La Liga Profesional confirmó el Superclásico entre River y Boca: cuándo juegan, a qué hora y en dónde

La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de las próximas fechas del Torneo Apertura y puso el foco en el partido más esperado: el Superclásico. River y Boca se verán las caras el domingo 19 de abril a las 17 en el estadio Monumental.
El encuentro corresponde a la fecha 15 del Torneo Apertura y ya aparece en el cronograma del fixture de la AFA. El anuncio generó expectativa entre los hinchas.
La Liga Profesional confirmó el Superclásico entre River y Boca.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó el cronograma de las próximas fechas del Torneo Apertura y puso el foco en el partido más esperado: el Superclásico. River y Boca se verán las caras el domingo 19 de abril a las 17 en el estadio Monumental.
El anuncio generó expectativa entre los hinchas, ya que el duelo entre el Millonario y el Xeneize será uno de los puntos más altos de la fecha 15 y podría ser determinante en la pelea por el campeonato.
El enfrentamiento entre River y Boca se disputará en el Monumental en un contexto de alta tensión futbolística. Ambos equipos llegarán con la necesidad de sumar en un tramo clave del torneo.
La fecha 15 tendrá otros partidos destacados, pero el Superclásico se lleva todas las miradas por su peso histórico y su impacto en la tabla.
Antes del duelo en Núñez, el calendario ofrece varios partidos fuertes:
Uno de los puntos llamativos del cronograma es que la última fecha no será la 16, como estaba previsto inicialmente, sino la 9, que había sido postergada.
La reprogramación se produjo en el marco del paro realizado en apoyo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, quienes fueron llamados a indagatoria por la Justicia.
El resto de la jornada se completa entre el viernes 17 y el lunes 20 de abril.
El cronograma definido por la Liga anticipa un cierre de campeonato cargado de clásicos, cruces directos y partidos determinantes.
Con el Superclásico como plato fuerte, el Torneo Apertura entra en su tramo decisivo, donde cada punto puede ser clave en la lucha por el título.