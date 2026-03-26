La Liga Profesional confirmó el Superclásico entre River y Boca: cuándo juegan, a qué hora y en dónde

Clásicos y cruces clave en las fechas previas

Antes del duelo en Núñez, el calendario ofrece varios partidos fuertes:

En la fecha 13, se jugará el clásico de Avellaneda entre Independiente y Racing el sábado 4 de abril.

se jugará el clásico de Avellaneda entre el sábado 4 de abril. La fecha 14 tendrá cruces de alto voltaje como Boca vs Independiente y Racing vs River.

tendrá cruces de alto voltaje como También se destaca el clásico del sur entre Lanús y Banfield.

Uno de los puntos llamativos del cronograma es que la última fecha no será la 16, como estaba previsto inicialmente, sino la 9, que había sido postergada.

La reprogramación se produjo en el marco del paro realizado en apoyo a Claudio Tapia y Pablo Toviggino, quienes fueron llamados a indagatoria por la Justicia.

boca-vs-river-historial-de-partidos-del-superclasico-del-futbol-argentino-899003 River y Boca se verán las caras el domingo 19 de abril a las 17 en el estadio Monumental.

Así se juega la fecha 15 del Torneo Apertura

Domingo 19 de abril

13:30: Aldosivi vs Racing



17:00: River vs Boca



20:30: Rosario Central vs Sarmiento



20:30: Talleres vs Deportivo Riestra

El resto de la jornada se completa entre el viernes 17 y el lunes 20 de abril.

Un cierre de torneo con partidos decisivos

El cronograma definido por la Liga anticipa un cierre de campeonato cargado de clásicos, cruces directos y partidos determinantes.

Con el Superclásico como plato fuerte, el Torneo Apertura entra en su tramo decisivo, donde cada punto puede ser clave en la lucha por el título.