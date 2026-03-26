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La Liga Profesional confirmó el Superclásico entre River y Boca: cuándo juegan, a qué hora y en dónde

El encuentro corresponde a la fecha 15 del Torneo Apertura y ya aparece en el cronograma del fixture de la AFA. El anuncio generó expectativa entre los hinchas.

La Liga Profesional confirmó el Superclásico entre River y Boca. 

La Liga Profesional confirmó el Superclásico entre River y Boca. 

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de las próximas fechas del Torneo Apertura y puso el foco en el partido más esperado: el Superclásico. River y Boca se verán las caras el domingo 19 de abril a las 17 en el estadio Monumental.

Leé también Qué tiene que pasar para que haya Superclásico entre River y Boca en los octavos del Clausura
Luis Robayo/AFP vía Getty Images

El anuncio generó expectativa entre los hinchas, ya que el duelo entre el Millonario y el Xeneize será uno de los puntos más altos de la fecha 15 y podría ser determinante en la pelea por el campeonato.

El enfrentamiento entre River y Boca se disputará en el Monumental en un contexto de alta tensión futbolística. Ambos equipos llegarán con la necesidad de sumar en un tramo clave del torneo.

La fecha 15 tendrá otros partidos destacados, pero el Superclásico se lleva todas las miradas por su peso histórico y su impacto en la tabla.

Clásicos y cruces clave en las fechas previas

Antes del duelo en Núñez, el calendario ofrece varios partidos fuertes:

  • En la fecha 13, se jugará el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing el sábado 4 de abril.
  • La fecha 14 tendrá cruces de alto voltaje como Boca vs Independiente y Racing vs River.
  • También se destaca el clásico del sur entre Lanús y Banfield.

Uno de los puntos llamativos del cronograma es que la última fecha no será la 16, como estaba previsto inicialmente, sino la 9, que había sido postergada.

La reprogramación se produjo en el marco del paro realizado en apoyo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, quienes fueron llamados a indagatoria por la Justicia.

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River y Boca se ver&aacute;n las caras el domingo 19 de abril a las 17 en el estadio Monumental.

River y Boca se verán las caras el domingo 19 de abril a las 17 en el estadio Monumental.

Así se juega la fecha 15 del Torneo Apertura

  • Domingo 19 de abril

    • 13:30: Aldosivi vs Racing
    • 17:00: River vs Boca
    • 20:30: Rosario Central vs Sarmiento
    • 20:30: Talleres vs Deportivo Riestra

El resto de la jornada se completa entre el viernes 17 y el lunes 20 de abril.

Un cierre de torneo con partidos decisivos

El cronograma definido por la Liga anticipa un cierre de campeonato cargado de clásicos, cruces directos y partidos determinantes.

Con el Superclásico como plato fuerte, el Torneo Apertura entra en su tramo decisivo, donde cada punto puede ser clave en la lucha por el título.

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