvo que ver el legado de sus papás para que hoy decidiera volver al club a partir de un aprendizaje: “La plata es lo de menos, lo importante es ser feliz y jugar donde soy feliz.Yo me crié sin nada, cuando era chico comía gracias a la mercadería que me daba River. Hoy con tener lo justo y necesario estoy contento”.

Hace poco, Mammana habló con Marcelo Gallardo, en lo que fue el inicio del operativo regreso: "Fue una charla muy linda. Él se sacó algunas dudas, yo le comenté mis ganas y mi deseo de volver y que quiero volver a ganar todo y tirar para adelante. Le dije que quiero aportar lo mejor que pueda para el equipo”.

“Cuando surgió la chance pedí que se rechazara todo. No quise escuchar ninguna oferta. Las cosas con River están bastante avanzadas, estoy haciendo un esfuerzo muy grande porque quiero volver a casa. Si Dios quiere, pronto pegamos la vuelta”, amplió.