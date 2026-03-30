Llega el primer refuerzo para Coudet: los detalles del pase de Tobías Ramírez a River

Más allá de esa discrepancia, hay coincidencia en un punto clave: Ramírez firmará contrato hasta diciembre de 2029, una apuesta a largo plazo basada en su edad y potencial de crecimiento.

Cuándo podría debutar con la camiseta de River

El defensor se sumará en la próxima semana al plantel y será evaluado de inmediato por el cuerpo técnico. River tiene una agenda exigente, con el partido ante Belgrano el 5 de abril y el debut en la Copa Sudamericana frente a Blooming el 8.

Sin embargo, lo más probable es que primero realice un reacondicionamiento físico, ya que llega con poca continuidad: en lo que va del año, solo disputó dos partidos. A partir de allí, buscará adaptarse a la intensidad de los entrenamientos y pelear por un lugar entre los convocados.

Qué características tiene Tobías Ramírez y qué puede aportar

Formado en las inferiores de Argentinos Juniors, Ramírez se destacó desde joven por su personalidad. Su liderazgo fue una de sus principales virtudes, al punto de debutar en Primera con apenas 17 años en 2024, justamente ante River en el Monumental.

En 2023 tuvo una participación importante con 31 partidos disputados, aunque luego su presencia en el equipo fue disminuyendo. A pesar de eso, logró destacarse en la Selección Argentina Sub 20 durante el Mundial de Chile, donde fue uno de los puntos altos.

Los números respaldan su rendimiento: fue el segundo jugador con más intercepciones y el tercero con más despejes del torneo, además de disputar todos los minutos y portar la cinta de capitán.

En cuanto a sus condiciones, sobresale por su juego aéreo —mide 1,85 metros— y su versatilidad. Puede desempeñarse tanto como marcador central derecho como izquierdo, gracias a su capacidad para jugar con ambos perfiles.

Su llegada no solo apunta al presente inmediato, sino también a una inversión a futuro para un River que sigue apostando por talento joven.